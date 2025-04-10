Выручка российского производителя электроники рухнула на 700 миллионов

Финансовые показатели производителя электроники «Арбайт» по итогам 2024 г. заметно замедлились. Если в 2022-2022 гг. выручка и прибыль росли на сотни процентов, то по итогам 2024 г. выручка упала на 15%.

Рост замедлился

Как выяснил CNews, выручка производителя электроники ООО «Арбайт» по итогам 2024 г. упала на 15% до 3,6 млрд руб. При этом по результатам 2023 г. этот показатель составил 4,3 млрд руб. Информация об этом опубликована на государственном информационном ресурсе финансовой отчетности.

Согласно ресурсу, чистая прибыль компании по результатам 2024 г. составила 161,3 млн руб. (на 1,7% выше, чем по итогам 2023 г.).

В 2023 г. финансовые показатели компании резко скакнули вверх в отличие от 2024 г., когда темп наоборот упал. Например, выручка по итогам 2023 г. оказалась на 223,2% выше (4,3 млрд руб.). То есть на 2,9 млрд руб. больше, чем по итогам 2022 г. Выросла и прибыль по результатам 2023 г. на 264,3% (на 115,1 млн руб.) до 158,6 млн руб.

Также и по итогам 2022 г. выручка компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 196,2% до 1,3 млрд руб. (сразу на 872,1 млн руб.) при росте чистой прибыли на 710% (на 38,2 млн руб.) до 43,5 млн руб.

CNews направил представителям «Арбайт» запрос о причинах падения выручки и замедлении роста прибыли и ожидает ответа.

Чем это обусловлено

В своем интервью Tadviser Олег Чумаков, директор по развитию бизнеса ООО «АРБАЙТ» сообщал, что выручка компании по итогам 2024 г. осталась на уровне 2023 г. однако ее структура изменилась.

«Существенно выросла доля продаж собственной продукции: компьютеров, серверов, моноблоков, — отметил он. — Если раньше она составляла около 40%, то сейчас доля продаж собственного оборудования — 60-70%». Из оборудования самым востребованным стал ПК. Большой интерес вызывали серверные решения, системы хранения данных, моноблоки и мониторы, отмечал Чумаков.

При этом Чумаков отметил, что на российский ИТ-рынок сильно влияет ключевая ставка Центробанка, а также сложности с переводами за рубеж и др.

«У нас выстроены неплохие отношения с банками, есть кредитные лимиты для обеспечения операционной деятельности компании, заказчики тоже понимают, что происходит, — отмечал эксперт. — Но приятного, конечно, мало».

Замедление роста на ИТ-рынке

В принципе, такую тенденцию по замедлению роста демонстрируют российские ИТ-компании из разных секторов. Как писал в начале апреля 2025 г. CNews, выручка ИТ-интегратора ПО «Системный софт» по итогам 2024 г. упала на 25,1% с 11,9 млрд руб. до 8,9 млрд. При этом прибыль компании составила 409,6 млн руб., что также меньше, чем по результатам 2023 г.

В марте CNews писал о том, что VK залез в долги и убытки. Чистый убыток VK за 2024 г. превысил 90 млрд руб., соотношение долгу к капиталу составило 6,4, Компания также допустила нарушение кредитных договоров с банками. В сложившихся условиях менеджмент VK надеется на реструктуризацию задолженностей перед структурами «Газпрома» и привлечение дополнительного финансирования на 115 млрд руб.

В целом объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

«Если сравнить с предыдущим годом — там было примерно 2 триллиона рублей, то есть мы выросли на 600 млрд рублей», — отметил он.