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EA Mass Effect компьютерная игра

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28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect

ork и Nintendo Network. Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире; среди принадлежащих ей наименований FIFA, Madden NFL, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и множество других. Комбинация из двух «багов» позволяет перехватывать контроль над учётными записями клиентов Electronic Arts Эксперты обнаружили, что, испол
06.03.2013 Mass Effect 3 - Цитадель в продаже

Поступило в продажу новое загружаемое дополнение "Mass Effect 3 - Цитадель" от BioWare.Против Шепарда готовится заговор. Вы и ваш отряд должны

14.11.2012 Mass Effect: Black Ops 2

с удивлением обнаружили, что на втором DVD-диске находится ни что иное, как контент из ролевой игры Mass Effect 2 от BioWare... Каким образом подобное могло произойти - пока никто объяснить не

03.10.2012 Подробности о содержании Mass Effect Trilogy

Студия BioWare рассказала о том, какие DLC будут в издании Mass Effect Trilogy, релиз которого состоится 6 ноября для PC и Xbox 360. В версию трилогии д
01.10.2012 Mass Effect Trilogy в ноябре

Студия BioWare, подразделение Electronic Arts, анонсирует Mass Effect Trilogy – специальное издание, состоящее из трех знаменитых игр серии Mass Eff
27.09.2012 Всё от Mass Effect - с 6 ноября

Издательство Electronic Arts объявило о выпуске коллекционного сборника из трёх ролевых игр серии Mass Effect, Mass Effect Trilogy. Mass Effect Trilogy выйдет в версиях для ПК и
16.08.2012 Mass Effect 3 - "Левиафан" в конце августа

Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода дополнения "Левиафан" для ролевой игры Mass Effect 3 от студии BioWare. Релиз DLC состоится 28 августа для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европейском сегменте PlayStation Network аддон станет доступен 29 августа.Нечто скрывается в

23.05.2012 Mass Effect Infiltrator продаже

тижении своих целей, и постепенно становится одним из самых ярых её противников.В динамичном экшене Mass Effect Infiltrator обладателей устройств на базе платформы Android ждет эффектная график
11.04.2012 Дополнение "Mass Effect 3: Возрождение" уже доступно

Компания Electronic Arts сообщает о релизе дополнения "Mass Effect 3: Возрождение", которое включает в себя две новые карты для режима совместной иг
10.04.2012 Создатель игр Mass Effect и Crysis назван худшей компанией года

ят эту компанию, владеющую такими известными игровыми сериями, как Crysis, Madden NFL, Battlefield, Mass Effect и многие другие. По словам респондентов The Consumerist, Electronic Arts заслужил
11.03.2012 3,5 миллиона Mass Effect 3

Компания Electronic Arts сообщает, что количество проданных копий игры Mass Effect 3 за первую неделю с момента выхода достигло отметки 3,5 млн. Из них 890 тыс. коп
09.03.2012 Mass Effect 3 в продаже

Вчера стартовали продажи в России игры Mass Effect 3 от компании Electronic Arts и студии BioWare.В Mass Effect 3 игроки стан
02.03.2012 Mass Effect 3 на день раньше

Компания Electronic Arts сообщает, что ролевая игра Mass Effect 3 поступит в продажу в Origin и сетях цифровой дистрибуции на день раньше – уже в
21.02.2012 Mass Effect 3. Видео

Компания Electronic Arts представила кинематографический ролик проекта Mass Effect 3, релиз которого состоится 7 марта этого года. Видео можно скачать с нашего серв
14.02.2012 Демоверсия Mass Effect 3

В сервисе Origin уже доступна для скачивания РС-демоверсия игры Mass Effect 3 от компании BioWare. Объем скачиваемой демоверсии составляет 2,1 ГБ. Напомним,

13.02.2012 Mass Effect 3 "на золоте"

Компания BioWare объявляет о "золотом" статусе проекта Mass Effect 3. Релиз третьей части в Северной Америке состоится 6 марта этого года, в Европе

13.02.2012 Mass Effect 3. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Mass Effect 3, в котором демонстрируется геймплей женского персонажа Шепард. Релиз третьей ча
31.01.2012 Mass Effect 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

27.01.2012 Предзаказ Mass Effect 3

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру Mass Effect 3, релиз которой назначен на 7 мата этого года. До 23:59 6 марта 2012 года вы мож
22.01.2012 Mass Effect 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

20.01.2012 Mass Effect 3. Системные требования

Компания BioWare опубликовала системные требования для игры Mass Effect 3, демоверсия которой появится 14 февраля. Релиз полной версии состоится 6 марта

18.01.2012 Демоверсия Kingdoms of Amalur: Reckoning в сети

удией BioWare также объявляют о начале рекламной акции для поклонников сразу двух игр - Reckoning и Mass Effect 3. Пользователи демонстрационных версий Reckoning и Mass Effect 3 получат

18.01.2012 Демоверсия Mass Effect 3 в феврале

Компания BioWare выпустит демоверсию проекта Mass Effect 3. Демоверсия будет доступна для скачивания с 14 февраля для Xbox 360, PlayStatio
06.01.2012 Mass Effect 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

29.12.2011 О саундтреке Mass Effect 3

Компания Electronic Arts рассказала некоторые подробности о саундтреке игры Mass Effect 3, завоевавшей награду Most Anticipated Game of 2012 ("Самая ожидаемая игра 2012

30.08.2011 Mass Effect 3. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

17.08.2011 Gamescom 2011. Mass Effect 3

Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

08.06.2011 Mass Effect 3. Скриншоты

В нашу галерею добавлены новые скриншоты игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

07.06.2011 Дата выхода Mass Effect 3

Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода проекта Mass Effect 3 от компании BioWare. Релиз игры состоится 6 марта 2012 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Все видеоролики, показанные вчера на Е3 2011, можно найти на этой странице.Планета Зе
13.12.2010 VGA 2010: Анонс Mass Effect 3

Факт разработки третьей части ролевой саги Mass Effect, в общем-то, ни для кого не было секретом. О том, что Mass Effect является
25.03.2010 Новый персонаж в игре Mass Effect 2

Студия BioWare, подразделение Electronic Arts Inc., анонсирует нового персонажа вселенной Mass Effect 2 – воровку по имени Касуми (Kasumi). Помимо возможности нанять Касуми для выполн
25.02.2010 Mass Effect 2: Патч 1.01

Electronic Arts и студия BioWare выпустили патч версии 1.01 для ролевого проекта Mass Effect 2. Патч подходит для русской версии игры.Скачать обновление можно с нашего сервер
28.01.2010 Mass Effect 2 в продаже

Компания Electronic Arts сообщает о поступлении в продажу российского издания ролевого проекта Mass Effect 2 от BioWare.Динамичный игровой процесс и глубокий, увлекательный сюжет Mass E
06.01.2010 Mass Effect 2. Видео

Компания BioWare опубликовала два новых видеоролика игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
30.12.2009 Варианты изданий Mass Effect 2 в России

Electronic Arts сообщает, что вторая часть трилогии Mass Effect будет доступна для российских игроков в различных вариантах упаковки. Россия, Мос
22.12.2009 Mass Effect 2. Скриншоты

Компания BioWare опубликовала три новых скриншота из игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
17.12.2009 Mass Effect 2. Скриншоты

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты из игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
15.12.2009 Mass Effect 2. Тизер-ролик

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
15.12.2009 Mass Effect 2. Видео и скриншоты

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик игры Mass Effect 2, представляющий расу Sentinel, а также три новых скриншота. Релиз сиквела состо
10.12.2009 Mass Effect 2. Видео и скриншоты

Опубликован новый видеоролик и скриншоты игры Mass Effect 2 от компании BioWare. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Аме

Публикаций - 135, упоминаний - 238

EA Mass Effect и организации, системы, технологии, персоны:

EA - BioWare 205 81
EA - Electronic Arts 1317 54
Галактика - Корпорация 1545 37
9594 18
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 14
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 13
Microsoft Corporation 25775 10
Sony 6739 6
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Nvidia Corp 4002 4
EA DICE 165 3
Pandemic Studios 30 3
Blizzard Entertainment 343 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 2
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
38 Studios 20 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Nintendo 823 2
ИКС - Цитадель ГК 110 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
Square Enix 215 1
THQ 299 1
Funcom 107 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 1
CD Projekt RED 90 1
Treyarch 60 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 1
Финансист 72 1
Roblox Corporation 96 1
Армакс ГК 2 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Proskater 1 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
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Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
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ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
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