Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица)

F.E.A.R. 3. Видео Day 1 Studios и Monolith Productions опубликовали новый видеоролик игры F.E.A.R. 3. Выпустит проект компания Warner Bros. Interactive Entertainment 21 июня этого года. для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит "Новый Диск".Скачать видео можно с наше

F.E.A.R. 3 вновь откладывается Объявлено о переносе релиза игры F.E.A.R. 3 с 27 мая на 21 июня этого года. Напомним, что работают над третьей частью Day 1 Studios и Monolith Productions, а издателем выступает Warner Bros. Interactive Entertainment. Русскую

F.E.A.R. 3 в России Компания "Новый Диск" сообщает о том, что на территории России и стран бывшего СССР будет издана игра F.E.A.R. 3.Легионы кошмарных созданий вновь погрузили город во мрак. А следом за ними движется нечто, от которого нет спасения. Девочка, женщина, повелительница ужасающих сил по ту сторону созн

F.E.A.R. 3. Скриншоты Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала новые скриншоты из игры F.E.A.R. 3, разрабатывает которую Day 1 Studios и Monolith Productions. Релиз третьей части с

Дата выхода F.E.A.R. 3 Компания Warner Bros. Interactive Entertainment объявила точную дату выхода игры F.E.A.R. 3, разрабатывает которую Day 1 Studios и Monolith Productions. Релиз третьей части с

F.E.A.R. 3. Видео Day 1 Studios и Monolith Productions опубликовали новый видеоролик игры F.E.A.R. 3. Выпустит проект компания Warner Bros. Interactive Entertainment в мае этого года

F.E.A.R. 3. Скриншоты Day 1 Studios и Monolith Productions опубликовали новые скриншоты из игры F.E.A.R. 3. Выпустит проект компания Warner Bros. Interactive Entertainment в мае этого года

F.E.A.R. 3. Коллекционное издание Компания Warner Bros. Interactive Entertainment объявила состав коллекционного издания игры F.E.A.R. 3, разработкой которой занимаются Day 1 Studios и Monolith Productions. Релиз проект

F.E.A.R. 3 не выйдет в марте Объявлено об очередном переносе релиза игры F.E.A.R. 3 с 25 марта на май этого года. Информация об этом появилась на официальном форуме и

Дата выхода F.E.A.R. 3 Компания Warner Bros. объявила точную дату выхода шутера от первого лица F.E.A.R. 3. Североамериканский релиз проекта состоится 22 марта 2011 года для РС, Xbox 360 и

F.E.A.R. 3. Скриншоты и видео Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала новый видеоролик и скриншоты игры F.E.A.R. 3. Релиз третьей части состоится в следующем году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.

F.E.A.R. 3. Видео Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала новый видеоролик F.E.A.R. 3. Релиз третьей части состоится в следующем году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.

F.E.A.R. 3: Видео Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала видеодневник разработчиков проекта F.E.A.R. 3. Релиз третьей части состоится в следующем году для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.

F.E.A.R. 3. Скриншоты и видео Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала геймплейный ролик F.E.A.R. 3 и новые скриншоты. Релиз третьей части состоится в следующем году для РС, Xbox 360

F.E.A.R. 3 не в этом году Компания Warner Bros. Interactive Entertainment перенесла релиз проекта F.E.A.R. 3 с этой осени на расплывчатое "2011 год". Работает над игрой Day 1 Studios, которая

F.E.A.R. 3. Е3-видео и скриншоты Компания Warner Bros. Interactive Entertainment представила новые скриншоты проекта F.E.A.R. 3. Релиз третьей части состоится этой осенью для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Работ

F.E.A.R. 3: Видео Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала новый трейлер F.E.A.R. 3. Релиз третьей части состоится этой осенью для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Работ

F.E.A.R. 3: Видео Компания Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовала новый live-action ролик проекта F.E.A.R. 3. Релиз третьей части состоится этой осенью для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Работ

F.E.A.R. 3: Официальный анонс Компания Warner Bros. Interactive Entertainment официально вчера анонсировала проект F.E.A.R. 3 для платформ PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз третьей части состоится этой осен

Третье пришествие F.E.A.R. В сети появился скан одного из испанских игровых журналов, который выйдет в свет в апреле. Судя по всему, нас ожидают первые подробности о новой части игры F.E.A.R. Интересно, что тройка в названии уйдет в сам заголовок и название будет выглядеть, как F.3.A.R.Напомним, что согласно последней редакции релизного плана компании Warner Bros. Interacti

F.E.A.R. 3 в 2010 году? ании Warner Bros. Interactive. Впрочем, в настоящее время данная новость загадочно исчезла со страниц портала.Согласно этому релизному плану, уже в 2010 году должен увидеть свет шутер от первого лица F.E.A.R. 3, разрабатывает который студия Monolith для платформ РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Ждем официального анонса.

Российский релиз F.E.A.R. 2 Компания «Новый Диск» сообщает, что 12 февраля 2009 г. в продажу поступит игра F.E.A.R. 2 Project OriginРазработчики продолжают историю одного из лучших шутеров от первого

Русская версия F.E.A.R. 2 в печати Компания «Новый Диск» сообщает о том, что игра F.E.A.R. 2: PROJECT ORIGIN ушла в печать. Диск появится в продаже 12 февраля 2009 г.До выхода официального продолжения знаменитой игры F.E.A.R. осталась всего пара недель! Игроков вновь

F.E.A.R. 2: Project Origin на "золоте" Warner Bros. Interactive Entertainment и студия Monolith объявили о "золотом" статусе шутера F.E.A.R. 2: Project Origin. Североамериканский релиз игры состоится 10 февраля. В Европе и России продажи начнутся 13 февраля. За российский релиз отвечает компания "Новый Диск".Помимо обычного

Российский релиз F.E.A.R. 2 Определилась дата российского релиза шутера F.E.A.R. 2: Project Origin, локализацией которого занимается компания "Новый Диск". Русская версия появится в продаже в пятницу, 13 февраля.Стало также известно, что для активации игры потребуе

Демоверсия F.E.A.R. 2 Опубликована обещанная демоверсия игры F.E.A.R. 2: Project Origin от Monilith Production. Помимо РС-версии, появились демки для Xbox 360 и PS3.Скачать РС-демоверсию размером 1,76 Гб можно в нашем файловом архиве.Разработчики продолж

F.E.A.R. 2: Project Origin: Коллекционное издание Компания "Новый Диск" объявляет комплектацию коллекционного издания игры F.E.A.R. 2: Project Origin.Игра поступит в продажу в феврале 2009 года и выйдет как в джевел-упаковке, так и в уникальном коллекционном издании.Коллекционное издание включает:Два DVD с игрой

Демоверсия F.E.A.R. 2 в этот четверг Warner Bros. Interactive Entertainment объявила о том, что демоверсия F.E.A.R. 2: Project Origin будет доступна в четверг, 22 января, для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Напомним, что релиз полной версии F.E.A.R. 2: Project Origin намечен на 10 февраля.Разра

F.E.A.R. 2: Project. Видео Опубликован новый видеоролик игры F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которой идет в студии Monolith. Напомним, что F.E.A.R. 2: Project Origin выйдет 10 февраля 2009 года. Скачать или посмотреть ролик Elite Powered Ar

Демоверсия F.E.A.R. 2 только для консолей Как стало известно, разработчики сиквела F.E.A.R. готовят к выпуску демоверсию F.E.A.R. 2: Project Origin в конце января. Впроч

F.E.A.R. 2: Project Origin. Скриншоты Опубликованы три десятка новых скриншотов из игры F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которой идет в студии Monolith. Напомним, что F.E.A

F.E.A.R. 2: Project Origin. Видео Опубликованы три новых ролика игры F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которой идет в студии Monolith. Скачать ролики можно здесь: BTS Trailer #3(25,89 МБ), BTS Trailer #4 (32,29 МБ) и Unsung Heroes: IT Trailer (44 МБ).Напомн

F.E.A.R. 2 запретили в Австралии присоединилась к обширному списку игр, запрещенных на территории Австралии. Национальный рейтинговый комитет зеленого континента вообще отказался классифицировать игру.Напомним, что в остальном мире F.E.A.R. 2: Project Origin выйдет в феврале 2009 года. Разработчики продолжают историю одного из лучших шутеров от первого лица – F.E.A.R. Сиквел сохранил все то, что так полюбилось покл

F.E.A.R. 2: Project Origin в России компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России и стран бывшего СССР игры F.E.A.R. 2: PROJECT ORIGINРазработчики продолжают историю одного из лучших шутеров от первого

F.E.A.R. 2: Project Origin. Видео Компания Warner Bros. и студия Monolith представляют видеоролик экшена F.E.A.R. 2: Project Origin, разработка которого ведется для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Пос

F.E.A.R. возвращается Студия Monolith вернула себе права на использование бренда F.E.A.R., утерянные после разрыва с Vivendi Games. Отныне шутер Project Origin, являющийся на

Обзор F.E.A.R. Perseus Mandate. Узаконенное клонирование и и приквелами (проще говоря, клонами) почти страшного, без пяти минут гениального шутера 2005 года F.E.A.R.. Об одном из них, Perseus Mandate, и пойдет речь сегодня.Читайте: Обзор F.E.A.R

F.E.A.R. Perseus Mandate в продаже Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios объявили о поступлении впродажу игры F.E.A.R. Perseus Mandate. F.E.A.R. Perseus Mandate разрабатывается как самостоятельное дополнение. Мы увидим те же самые события, что и в первой части, но глазами совершенно другого перс

F.E.A.R. Perseus Mandate уже скоро Sierra Entertainment и студия TimeGate Studios сообщили точную дату выхода игры F.E.A.R. Perseus Mandate. На полках магазинов дополнение появится 6 ноября этого года.А пока, в ожидании релиза, можно поиграть в демоверсию игры (734 МБ).F.E.A.R. Perseus Mandate разраб