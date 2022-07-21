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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.07.2022
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Подтверждена совместимость VR-шлема HTC VIVE Pro с ОС Astra Linux
иртуальной реальности профессионального класса, подтвердили совместимость OC Astra Linux и VR-шлема HTC VIVE Pro. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». VIVE Pro – ПК-совместимая сист
|14.02.2022
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NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая
ей подробные виртуальные копии сооружений на базе технологической разработки виртуальной реальности HTC Vive, делают ее внедрение уникальным не только в регионе, но и за его пределами, считают
|19.10.2021
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HTC представила VR-очки Vive Flow
HTC VIVE анонсировала запуск компактных и легких VR-очков Vive Flow. Очки с эффектом погру
|09.11.2017
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Виртуальная реальность жива: 5 новых VR-шлемов
и не шагнули дальше в своём развитии. Да, некоторые из них стали хитами в своём сегменте, например, HTC Vive или Oculus Rift, но всё-таки признаем, что эти устройства тяжёлые, не всегда удобные
|25.08.2017
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HTC продает единственное прибыльное подразделение, чтобы выжить
тривает потенциальную возможность продажи подразделения по выпуску гарнитуры виртуальной реальности Vive VR, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным Bloomberg,
|17.01.2017
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Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition
ю виртуальной реальности с эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систему HTC Vive Business Edition. Это открывает новые возможности для сокращения сроков создания и у
HTC Vive VR и организации, системы, технологии, персоны:
|Bloomberg 1627 3
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|Android Headline 14 1
|The Verge - Издание 619 1
|Crunchbase 74 1
|DxOMark - Издание 36 1
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