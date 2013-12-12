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Nival Нивал Nival Interactive, Нивал Интерактив Nival Online, Нивал Онлайн Nival Network



12.12.2013 Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital

Российская компания Nival объявила о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners. Nival, независимый разработчик и издатель онлайновых кросс-платформенных

30.01.2013 Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar

вета директоров. Новым членом совета директоров Alawar стал Сергей Орловский. Как рассказали CNews в компании, Сергей Орловский — ветеран игровой индустрии, основатель и генеральный директор компании Nival — международного разработчика и издателя кросс-платформенных игр с 16-летней историей. Среди его успешных проектов — Prime World, Heroes of Might and Magic V, Silent Storm, «Блицкриг», «Д
16.02.2011 Nival Network открыла инкубатор для игровых разработчиков в Минске

Компания Nival Network объявила об открытии нового учебно-производственного центра Nival Games

16.11.2010 Nival Network представила онлайн-стратегию с социальными элементами Prime World

Компания Nival Network представила свою новую разработку - онлайновую многопользовательскую стратегию

06.09.2010 Nival Network открыла студию в Санкт-Петербурге

Компания Nival Network, российский издатель, оператор и разработчик онлайн-игр, объявила об открытии в
15.05.2010 King's Bounty Online. Анонс

ия KranX Productions, основанная знаменитым российским гейм-инвентором Андреем «KranK» Кузьминым, и Nival Network, одна из лидирующих российских компаний в сфере онлайн игр, возглавляемая Серге
21.01.2010 Rambler и Nival Network стали партнерами

Компания Nival Network объявила о заключении соглашения о партнерстве с Rambler. Теперь посетители сай
23.10.2009 ZT Online скоро в России

Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование на территории России и стран СНГ многопользовательской игры ZT Online.Эта эпическая MMORPG с великолепной д
06.08.2009 "Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2

Компания Astrum Nival объявляет о том, что 5 августа начался второй этап закрытого бета-тестирования бесплатн
10.07.2009 Награды Astrum Nival

В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Dominance War, а также получив призовые места в конкурсах миниатюр.«Обойти таких сильных соперников и получить п
07.07.2009 Nival и Astrum объединились

Компания Nival Online сообщает о том, что с 6 июля 2009 года компания начинает работать под единым бре
26.03.2009 Nival проводит бета-тестирование игры «Лето Онлайн»

Компания Nival Network объявила о том, что в скором времени начнется закрытое бета-тестирование новой

19.03.2009 Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен

Компания Nival Online объявляет о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн
19.03.2009 Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето

Компания Nival Online, входящая в состав холдинга Astrum Online Entertainment, объявила о переносе сро
25.12.2008 Миллион игроков в проектах Nival Online

анией на территории России, стран СНГ и Балтии, превысило миллионный рубеж. В течение года компания Nival Online открыла официальные русские серверы трех клиентских MMORPG «Perfect World», «Пир
31.10.2008 Первый открытый показ "Аллоды Онлайн"

Компания Nival Online приглашает всех любителей компьютерных развлечений на первый открытый показ онла
10.09.2008 Nival Network начала свою работу

мпьютерных игр, Сергей Орловский, сегодня, 10 сентября 2008 года, объявил о создании новой компании Nival Network.Появление компании стало закономерным шагом в развитии бизнеса Орловского, кото
11.04.2008 10 лет вселенной "Аллодов"

Компания Nival Online поздравляет всех поклонников легендарной игровой вселенной Аллодов с юбилеем. 10
05.12.2007 Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединились в холдинг

Компании Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в х
03.12.2007 Nival возвращается

Еще в апреле 2005 года компания Nival Interactive была приобретена технологическим холдингом Ener1 Group. Однако на днях было
02.11.2007 "Аллоды Онлайн" в разработке

Компания Nival Online анонсирует первую разработку своей внутренней студии – масштабную многопользоват
25.07.2007 "ИгроМир 2007" в ноябре

будет еще несколько сюрпризов."Спонсорами мероприятия вновь выступают фирма 1С, "Акелла", "Бука" и Nival Interactive. Спонсором онлайновой секции, которая впервые появится в этом году, стала к
21.07.2007 «Пиратия». Интервью с Moli и Nival

«Пиратия» — онлайновая RPG в стиле аниме, которую компания Nival Online собирается в скором времени выпустить на российский рынок. У нас проект пока пра
20.07.2007 Директору Nival Online грозит до 6 лет за пиратство

Против директора российской компании-разработчика онлайновых многопользовательских игр Nival Online Дмитрия Девишева возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ «Незаконное использо
25.05.2007 Heroes of Might and Magic V. Silver Edition в продаже

Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют о поступлении в продажу издания Heroes of Might and Magic V. Silv
17.05.2007 Серебряные Герои в печати

Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют об отправке в печать игры Heroes of Might and Magic V. Silver Edi
18.04.2007 "Великие битвы: Высадка в Нормандии" в продаже

1C отправляет на полки магазинов стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:НИВАЛ ИГРОТЕКА (1 DVD-ROM).Игра
02.04.2007 "Великие битвы: Высадка в Нормандии" в печати

1C отправляет в печать стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В розничную продажу стратегия в реальном времени, продолжающая лучшие трад
27.03.2007 Серебряные Герои

Компания Nival Interactive анонсирует Heroes of Might & Magic V: Silver Edition – специальное издание,
13.03.2007 «Героев» представили к наградам

сти компьютерных и видеоигр Gameland Award 2007 практически все награды достались проектам компании Nival Interactive. Из семи номинаций, в которых были представлены игры Nival, шесть од
09.02.2007 Правильный патч для «Владык Севера»

Компания Nival Interactive выпустила исправленную версию патча 2.1 для аддона «Heroes of Might and Mag
28.12.2006 Герои: режиссерская версия

Компания Nival Interactive и команда, работавшая над оригинальной игрой Heroes of Might and Magic V и

26.12.2006 Экспансия Nival Online в регионы

Мы уже писали о продаже онлайн-подразделения компании Nival Interactive за $20 млн. третьим лицам. Известно также, что первым проектом NO должна ст
21.11.2006 С юбилеем, Nival!

На днях отечественный разработчик - компания Nival Interactive - отметила свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад, в одной москов
21.11.2006 С юбилеем, Nival!

На днях отечественный разработчик - компания Nival Interactive - отметила свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад, в одной москов
15.11.2006 Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4

Компания Nival Interactive официально анонсировала выход патча 1.4 для русской версии игры Heroes of M
31.10.2006 Nival Online продана

Компания Nival Interactive объявила о продаже своего подразделения по разработке глобальных онлайновых
25.10.2006 Nival Interactive на "Игромире"

Компания Nival Interactive анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", которая пройдет 4-5 ноября
17.10.2005 Россия: в полку издателей игр прибыло

Руководителем издательского направления Nival Interactive назначен Илья Мамонтов, ранее принимавший непосредственное участие в руково
14.10.2005 Nival начинает издавать игры в России

Компания Nival, разработчик компьютерных игр, объявила о начале издательской деятельности на территори

Публикаций - 169, упоминаний - 258

Nival упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7342 34
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 44 25
VK - Mail.ru Group 3244 18
Акелла 840 16
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 51 14
Бука - Buka Entertaiment 473 13
Новый диск 954 9
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 738 8
Microsoft Corporation 23868 7
Yandex - Яндекс 6139 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 6
Pixonic 21 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 5
EA - Electronic Arts 1264 5
Intel Corporation 11750 4
Paradox Interactive 134 4
Sony 6428 4
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 102 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 219 3
SAP SE 4898 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 526 3
HP Inc. 5559 3
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 55 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
Webmoney 501 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 49 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
Google LLC 11109 3
АФК Система ПАО 1742 3
Deus Craft 7 3
Panzerdog 9 3
Software AG & IDS Scheer 175 3
BIT.Games 9 3
Wargaming 132 3
Alawar - Алавар 44 3
GSC Game World 100 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
Leta Group - Лета Групп 256 2
Orange Wanadoo 74 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 7
DST Global - Digital Sky Technologies 192 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 115 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Intel Capital 149 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 123 3
Пробизнесбанк АКБ 23 3
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 126 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 2
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 123 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 92 2
Глушенков и партнеры - Адвокатское бюро 2 2
РВК - Российская венчурная компания 484 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 39 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 51 2
HeadHunter Group - HH Group 167 2
Qiwi 946 2
Naspers 82 1
Deutsche Lufthansa AG 105 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 1
Mazda Motor Corporation 54 1
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 51 1
РОСНО СК - Страховая компания 187 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 37 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 18 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 1
АСК 41 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 7 1
Ренова Капитал - Renova Capital 9 1
Tiger Global Management 21 1
Москвич Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 8 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 1 1
ESforce 26 1
MEL Science 5 1
SK Gaming 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 49 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 106
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 781 29
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 6 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 241 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 17
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 336 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 11
Cloud Games MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 179 11
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 6
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 0 6
PvP - Player versus Player 178 6
Консоль 2173 5
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 127 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1567 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1050 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 4
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 4
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 818 4
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Allods Team - Аллоды 36 30
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Blizzard - World of Warcraft 331 7
Microsoft Windows 2000 940 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 1820 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 641 5
Apple iOS 6908 4
Google Android 12999 4
Age of Kings 3459 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 215 3
ВГТРК - Смотрим 555 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 3
Apple iPhone 6 597 3
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Deus Craft - Grand Hotel Mania 7 3
My.Games 57 3
BIT.Games Гильдией Героев 1 3
Apple - App Store 2703 3
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 13 2
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Microsoft Windows 14705 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 29 2
NCSoft Lineage 1 2
Zero City - игра 7 2
Pixonic War Robots 20 2
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 102 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 380 2
EA The Sims - компьютерная игра 115 2
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 2
Google Play - Google Store - Android Market 2599 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 348 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 25 2
Fallout 117 2
Nintendo Wii - игровая консоль 0 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 6 1
ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 48 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 44 1
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Гришин Дмитрий 199 5
Мацанюк Игорь 21 5
Девишев Дмитрий 6 5
Никольский Владимир 11 4
Путин Владимир 2834 3
Бабкина Светлана 3 3
Сазонов Семен 6 3
Чачава Александр 82 3
Белкин Андрей 2 2
Ситников Николай 11 2
Snowden Trevor - Сноуден Тревор 2 2
Дмитриев Ярослав 2 2
Лысковский Александр 12 2
Бурковский Дмитрий 3 2
Крылова Елена 27 2
Карпинский Илья 6 2
Галицкий Александр 101 2
Мильнер Юрий 132 2
Palm Patrick - Палм Патрик 2 2
Глушенков Александр 3 2
Макаров Вячеслав 8 2
Кузьмин Андрей 10 2
Прохоренко Петр 2 2
Мишустин Михаил 548 1
Лукашенко Александр 92 1
Семенов Анатолий 27 1
Шинкаренко Павел 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 1
Корнеев Алексей 8 1
Сазонов Алексей 4 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Плуготаренко Сергей 69 1
Козырев Алексей 288 1
Михалев Максим 16 1
Семенов Александр 124 1
Ершов Павел 36 1
Макаров Валентин 204 1
Крючков Денис 4 1
Лацанич Василь 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 26
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Германия - Федеративная Республика 8772 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 21
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 9
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 7
Беларусь - Белоруссия 4435 7
Беларусь - Минск 575 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 5
Африка - Африканский регион 3033 5
Америка Северная 2631 5
Сингапур - Республика 1635 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1319 4
Китай - Тайвань 1755 4
Малайзия 775 4
Южная Корея - Республика 4473 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 336 3
Кипр - Республика 436 3
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
Америка 2007 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 3
Япония 10469 3
Европа Восточная 3026 3
Испания - Королевство 2868 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 548 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 3
Украина - Киев 943 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 283 3
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1449 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 25
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