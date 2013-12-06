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Paradox Interactive

Paradox Interactive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.12.2013 Выходные с War of the Vikings 1
26.11.2013 Warlock 2: The Exiled. Скриншоты 1
22.11.2013 Magicka: Wizard Wars в России 1
08.10.2013 Warlock 2: The Exiled на "ИгроМире" 1
07.10.2013 Warlock 2 - продолжаем делить Арданию 1
05.02.2013 Дата выхода Impire 1
27.01.2013 Impire. Видео 1
30.03.2012 "Король Артур II" в продаже 1
21.03.2012 "Король Артур II" в печати 1
26.01.2012 Демоверсия King Arthur II 1
17.11.2011 King Arthur II. Скриншоты 1
02.11.2011 "Sword of the Stars II. Далекие звезды" в декабре 1
16.09.2011 King Arthur II. Скриншоты 1
06.09.2011 Дата выхода King Arthur II 1
17.08.2011 "Европа III. Золотое издание" в печати 1
03.08.2011 "Европа III. Золотое издание" скоро 1
08.07.2011 Pirates of the Black Cove. Демо 1
13.04.2011 Magicka: Vietnam в продаже 1
01.04.2011 Magicka: Vietnam. Дата выхода и скриншоты 1
18.03.2011 King Arthur II в России 1
01.03.2011 Маги едут во Вьетнам 1
25.02.2011 "Транспортная империя" в продаже 1
23.02.2011 Cities in Motion в продаже 1
22.02.2011 "Magicka. Ну очень эпическая игра" в печати 1
17.02.2011 Демоверсия Cities in Motion 1
17.02.2011 Naval War: Arctic Circle. Анонс 1
15.02.2011 "Транспортная империя" в печати 1
08.02.2011 Cities in Motion. Скриншоты, видео, дата выхода 1
28.01.2011 Cities in Motion в России 1
28.12.2010 "Mount & Blade. Эпоха турниров". Патч 1.134 1
10.11.2010 "Виктория II". Патч 1.2 1
26.10.2010 "1С-СофтКлаб" на "ИгроМире" 1
19.10.2010 Lionheart: Kings' Crusade. Демо 1
03.09.2010 "Виктория II". Демоверсия 1
13.08.2010 "Виктория II" в продаже 1
11.08.2010 Демоверсия Victoria II 1
06.08.2010 "Хозяева морей. Завоевание Америки" в продаже 1
03.08.2010 "Виктория II" в печати 1

Публикаций - 136, упоминаний - 136

Paradox Interactive и организации, системы, технологии, персоны:

9594 71
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 54
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 34
1С: Ino-Co 38 18
Nitro Games 25 12
TaleWorlds Entertainment 23 7
Frictional Games 19 6
Arrowhead Game Studios 4 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Larian Studios 32 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
Lighthouse Interactive Game Publishing B.V. 18 1
Kerberos Productions 5 1
Battlegoat Studios 2 1
DTP Entertainment AG - DTP Neue Medien AG 31 1
Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Capcom 290 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
2K Games 215 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 5
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 48
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 14
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 6
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 5
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 4
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Game balance - Игровой баланс 18 3
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 2
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 370 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Мобильная связь - Короткий номер 399 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 218 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 102
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 10
TaleWorlds Entertainment - Mount & Blade: Warband 28 7
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 6
Penumbra: Overture - Компьютерная игра (survival horror) 12 3
BattleGoat Studios - Supreme Ruler 4 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 1
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 1
Paradox Entertainment - Victoria: An Empire Under the Sun - Компьютерная игра (глобальная стратегия) 4 1
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 1
EA Star Wars 60 1
Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 1
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 1
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 48 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 1
1С-СофтКлаб - Red Orchestra 14 1
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 1
1С-СофтКлаб - Диверсанты: Вьетнам 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPhone 6 4861 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Fallout 170 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 1
Mullins Craig - Муллинз Крейг 8 7
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 39
Европа 24964 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Италия - Рим 208 9
Индийский океан 162 8
Африка - Африканский регион 3641 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Германия - Берлин 732 7
Нидерланды - Амстердам 630 6
Австрия - Вена 261 6
Финляндия - Хельсинки 253 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Дания - Гренландия 145 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Индия - Bharat 5870 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Америка - Американский регион 2206 3
Венгрия 855 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 3
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 3
Израиль - Иерусалим 109 2
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Швеция - Королевство 3782 2
Исландия 255 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
США - Техас 1048 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 17
Английский язык 7030 15
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Металлы - Золото - Gold 1251 7
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
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Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 3
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 2
Великая депрессия - Great Depression 34 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 2
Великая французская революция 7 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Gamespot 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ИгроМир 125 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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