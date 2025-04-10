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Чумаков Олег



10.04.2025 Выручка российского производителя электроники рухнула на 700 миллионов 1
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
04.10.2016 Хозяева МТС инвестировали в виртуальную реальность. Видео 1
05.07.2016 «Ровезе Рус» внедрила Microsoft Intune для управления мобильными устройствами торговых представителей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чумаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 107 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
Microsoft Corporation 24764 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13017 1
8366 1
Google LLC 11897 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Sony 6563 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2971 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6032 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3467 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9559 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30236 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21027 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25768 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6952 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12646 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12321 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24491 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1593 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12154 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14037 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3340 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 14 1
Google Daydream 24 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1674 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 60 1
Apple - App Store 2920 1
Google Play - Google Store - Android Market 3326 1
Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection 60 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 397 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
F2P - Free-to-play 94 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6424 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2149 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2047 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51986 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14768 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13878 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2783 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
CCS Insight 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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