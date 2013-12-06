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EA Star Wars
СОБЫТИЯ
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|06.12.2013
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Star Wars: The Old Republic в открытом космосе
Компания BioWare, являющаяся подразделением Electronic Arts, совместно с LucasArts предоставила подписчикам условно-бесплатной игры Star Wars: The Old Republic доступ ко второму цифровому дополнению, получившему название Galactic Starfighter. В новом дополнении война переносится в безвоздушное пространство: игроков ждут кос
|15.04.2013
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Star Wars: The Old Republic - Rise of the Hutt Cartel уже доступно
Electronic Arts, студия BioWare и компания LucasArts объявляют о выходе первого цифрового дополнения для игры Star Wars: The Old Republic, получившего название Rise of the Hutt Cartel. Стоимость дополнения - 732 рубля, при этом подписчики могут приобрести его за полцены - 348 рублей. Это дополнение доб
|05.04.2013
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Дополнение для Star Wars: The Old Republic
BioWare и LucasArts объявляют, что первое дополнение для игры Star Wars: The Old Republic, получившее название Rise of the Hutt Cartel, выйдет 14 апреля 2013 года одновременно на всех территориях. Пользователи, оформившие предварительный заказ до 7 января
|11.11.2012
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Star Wars The Old Republic: Free-to-Play уже скоро
Компания Electronic Arts сообщает, что с 15 ноября игра Star Wars: The Old Republic переходит на модель free-to-play, которая позволит игрокам выбрать наиболее подходящий им способ оплаты игры. В чем же будет заключаться различие между оригинальной
|03.08.2012
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Star Wars: The Old Republic станет Free-to-Play
Компания Electronic Arts сообщает, что этой осенью вселенная игры Star Wars: The Old Republic будет существенно расширена, и множество новых игроков присоединится к уже играющим фанатам. В игре появится возможность free-to-play, которая позволит игрокам выбра
|19.04.2012
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Бесплатные выходные в Star Wars: The Old Republic
тической Республике или Империи cитхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Sith Warrior, Sith Inquisitor, Boun
|27.12.2011
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Статистика Star Wars: The Old Republic
тической Республике или Империи cитхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Sith Warrior, Sith Inquisitor, Boun
|21.12.2011
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Состоялся релиз Star Wars: The Old Republic
тической Республике или Империи cитхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Sith Warrior, Sith Inquisitor, Boun
|15.12.2011
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Star Wars: The Old Republic стартует
та-тестирований в истории жанра массовых Интернет-игр студия BioWare - Label компании Electronic Arts - сообщает о начале финального этапа подготовки к запуску одного из главных продуктов этого года. Star Wars: The Old Republic поступает в продажу 15 декабря в России. BioWare также сообщает, что ранний доступ к игре (Early Game Access) открылся 13 декабря 2011 года в 16 часов. Таким образом
|27.10.2011
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Star Wars: The Old Republic. Скриншоты
тической Республике или Империи ситхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Bounty Hunter, Imperial Agent, Sith
|25.09.2011
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Дата выхода Star Wars: The Old Republic
тической Республике или Империи ситхов – и выбрать одного из восьми знаменитых персонажей вселенной Star Wars: Jedi Knight, Jedi Consular, Smuggler, Trooper, Bounty Hunter, Imperial Agent, Sith
|15.11.2010
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Electronic Arts выпустит Star Wars: The Old Republic
Electronic Arts и Lucasfilm Ltd. объявили об обновлении издательского договора на выпуск массовой коллективной сетевой игры Star Wars: The Old Republic. Новое соглашение передает ЕА некоторые издательские, маркетинговые и дистрибьюторские права, принадлежавшие прежде LucasArts, что будет способствовать централизации
|19.10.2010
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Star Wars: The Force Unleashed 2 в печати
Компания 1С сообщает об отправке в печать русской PC-версии игры Star Wars: The Force Unleashed II (разработчик и издатель — LucasArts).Российское издание, в котором фантастический экшен представлен в оригинальном озвучении с русскими субтитрами, поступит в
|09.10.2010
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Star Wars: The Force Unleashed 2. Видео
Компания Lucas Arts представила новый геймплейный ролик игры Star Wars: The Force Unleashed 2, релиз которой состоится уже в этом месяце, 26 октября, для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Скачать видео в HD-качестве можно с нашего сервера (315 МБ).Star Wa
|17.11.2009
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Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition в печати
1С сообщает об отправке в печать проекта Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition (разработчик - Lucas Arts; зарубежный издатель - Aspyr Media).Отечественное издание, в котором игра будет представлена в оригинальном озву
|27.07.2009
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Star Wars: The Force Unleashed выйдет для РС
тся в конце этого года. Портированием игры на персональный компьютер занимается Aspyr Media.Издание Ultimate Sith Edition включит в себя оригинальную игру, а также все загружаемые дополнения.Действие Star Wars: The Force Unleashed разворачивается в период между третьим и четвертым эпизодами "Звездных Войн", тем самым игра раскрывает новые страницы истории этой вселенной. Игрокам отведена ро
|17.02.2009
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Star Wars: The Old Republic. Скриншоты и арт
Опубликованы новые скриншоты и арт из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится
|26.01.2009
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Star Wars: The Old Republic. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится
|29.12.2008
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Star Wars: The Old Republic. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится
|01.12.2008
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Star Wars: The Old Republic. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из ММО Star Wars: The Old Republic, работает над которой студия BioWare под присмотром LucasArts. Выпустит игру компания Electronic Arts. Хронологически Star Wars: The Old Republic разместится
|24.09.2008
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Резвый старт Star Wars: The Force Unleashed
Lucas Arts рапортует о хорошем спросе на последнюю игру во вселенной Star Wars. Несмотря на довольно прохладные оценки игровой прессы, за первые пять дней продаж игру Star Wars: The Force Unleashed купили уже 1,5 млн. игроков. Это сводные данные по всем платформам, на которых Force Unleashed представлена: PlayStation 2/3, PSP, Xbox 360, Wii и Nintendo DS. В
|08.09.2008
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Star Wars: The Force Unleashed для РС
Как стало известно, игра Star Wars: The Force Unleashed, ранее заявленная только на консолях, все-таки появится в версии для РС. Данная информация была подтверждена на конференции NVISION 08. Более того, говорится о то
|09.07.2008
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Star Wars: The Force Unleashed. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из экшена Star Wars: The Force Unleashed, разработкой которого занимается компания LucasArts. Выйдет игра 16 сентября этого года на платформах PlayStation 2/3, PSP, Xbox 360, Wii и Nintendo DS.Действие <
|10.06.2008
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Star Wars: The Force Unleashed. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из экшена Star Wars: The Force Unleashed, разработкой которого занимается компания LucasArts. Выйдет игра 16 сентября этого года на платформах PlayStation 2/3, PSP, Xbox 360, Wii и Nintendo DS.Действие <
|07.04.2008
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Star Wars: The Force Unleashed. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из экшена Star Wars: The Force Unleashed, разработкой которого занимается компания LucasArts. Кроме того, обнародован новые видеоролик, скачать его вы можете здесь. Релиз игры запланирован на 16 сентября
EA Star Wars и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
|U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
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