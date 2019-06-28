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EA Mass Effect компьютерная игра
СОБЫТИЯ
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|28.06.2019
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В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect
ork и Nintendo Network. Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире; среди принадлежащих ей наименований FIFA, Madden NFL, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и множество других. Комбинация из двух «багов» позволяет перехватывать контроль над учётными записями клиентов Electronic Arts Эксперты обнаружили, что, испол
|06.03.2013
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Mass Effect 3 - Цитадель в продаже
Поступило в продажу новое загружаемое дополнение "Mass Effect 3 - Цитадель" от BioWare.Против Шепарда готовится заговор. Вы и ваш отряд должны
|14.11.2012
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Mass Effect: Black Ops 2
с удивлением обнаружили, что на втором DVD-диске находится ни что иное, как контент из ролевой игры Mass Effect 2 от BioWare... Каким образом подобное могло произойти - пока никто объяснить не
|03.10.2012
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Подробности о содержании Mass Effect Trilogy
Студия BioWare рассказала о том, какие DLC будут в издании Mass Effect Trilogy, релиз которого состоится 6 ноября для PC и Xbox 360. В версию трилогии д
|01.10.2012
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Mass Effect Trilogy в ноябре
Студия BioWare, подразделение Electronic Arts, анонсирует Mass Effect Trilogy – специальное издание, состоящее из трех знаменитых игр серии Mass Eff
|27.09.2012
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Всё от Mass Effect - с 6 ноября
Издательство Electronic Arts объявило о выпуске коллекционного сборника из трёх ролевых игр серии Mass Effect, Mass Effect Trilogy. Mass Effect Trilogy выйдет в версиях для ПК и
|16.08.2012
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Mass Effect 3 - "Левиафан" в конце августа
Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода дополнения "Левиафан" для ролевой игры Mass Effect 3 от студии BioWare. Релиз DLC состоится 28 августа для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европейском сегменте PlayStation Network аддон станет доступен 29 августа.Нечто скрывается в
|23.05.2012
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Mass Effect Infiltrator продаже
тижении своих целей, и постепенно становится одним из самых ярых её противников.В динамичном экшене Mass Effect Infiltrator обладателей устройств на базе платформы Android ждет эффектная график
|11.04.2012
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Дополнение "Mass Effect 3: Возрождение" уже доступно
Компания Electronic Arts сообщает о релизе дополнения "Mass Effect 3: Возрождение", которое включает в себя две новые карты для режима совместной иг
|10.04.2012
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Создатель игр Mass Effect и Crysis назван худшей компанией года
ят эту компанию, владеющую такими известными игровыми сериями, как Crysis, Madden NFL, Battlefield, Mass Effect и многие другие. По словам респондентов The Consumerist, Electronic Arts заслужил
|11.03.2012
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3,5 миллиона Mass Effect 3
Компания Electronic Arts сообщает, что количество проданных копий игры Mass Effect 3 за первую неделю с момента выхода достигло отметки 3,5 млн. Из них 890 тыс. коп
|09.03.2012
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Mass Effect 3 в продаже
Вчера стартовали продажи в России игры Mass Effect 3 от компании Electronic Arts и студии BioWare.В Mass Effect 3 игроки стан
|02.03.2012
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Mass Effect 3 на день раньше
Компания Electronic Arts сообщает, что ролевая игра Mass Effect 3 поступит в продажу в Origin и сетях цифровой дистрибуции на день раньше – уже в
|21.02.2012
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Mass Effect 3. Видео
Компания Electronic Arts представила кинематографический ролик проекта Mass Effect 3, релиз которого состоится 7 марта этого года. Видео можно скачать с нашего серв
|14.02.2012
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Демоверсия Mass Effect 3
В сервисе Origin уже доступна для скачивания РС-демоверсия игры Mass Effect 3 от компании BioWare. Объем скачиваемой демоверсии составляет 2,1 ГБ. Напомним,
|13.02.2012
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Mass Effect 3 "на золоте"
Компания BioWare объявляет о "золотом" статусе проекта Mass Effect 3. Релиз третьей части в Северной Америке состоится 6 марта этого года, в Европе
|13.02.2012
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Mass Effect 3. Видео
Опубликован новый видеоролик игры Mass Effect 3, в котором демонстрируется геймплей женского персонажа Шепард. Релиз третьей ча
|31.01.2012
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Mass Effect 3. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts
|27.01.2012
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Предзаказ Mass Effect 3
Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру Mass Effect 3, релиз которой назначен на 7 мата этого года. До 23:59 6 марта 2012 года вы мож
|22.01.2012
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Mass Effect 3. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts
|20.01.2012
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Mass Effect 3. Системные требования
Компания BioWare опубликовала системные требования для игры Mass Effect 3, демоверсия которой появится 14 февраля. Релиз полной версии состоится 6 марта
|18.01.2012
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Демоверсия Kingdoms of Amalur: Reckoning в сети
удией BioWare также объявляют о начале рекламной акции для поклонников сразу двух игр - Reckoning и Mass Effect 3. Пользователи демонстрационных версий Reckoning и Mass Effect 3 получат
|18.01.2012
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Демоверсия Mass Effect 3 в феврале
Компания BioWare выпустит демоверсию проекта Mass Effect 3. Демоверсия будет доступна для скачивания с 14 февраля для Xbox 360, PlayStatio
|06.01.2012
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Mass Effect 3. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts
|29.12.2011
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О саундтреке Mass Effect 3
Компания Electronic Arts рассказала некоторые подробности о саундтреке игры Mass Effect 3, завоевавшей награду Most Anticipated Game of 2012 ("Самая ожидаемая игра 2012
|30.08.2011
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Mass Effect 3. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts
|17.08.2011
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Gamescom 2011. Mass Effect 3
Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts
|08.06.2011
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Mass Effect 3. Скриншоты
В нашу галерею добавлены новые скриншоты игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts
|07.06.2011
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Дата выхода Mass Effect 3
Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода проекта Mass Effect 3 от компании BioWare. Релиз игры состоится 6 марта 2012 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Все видеоролики, показанные вчера на Е3 2011, можно найти на этой странице.Планета Зе
|13.12.2010
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VGA 2010: Анонс Mass Effect 3
Факт разработки третьей части ролевой саги Mass Effect, в общем-то, ни для кого не было секретом. О том, что Mass Effect является
|25.03.2010
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Новый персонаж в игре Mass Effect 2
Студия BioWare, подразделение Electronic Arts Inc., анонсирует нового персонажа вселенной Mass Effect 2 – воровку по имени Касуми (Kasumi). Помимо возможности нанять Касуми для выполн
|25.02.2010
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Mass Effect 2: Патч 1.01
Electronic Arts и студия BioWare выпустили патч версии 1.01 для ролевого проекта Mass Effect 2. Патч подходит для русской версии игры.Скачать обновление можно с нашего сервер
|28.01.2010
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Mass Effect 2 в продаже
Компания Electronic Arts сообщает о поступлении в продажу российского издания ролевого проекта Mass Effect 2 от BioWare.Динамичный игровой процесс и глубокий, увлекательный сюжет Mass E
|06.01.2010
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Mass Effect 2. Видео
Компания BioWare опубликовала два новых видеоролика игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
|30.12.2009
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Варианты изданий Mass Effect 2 в России
Electronic Arts сообщает, что вторая часть трилогии Mass Effect будет доступна для российских игроков в различных вариантах упаковки. Россия, Мос
|22.12.2009
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Mass Effect 2. Скриншоты
Компания BioWare опубликовала три новых скриншота из игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
|17.12.2009
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Mass Effect 2. Скриншоты
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты из игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
|15.12.2009
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Mass Effect 2. Тизер-ролик
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е
|15.12.2009
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Mass Effect 2. Видео и скриншоты
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик игры Mass Effect 2, представляющий расу Sentinel, а также три новых скриншота. Релиз сиквела состо
|10.12.2009
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Mass Effect 2. Видео и скриншоты
Опубликован новый видеоролик и скриншоты игры Mass Effect 2 от компании BioWare. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Аме
EA Mass Effect и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
|Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
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