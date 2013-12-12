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Nival Нивал Nival Interactive, Нивал Интерактив Nival Online, Нивал Онлайн Nival Network

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network

СОБЫТИЯ

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12.12.2013 Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital

Российская компания Nival объявила о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners. Nival, независимый разработчик и издатель онлайновых кросс-платформенных

30.01.2013 Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar

вета директоров. Новым членом совета директоров Alawar стал Сергей Орловский. Как рассказали CNews в компании, Сергей Орловский — ветеран игровой индустрии, основатель и генеральный директор компании Nival — международного разработчика и издателя кросс-платформенных игр с 16-летней историей. Среди его успешных проектов — Prime World, Heroes of Might and Magic V, Silent Storm, «Блицкриг», «Д
16.02.2011 Nival Network открыла инкубатор для игровых разработчиков в Минске

Компания Nival Network объявила об открытии нового учебно-производственного центра Nival Games

16.11.2010 Nival Network представила онлайн-стратегию с социальными элементами Prime World

Компания Nival Network представила свою новую разработку - онлайновую многопользовательскую стратегию

06.09.2010 Nival Network открыла студию в Санкт-Петербурге

Компания Nival Network, российский издатель, оператор и разработчик онлайн-игр, объявила об открытии в
15.05.2010 King's Bounty Online. Анонс

ия KranX Productions, основанная знаменитым российским гейм-инвентором Андреем «KranK» Кузьминым, и Nival Network, одна из лидирующих российских компаний в сфере онлайн игр, возглавляемая Серге
21.01.2010 Rambler и Nival Network стали партнерами

Компания Nival Network объявила о заключении соглашения о партнерстве с Rambler. Теперь посетители сай
23.10.2009 ZT Online скоро в России

Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование на территории России и стран СНГ многопользовательской игры ZT Online.Эта эпическая MMORPG с великолепной д
06.08.2009 "Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2

Компания Astrum Nival объявляет о том, что 5 августа начался второй этап закрытого бета-тестирования бесплатн
10.07.2009 Награды Astrum Nival

В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Dominance War, а также получив призовые места в конкурсах миниатюр.«Обойти таких сильных соперников и получить п
07.07.2009 Nival и Astrum объединились

Компания Nival Online сообщает о том, что с 6 июля 2009 года компания начинает работать под единым бре
26.03.2009 Nival проводит бета-тестирование игры «Лето Онлайн»

Компания Nival Network объявила о том, что в скором времени начнется закрытое бета-тестирование новой

19.03.2009 Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен

Компания Nival Online объявляет о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн
19.03.2009 Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето

Компания Nival Online, входящая в состав холдинга Astrum Online Entertainment, объявила о переносе сро
25.12.2008 Миллион игроков в проектах Nival Online

анией на территории России, стран СНГ и Балтии, превысило миллионный рубеж. В течение года компания Nival Online открыла официальные русские серверы трех клиентских MMORPG «Perfect World», «Пир
31.10.2008 Первый открытый показ "Аллоды Онлайн"

Компания Nival Online приглашает всех любителей компьютерных развлечений на первый открытый показ онла
10.09.2008 Nival Network начала свою работу

мпьютерных игр, Сергей Орловский, сегодня, 10 сентября 2008 года, объявил о создании новой компании Nival Network.Появление компании стало закономерным шагом в развитии бизнеса Орловского, кото
11.04.2008 10 лет вселенной "Аллодов"

Компания Nival Online поздравляет всех поклонников легендарной игровой вселенной Аллодов с юбилеем. 10
05.12.2007 Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединились в холдинг

Компании Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в х
03.12.2007 Nival возвращается

Еще в апреле 2005 года компания Nival Interactive была приобретена технологическим холдингом Ener1 Group. Однако на днях было
02.11.2007 "Аллоды Онлайн" в разработке

Компания Nival Online анонсирует первую разработку своей внутренней студии – масштабную многопользоват
25.07.2007 "ИгроМир 2007" в ноябре

будет еще несколько сюрпризов."Спонсорами мероприятия вновь выступают фирма 1С, "Акелла", "Бука" и Nival Interactive. Спонсором онлайновой секции, которая впервые появится в этом году, стала к
21.07.2007 «Пиратия». Интервью с Moli и Nival

«Пиратия» — онлайновая RPG в стиле аниме, которую компания Nival Online собирается в скором времени выпустить на российский рынок. У нас проект пока пра
20.07.2007 Директору Nival Online грозит до 6 лет за пиратство

Против директора российской компании-разработчика онлайновых многопользовательских игр Nival Online Дмитрия Девишева возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ «Незаконное использо
25.05.2007 Heroes of Might and Magic V. Silver Edition в продаже

Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют о поступлении в продажу издания Heroes of Might and Magic V. Silv
17.05.2007 Серебряные Герои в печати

Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют об отправке в печать игры Heroes of Might and Magic V. Silver Edi
18.04.2007 "Великие битвы: Высадка в Нормандии" в продаже

1C отправляет на полки магазинов стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:НИВАЛ ИГРОТЕКА (1 DVD-ROM).Игра
02.04.2007 "Великие битвы: Высадка в Нормандии" в печати

1C отправляет в печать стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В розничную продажу стратегия в реальном времени, продолжающая лучшие трад
27.03.2007 Серебряные Герои

Компания Nival Interactive анонсирует Heroes of Might & Magic V: Silver Edition – специальное издание,
13.03.2007 «Героев» представили к наградам

сти компьютерных и видеоигр Gameland Award 2007 практически все награды достались проектам компании Nival Interactive. Из семи номинаций, в которых были представлены игры Nival, шесть од
09.02.2007 Правильный патч для «Владык Севера»

Компания Nival Interactive выпустила исправленную версию патча 2.1 для аддона «Heroes of Might and Mag
28.12.2006 Герои: режиссерская версия

Компания Nival Interactive и команда, работавшая над оригинальной игрой Heroes of Might and Magic V и

26.12.2006 Экспансия Nival Online в регионы

Мы уже писали о продаже онлайн-подразделения компании Nival Interactive за $20 млн. третьим лицам. Известно также, что первым проектом NO должна ст
21.11.2006 С юбилеем, Nival!

На днях отечественный разработчик - компания Nival Interactive - отметила свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад, в одной москов
21.11.2006 С юбилеем, Nival!

На днях отечественный разработчик - компания Nival Interactive - отметила свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад, в одной москов
15.11.2006 Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4

Компания Nival Interactive официально анонсировала выход патча 1.4 для русской версии игры Heroes of M
31.10.2006 Nival Online продана

Компания Nival Interactive объявила о продаже своего подразделения по разработке глобальных онлайновых
25.10.2006 Nival Interactive на "Игромире"

Компания Nival Interactive анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", которая пройдет 4-5 ноября
17.10.2005 Россия: в полку издателей игр прибыло

Руководителем издательского направления Nival Interactive назначен Илья Мамонтов, ранее принимавший непосредственное участие в руково
14.10.2005 Nival начинает издавать игры в России

Компания Nival, разработчик компьютерных игр, объявила о начале издательской деятельности на территори

Публикаций - 182, упоминаний - 303

Nival и организации, системы, технологии, персоны:

9594 35
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 31
VK - Mail.ru Group 3602 21
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 16
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 14
Бука - Buka Entertaiment 493 13
Новый диск 963 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Microsoft Corporation 25775 7
Pixonic 23 6
Alawar - Алавар 63 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
EA - Electronic Arts 1317 5
Paradox Interactive 136 4
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 4
Intel Corporation 12811 4
Sony 6739 4
BIT.Games 10 4
Panzerdog 10 4
Deus Craft 8 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
РБК - Медиамир 53 3
Game Insight - Гейм инсайт 41 3
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 3
G5 Software 13 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
SAP SE 5601 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
HP Inc. 5883 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Wargaming 161 3
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Google LLC 12690 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
Intel Capital 148 4
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 3
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 3
Девелопмент-Юг - федеральный застройщик 13 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Пробизнесбанк АКБ 135 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Глушенков и партнеры - Адвокатское бюро 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Tiger Global Management 44 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
АСК 49 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 1
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 1
Куда.ru - Сеть Бюро Путешествий 3 1
Quorum Fund 3 1
ОбъедКредитАльянс КБ - Объединенный кредитный альянс КБ 2 1
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
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