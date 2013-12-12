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Nival Нивал Nival Interactive, Нивал Интерактив Nival Online, Нивал Онлайн Nival Network
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.12.2013
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Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital
Российская компания Nival объявила о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners. Nival, независимый разработчик и издатель онлайновых кросс-платформенных
|30.01.2013
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Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar
вета директоров. Новым членом совета директоров Alawar стал Сергей Орловский. Как рассказали CNews в компании, Сергей Орловский — ветеран игровой индустрии, основатель и генеральный директор компании Nival — международного разработчика и издателя кросс-платформенных игр с 16-летней историей. Среди его успешных проектов — Prime World, Heroes of Might and Magic V, Silent Storm, «Блицкриг», «Д
|16.02.2011
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Nival Network открыла инкубатор для игровых разработчиков в Минске
Компания Nival Network объявила об открытии нового учебно-производственного центра Nival Games
|16.11.2010
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Nival Network представила онлайн-стратегию с социальными элементами Prime World
Компания Nival Network представила свою новую разработку - онлайновую многопользовательскую стратегию
|06.09.2010
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Nival Network открыла студию в Санкт-Петербурге
Компания Nival Network, российский издатель, оператор и разработчик онлайн-игр, объявила об открытии в
|15.05.2010
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King's Bounty Online. Анонс
ия KranX Productions, основанная знаменитым российским гейм-инвентором Андреем «KranK» Кузьминым, и Nival Network, одна из лидирующих российских компаний в сфере онлайн игр, возглавляемая Серге
|21.01.2010
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Rambler и Nival Network стали партнерами
Компания Nival Network объявила о заключении соглашения о партнерстве с Rambler. Теперь посетители сай
|23.10.2009
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ZT Online скоро в России
Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование на территории России и стран СНГ многопользовательской игры ZT Online.Эта эпическая MMORPG с великолепной д
|06.08.2009
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"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2
Компания Astrum Nival объявляет о том, что 5 августа начался второй этап закрытого бета-тестирования бесплатн
|10.07.2009
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Награды Astrum Nival
В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Dominance War, а также получив призовые места в конкурсах миниатюр.«Обойти таких сильных соперников и получить п
|07.07.2009
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Nival и Astrum объединились
Компания Nival Online сообщает о том, что с 6 июля 2009 года компания начинает работать под единым бре
|26.03.2009
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Nival проводит бета-тестирование игры «Лето Онлайн»
Компания Nival Network объявила о том, что в скором времени начнется закрытое бета-тестирование новой
|19.03.2009
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Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен
Компания Nival Online объявляет о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн
|19.03.2009
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Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето
Компания Nival Online, входящая в состав холдинга Astrum Online Entertainment, объявила о переносе сро
|25.12.2008
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Миллион игроков в проектах Nival Online
анией на территории России, стран СНГ и Балтии, превысило миллионный рубеж. В течение года компания Nival Online открыла официальные русские серверы трех клиентских MMORPG «Perfect World», «Пир
|31.10.2008
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Первый открытый показ "Аллоды Онлайн"
Компания Nival Online приглашает всех любителей компьютерных развлечений на первый открытый показ онла
|10.09.2008
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Nival Network начала свою работу
мпьютерных игр, Сергей Орловский, сегодня, 10 сентября 2008 года, объявил о создании новой компании Nival Network.Появление компании стало закономерным шагом в развитии бизнеса Орловского, кото
|11.04.2008
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10 лет вселенной "Аллодов"
Компания Nival Online поздравляет всех поклонников легендарной игровой вселенной Аллодов с юбилеем. 10
|05.12.2007
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Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединились в холдинг
Компании Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в х
|03.12.2007
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Nival возвращается
Еще в апреле 2005 года компания Nival Interactive была приобретена технологическим холдингом Ener1 Group. Однако на днях было
|02.11.2007
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"Аллоды Онлайн" в разработке
Компания Nival Online анонсирует первую разработку своей внутренней студии – масштабную многопользоват
|25.07.2007
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"ИгроМир 2007" в ноябре
будет еще несколько сюрпризов."Спонсорами мероприятия вновь выступают фирма 1С, "Акелла", "Бука" и Nival Interactive. Спонсором онлайновой секции, которая впервые появится в этом году, стала к
|21.07.2007
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«Пиратия». Интервью с Moli и Nival
«Пиратия» — онлайновая RPG в стиле аниме, которую компания Nival Online собирается в скором времени выпустить на российский рынок. У нас проект пока пра
|20.07.2007
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Директору Nival Online грозит до 6 лет за пиратство
Против директора российской компании-разработчика онлайновых многопользовательских игр Nival Online Дмитрия Девишева возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ «Незаконное использо
|25.05.2007
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Heroes of Might and Magic V. Silver Edition в продаже
Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют о поступлении в продажу издания Heroes of Might and Magic V. Silv
|17.05.2007
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Серебряные Герои в печати
Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют об отправке в печать игры Heroes of Might and Magic V. Silver Edi
|18.04.2007
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"Великие битвы: Высадка в Нормандии" в продаже
1C отправляет на полки магазинов стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:НИВАЛ ИГРОТЕКА (1 DVD-ROM).Игра
|02.04.2007
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"Великие битвы: Высадка в Нормандии" в печати
1C отправляет в печать стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В розничную продажу стратегия в реальном времени, продолжающая лучшие трад
|27.03.2007
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Серебряные Герои
Компания Nival Interactive анонсирует Heroes of Might & Magic V: Silver Edition – специальное издание,
|13.03.2007
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«Героев» представили к наградам
сти компьютерных и видеоигр Gameland Award 2007 практически все награды достались проектам компании Nival Interactive. Из семи номинаций, в которых были представлены игры Nival, шесть од
|09.02.2007
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Правильный патч для «Владык Севера»
Компания Nival Interactive выпустила исправленную версию патча 2.1 для аддона «Heroes of Might and Mag
|28.12.2006
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Герои: режиссерская версия
Компания Nival Interactive и команда, работавшая над оригинальной игрой Heroes of Might and Magic V и
|26.12.2006
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Экспансия Nival Online в регионы
Мы уже писали о продаже онлайн-подразделения компании Nival Interactive за $20 млн. третьим лицам. Известно также, что первым проектом NO должна ст
|21.11.2006
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С юбилеем, Nival!
На днях отечественный разработчик - компания Nival Interactive - отметила свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад, в одной москов
|21.11.2006
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С юбилеем, Nival!
На днях отечественный разработчик - компания Nival Interactive - отметила свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад, в одной москов
|15.11.2006
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Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4
Компания Nival Interactive официально анонсировала выход патча 1.4 для русской версии игры Heroes of M
|31.10.2006
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Nival Online продана
Компания Nival Interactive объявила о продаже своего подразделения по разработке глобальных онлайновых
|25.10.2006
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Nival Interactive на "Игромире"
Компания Nival Interactive анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", которая пройдет 4-5 ноября
|17.10.2005
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Россия: в полку издателей игр прибыло
Руководителем издательского направления Nival Interactive назначен Илья Мамонтов, ранее принимавший непосредственное участие в руково
|14.10.2005
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Nival начинает издавать игры в России
Компания Nival, разработчик компьютерных игр, объявила о начале издательской деятельности на территори
Nival и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Сергей 34 32
|Мацанюк Игорь 23 5
|Девишев Дмитрий 6 5
|Гришин Дмитрий 210 5
|Никольский Владимир 11 4
|Чачава Александр 124 4
|Сазонов Семен 6 3
|Бабкина Светлана 3 3
|Ратокля Ольга 3 3
|Norton Dave - Нортон Дэйв 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Мильнер Юрий 137 3
|Дмитриев Ярослав 2 2
|Крылова Елена 27 2
|Кузьмин Андрей 11 2
|Бурковский Дмитрий 3 2
|Белкин Андрей 2 2
|Глушенков Александр 3 2
|Прохоренко Петр 2 2
|Snowden Trevor - Сноуден Тревор 2 2
|Palm Patrick - Палм Патрик 2 2
|Галицкий Александр 123 2
|Лысковский Александр 13 2
|Ситников Николай 15 2
|Карпинский Илья 6 2
|Макаров Вячеслав 10 2
|Крайнов Алексей 10 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Андреев Сергей 67 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Симонов Игорь 103 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Савватин Максим 66 1
|Корнильев Кирилл 65 1
|Широков Илья 37 1
|Герцовский Борис 22 1
|Гоголь Николай 5 1
|Колмановская Елена 15 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Барышников Николай 17 1
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