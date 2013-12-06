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EA Star Wars

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06.12.2013 Star Wars: The Old Republic в открытом космосе

Компания BioWare, являющаяся подразделением Electronic Arts, совместно с LucasArts предоставила подписчикам условно-бесплатной игры Star Wars: The Old Republic доступ ко второму цифровому дополнению, получившему название Galactic Starfighter. В новом дополнении война переносится в безвоздушное пространство: игроков ждут кос
15.04.2013 Star Wars: The Old Republic - Rise of the Hutt Cartel уже доступно

Electronic Arts, студия BioWare и компания LucasArts объявляют о выходе первого цифрового дополнения для игры Star Wars: The Old Republic, получившего название Rise of the Hutt Cartel. Стоимость дополнения - 732 рубля, при этом подписчики могут приобрести его за полцены - 348 рублей. Это дополнение доб
05.04.2013 Дополнение для Star Wars: The Old Republic

BioWare и LucasArts объявляют, что первое дополнение для игры Star Wars: The Old Republic, получившее название Rise of the Hutt Cartel, выйдет 14 апреля 2013 года одновременно на всех территориях. Пользователи, оформившие предварительный заказ до 7 января
11.11.2012 Star Wars The Old Republic: Free-to-Play уже скоро

Компания Electronic Arts сообщает, что с 15 ноября игра Star Wars: The Old Republic переходит на модель free-to-play, которая позволит игрокам выбрать наиболее подходящий им способ оплаты игры. В чем же будет заключаться различие между оригинальной

03.08.2012 Star Wars: The Old Republic станет Free-to-Play

Компания Electronic Arts сообщает, что этой осенью вселенная игры Star Wars: The Old Republic будет существенно расширена, и множество новых игроков присоединится к уже играющим фанатам. В игре появится возможность free-to-play, которая позволит игрокам выбра
19.04.2012 Бесплатные выходные в Star Wars: The Old Republic

тической Республике или Империи cитхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Sith Warrior, Sith Inquisitor, Boun
27.12.2011 Статистика Star Wars: The Old Republic

тической Республике или Империи cитхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Sith Warrior, Sith Inquisitor, Boun
21.12.2011 Состоялся релиз Star Wars: The Old Republic

тической Республике или Империи cитхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Sith Warrior, Sith Inquisitor, Boun
15.12.2011 Star Wars: The Old Republic стартует

та-тестирований в истории жанра массовых Интернет-игр студия BioWare - Label компании Electronic Arts - сообщает о начале финального этапа подготовки к запуску одного из главных продуктов этого года. Star Wars: The Old Republic поступает в продажу 15 декабря в России. BioWare также сообщает, что ранний доступ к игре (Early Game Access) открылся 13 декабря 2011 года в 16 часов. Таким образом
27.10.2011 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты

тической Республике или Империи ситхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Bounty Hunter, Imperial Agent, Sith
25.09.2011 Дата выхода Star Wars: The Old Republic

тической Республике или Империи ситхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Bounty Hunter, Imperial Agent, Sith
15.11.2010 Electronic Arts выпустит Star Wars: The Old Republic

Electronic Arts и Lucasfilm Ltd. объявили об обновлении издательского договора на выпуск массовой коллективной сетевой игры Star Wars: The Old Republic. Новое соглашение передает ЕА некоторые издательские, маркетинговые и дистрибьюторские права, принадлежавшие прежде LucasArts, что будет способствовать централизации
19.10.2010 Star Wars: The Force Unleashed 2 в печати

Компания 1С сообщает об отправке в печать русской PC-версии игры Star Wars: The Force Unleashed II (разработчик и издатель — LucasArts).Российское издание, в котором фантастический экшен представлен в оригинальном озвучении с русскими субтитрами, поступит в

09.10.2010 Star Wars: The Force Unleashed 2. Видео

Компания Lucas Arts представила новый геймплейный ролик игры Star Wars: The Force Unleashed 2, релиз которой состоится уже в этом месяце, 26 октября, для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Скачать видео в HD-качестве можно с нашего сервера (315 МБ).Star Wa
17.11.2009 Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition в печати

1С сообщает об отправке в печать проекта Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition (разработчик - Lucas Arts; зарубежный издатель - Aspyr Media).Отечественное издание, в котором игра будет представлена в оригинальном озву
27.07.2009 Star Wars: The Force Unleashed выйдет для РС

тся в конце этого года. Портированием игры на персональный компьютер занимается Aspyr Media.Издание Ultimate Sith Edition включит в себя оригинальную игру, а также все загружаемые дополнения.Действие Star Wars: The Force Unleashed разворачивается в период между третьим и четвертым эпизодами "Звездных Войн", тем самым игра раскрывает новые страницы истории этой вселенной. Игрокам отведена ро
17.02.2009 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты и арт

Опубликованы новые скриншоты и арт из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится

26.01.2009 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится

29.12.2008 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится

01.12.2008 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится

24.09.2008 Резвый старт Star Wars: The Force Unleashed

Lucas Arts рапортует о хорошем спросе на последнюю игру во вселенной Star Wars. Несмотря на довольно прохладные оценки игровой прессы, за первые пять дней продаж игру Star Wars: The Force Unleashed купили уже 1,5 млн. игроков. Это сводные данные по всем платформам, на которых Force Unleashed представлена: PlayStation 2/3, PSP, Xbox 360, Wii и Nintendo DS. В

08.09.2008 Star Wars: The Force Unleashed для РС

Как стало известно, игра Star Wars: The Force Unleashed, ранее заявленная только на консолях, все-таки появится в версии для РС. Данная информация была подтверждена на конференции NVISION 08. Более того, говорится о то
09.07.2008 Star Wars: The Force Unleashed. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из экшена Star Wars: The Force Unleashed, разработкой которого занимается компания LucasArts. Выйдет игра 16 сентября этого года на платформах PlayStation 2/3, PSP, Xbox 360, Wii и Nintendo DS.Действие <
10.06.2008 Star Wars: The Force Unleashed. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из экшена Star Wars: The Force Unleashed, разработкой которого занимается компания LucasArts. Выйдет игра 16 сентября этого года на платформах PlayStation 2/3, PSP, Xbox 360, Wii и Nintendo DS.Действие <
07.04.2008 Star Wars: The Force Unleashed. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из экшена Star Wars: The Force Unleashed, разработкой которого занимается компания LucasArts. Кроме того, обнародован новые видеоролик, скачать его вы можете здесь. Релиз игры запланирован на 16 сентября

Публикаций - 60, упоминаний - 71

EA Star Wars и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 25
EA - BioWare 205 21
Галактика - Корпорация 1545 12
Microsoft Corporation 25775 8
Sony 6739 5
Nintendo 823 5
9594 4
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 4
Obsidian Entertainment 81 4
Blizzard Entertainment 343 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Capcom 290 3
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 3
Bandai Namco Entertainment 118 2
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 2
Lenovo Group 2447 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Новый диск 963 2
Square Enix 215 2
EA Sports 71 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 2
Hasbro Interactive 7 1
2K Games - 2K Czech - Illusion Softworks 23 1
Splash Damage 26 1
Pixelux Entertainment 1 1
Hobby world - 4game - Фогейм 24 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 1
38 Studios 20 1
DTP Entertainment AG - DTP Neue Medien AG 31 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Walt Disney Company 647 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Hasbro 40 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 31
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 10
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 8
PvP - Player versus Player 234 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Часы - Watch 1059 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
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EA Battlefield - Компьютерная игра 295 6
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EA Origin 195 5
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 5
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Nintendo DS - игровая консоль 340 4
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Германия - Берлин 732 1
Европа Западная 1496 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 4
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
СССР и США - Холодная война 213 2
F2P - Free-to-play 102 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Английский язык 7030 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Пищевая промышленность - Фастфуд 65 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
IGN 54 1
GI - Game Informer 36 1
IDG - International Data Group 117 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
MSNBC - телеканал 89 1
NPD Group 140 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ИгроМир 125 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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