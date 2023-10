Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network

Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital Российская компания Nival объявила о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners. Nival, независимый разработчик и издатель онлайновых кросс-платформенных

Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar вета директоров. Новым членом совета директоров Alawar стал Сергей Орловский. Как рассказали CNews в компании, Сергей Орловский — ветеран игровой индустрии, основатель и генеральный директор компании Nival — международного разработчика и издателя кросс-платформенных игр с 16-летней историей. Среди его успешных проектов — Prime World, Heroes of Might and Magic V, Silent Storm, «Блицкриг», «Д

Nival Network открыла инкубатор для игровых разработчиков в Минске Компания Nival Network объявила об открытии нового учебно-производственного центра Nival Games

Nival Network представила онлайн-стратегию с социальными элементами Prime World Компания Nival Network представила свою новую разработку - онлайновую многопользовательскую стратегию

Nival Network открыла студию в Санкт-Петербурге Компания Nival Network, российский издатель, оператор и разработчик онлайн-игр, объявила об открытии в

King's Bounty Online. Анонс ия KranX Productions, основанная знаменитым российским гейм-инвентором Андреем «KranK» Кузьминым, и Nival Network, одна из лидирующих российских компаний в сфере онлайн игр, возглавляемая Серге

Rambler и Nival Network стали партнерами Компания Nival Network объявила о заключении соглашения о партнерстве с Rambler. Теперь посетители сай

ZT Online скоро в России Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование на территории России и стран СНГ многопользовательской игры ZT Online.Эта эпическая MMORPG с великолепной д

"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2 Компания Astrum Nival объявляет о том, что 5 августа начался второй этап закрытого бета-тестирования бесплатн

Награды Astrum Nival В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Dominance War, а также получив призовые места в конкурсах миниатюр.«Обойти таких сильных соперников и получить п

Nival и Astrum объединились Компания Nival Online сообщает о том, что с 6 июля 2009 года компания начинает работать под единым бре

Nival проводит бета-тестирование игры «Лето Онлайн» Компания Nival Network объявила о том, что в скором времени начнется закрытое бета-тестирование новой

Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен Компания Nival Online объявляет о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн

Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето Компания Nival Online, входящая в состав холдинга Astrum Online Entertainment, объявила о переносе сро

Миллион игроков в проектах Nival Online анией на территории России, стран СНГ и Балтии, превысило миллионный рубеж. В течение года компания Nival Online открыла официальные русские серверы трех клиентских MMORPG «Perfect World», «Пир

Первый открытый показ "Аллоды Онлайн" Компания Nival Online приглашает всех любителей компьютерных развлечений на первый открытый показ онла

Nival Network начала свою работу мпьютерных игр, Сергей Орловский, сегодня, 10 сентября 2008 года, объявил о создании новой компании Nival Network.Появление компании стало закономерным шагом в развитии бизнеса Орловского, кото

10 лет вселенной "Аллодов" Компания Nival Online поздравляет всех поклонников легендарной игровой вселенной Аллодов с юбилеем. 10

Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединились в холдинг Компании Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в х

Nival возвращается Еще в апреле 2005 года компания Nival Interactive была приобретена технологическим холдингом Ener1 Group. Однако на днях было

"Аллоды Онлайн" в разработке Компания Nival Online анонсирует первую разработку своей внутренней студии – масштабную многопользоват

"ИгроМир 2007" в ноябре будет еще несколько сюрпризов."Спонсорами мероприятия вновь выступают фирма 1С, "Акелла", "Бука" и Nival Interactive. Спонсором онлайновой секции, которая впервые появится в этом году, стала к

«Пиратия». Интервью с Moli и Nival «Пиратия» — онлайновая RPG в стиле аниме, которую компания Nival Online собирается в скором времени выпустить на российский рынок. У нас проект пока пра

Директору Nival Online грозит до 6 лет за пиратство Против директора российской компании-разработчика онлайновых многопользовательских игр Nival Online Дмитрия Девишева возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ «Незаконное использо

Heroes of Might and Magic V. Silver Edition в продаже Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют о поступлении в продажу издания Heroes of Might and Magic V. Silv

Серебряные Герои в печати Фирма 1C и компания Nival Interactive объявляют об отправке в печать игры Heroes of Might and Magic V. Silver Edi

"Великие битвы: Высадка в Нормандии" в продаже 1C отправляет на полки магазинов стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В продажу игра поступила в рамках серии 1С:НИВАЛ ИГРОТЕКА (1 DVD-ROM).Игра

"Великие битвы: Высадка в Нормандии" в печати 1C отправляет в печать стратегию "Великие битвы: Высадка в Нормандии" от компании Nival Interactive. В розничную продажу стратегия в реальном времени, продолжающая лучшие трад

Серебряные Герои Компания Nival Interactive анонсирует Heroes of Might & Magic V: Silver Edition – специальное издание,

«Героев» представили к наградам сти компьютерных и видеоигр Gameland Award 2007 практически все награды достались проектам компании Nival Interactive. Из семи номинаций, в которых были представлены игры Nival, шесть од

Правильный патч для «Владык Севера» Компания Nival Interactive выпустила исправленную версию патча 2.1 для аддона «Heroes of Might and Mag

Герои: режиссерская версия Компания Nival Interactive и команда, работавшая над оригинальной игрой Heroes of Might and Magic V и

Экспансия Nival Online в регионы Мы уже писали о продаже онлайн-подразделения компании Nival Interactive за $20 млн. третьим лицам. Известно также, что первым проектом NO должна ст

С юбилеем, Nival! На днях отечественный разработчик - компания Nival Interactive - отметила свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад, в одной москов

Heroes of Might and Magic V: Патч версии 1.4 Компания Nival Interactive официально анонсировала выход патча 1.4 для русской версии игры Heroes of M

Nival Online продана Компания Nival Interactive объявила о продаже своего подразделения по разработке глобальных онлайновых

Nival Interactive на "Игромире" Компания Nival Interactive анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", которая пройдет 4-5 ноября

Россия: в полку издателей игр прибыло Руководителем издательского направления Nival Interactive назначен Илья Мамонтов, ранее принимавший непосредственное участие в руково