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Чумаков Олег
Чумаков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
|Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
|YouDo Web Technologies Limited 46 1
|Орловский Сергей 33 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Камко Алексей 4 1
|F2P - Free-to-play 94 1
|Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6424 1
|Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 1
|Инвестиции венчурные - Venture investments 2149 1
|Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2047 1
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51986 1
|Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14768 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13878 1
|Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5166 1
|Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2783 1
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 1
|CCS Insight 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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