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HTC Vive VR HTC Vive Flow HTC Viveport

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.07.2022 Подтверждена совместимость VR-шлема HTC VIVE Pro с ОС Astra Linux

иртуальной реальности профессионального класса, подтвердили совместимость OC Astra Linux и VR-шлема HTC VIVE Pro. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». VIVE Pro – ПК-совместимая сист
14.02.2022 NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая

ей подробные виртуальные копии сооружений на базе технологической разработки виртуальной реальности HTC Vive, делают ее внедрение уникальным не только в регионе, но и за его пределами, считают

19.10.2021 HTC представила VR-очки Vive Flow

HTC VIVE анонсировала запуск компактных и легких VR-очков Vive Flow. Очки с эффектом погру
09.11.2017 Виртуальная реальность жива: 5 новых VR-шлемов

и не шагнули дальше в своём развитии. Да, некоторые из них стали хитами в своём сегменте, например, HTC Vive или Oculus Rift, но всё-таки признаем, что эти устройства тяжёлые, не всегда удобные
25.08.2017 HTC продает единственное прибыльное подразделение, чтобы выжить

тривает потенциальную возможность продажи подразделения по выпуску гарнитуры виртуальной реальности Vive VR, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным Bloomberg,
17.01.2017 Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition

ю виртуальной реальности с эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систему HTC Vive Business Edition. Это открывает новые возможности для сокращения сроков создания и у

Публикаций - 67, упоминаний - 117

HTC Vive VR и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 26
Oculus VR 79 17
Google LLC 12690 12
Nvidia Corp 4002 11
Microsoft Corporation 25775 9
Sony 6739 9
Samsung Electronics 11065 8
HP Inc. 5883 8
Dell EMC 5180 7
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Dassault Systemes 235 5
LG Electronics 3735 4
Pimax 5 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Autodesk 639 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Alphabet 177 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
Razer Inc 88 2
Крок - Croc 1964 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Wargaming 161 2
VR Concept - ВР Концепт 18 2
Nintendo 823 2
DJI 96 2
PlayVR - Сеть залов виртуальной реальности 1 1
Impulse Machine - VR-студия 2 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Visor 70 1
Capcom 290 1
Россети Ленэнерго 1699 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Kickstarter 136 2
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Traft - Трафт 23 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
NNTC 3 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
101Hotels.com 456 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 1
АГрупп 2 1
Пабло Итурралде 5 1
НовАТранс НПЦ 1 1
Natives in Tech 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Газпром нефть 725 1
Альфа-Групп 745 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Carl Zeiss AG 307 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Ford 435 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
GVRA - Global Virtual Reality Association - Глобальная Ассоциация Виртуальной Реальности 2 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Sony Playstation VR - PS VR 27 11
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Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 9
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Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 7
Google Android 15244 6
Microsoft Hololens 76 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 5
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Google Daydream 26 4
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Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 4
Apple MacBook Pro 559 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
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Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Nvidia Quadro GPU 279 4
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AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 3
Apple macOS High Sierra 13 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
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Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 3
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
Luckey Palmer - Лаки Палмер 8 2
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Морозов Алексей 62 1
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Захаркин Денис 9 1
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Шкипин Виктор 13 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Оверин Аркадий 2 1
Пухова Камилла 1 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
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Трандин Сергей 128 1
Леонов Сергей 3 1
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Валиев Рафаил 1 1
Чумаков Олег 5 1
Деклев Григорич 1 1
Карандашов Илья 1 1
Sappin Olivier - Саппэн Оливье 1 1
Трубочев Алексей 34 1
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Исакова Дарья 1 1
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 1
Cozza Roberta - Косса Роберта 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа 24964 7
Китай - Тайвань 4245 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Япония 13807 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Швейцария - Женева 332 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 192 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 1
Руанда - Республика 47 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Словения - Республика 255 1
Швеция - Королевство 3782 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Образование в России 2893 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Здравоохранение - Реабилитация 449 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Экономический эффект 1342 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
F2P - Free-to-play 102 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 29 1
Bloomberg 1627 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Android Headline 14 1
The Verge - Издание 619 1
Crunchbase 74 1
DxOMark - Издание 36 1
HFS Research 49 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
Gartner - Гартнер 3658 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
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ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Тракторные заводы Концерн - НИИ стали - Научно-исследовательский институт стали 6 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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