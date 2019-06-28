EA Mass Effect

В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect ork и Nintendo Network. Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире; среди принадлежащих ей наименований FIFA, Madden NFL, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и множество других. Комбинация из двух «багов» позволяет перехватывать контроль над учётными записями клиентов Electronic Arts Эксперты обнаружили, что, испол

Mass Effect 3 - Цитадель в продаже Поступило в продажу новое загружаемое дополнение "Mass Effect 3 - Цитадель" от BioWare.Против Шепарда готовится заговор. Вы и ваш отряд должны

Mass Effect: Black Ops 2 с удивлением обнаружили, что на втором DVD-диске находится ни что иное, как контент из ролевой игры Mass Effect 2 от BioWare... Каким образом подобное могло произойти - пока никто объяснить не

Подробности о содержании Mass Effect Trilogy Студия BioWare рассказала о том, какие DLC будут в издании Mass Effect Trilogy, релиз которого состоится 6 ноября для PC и Xbox 360. В версию трилогии д

Mass Effect Trilogy в ноябре Студия BioWare, подразделение Electronic Arts, анонсирует Mass Effect Trilogy – специальное издание, состоящее из трех знаменитых игр серии Mass Eff

Всё от Mass Effect - с 6 ноября Издательство Electronic Arts объявило о выпуске коллекционного сборника из трёх ролевых игр серии Mass Effect, Mass Effect Trilogy. Mass Effect Trilogy выйдет в версиях для ПК и

Mass Effect 3 - "Левиафан" в конце августа Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода дополнения "Левиафан" для ролевой игры Mass Effect 3 от студии BioWare. Релиз DLC состоится 28 августа для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В Европейском сегменте PlayStation Network аддон станет доступен 29 августа.Нечто скрывается в

Mass Effect Infiltrator продаже тижении своих целей, и постепенно становится одним из самых ярых её противников.В динамичном экшене Mass Effect Infiltrator обладателей устройств на базе платформы Android ждет эффектная график

Дополнение "Mass Effect 3: Возрождение" уже доступно Компания Electronic Arts сообщает о релизе дополнения "Mass Effect 3: Возрождение", которое включает в себя две новые карты для режима совместной иг

Создатель игр Mass Effect и Crysis назван худшей компанией года ят эту компанию, владеющую такими известными игровыми сериями, как Crysis, Madden NFL, Battlefield, Mass Effect и многие другие. По словам респондентов The Consumerist, Electronic Arts заслужил

3,5 миллиона Mass Effect 3 Компания Electronic Arts сообщает, что количество проданных копий игры Mass Effect 3 за первую неделю с момента выхода достигло отметки 3,5 млн. Из них 890 тыс. коп

Mass Effect 3 в продаже Вчера стартовали продажи в России игры Mass Effect 3 от компании Electronic Arts и студии BioWare.В Mass Effect 3 игроки стан

Mass Effect 3 на день раньше Компания Electronic Arts сообщает, что ролевая игра Mass Effect 3 поступит в продажу в Origin и сетях цифровой дистрибуции на день раньше – уже в

Mass Effect 3. Видео Компания Electronic Arts представила кинематографический ролик проекта Mass Effect 3, релиз которого состоится 7 марта этого года. Видео можно скачать с нашего серв

Демоверсия Mass Effect 3 В сервисе Origin уже доступна для скачивания РС-демоверсия игры Mass Effect 3 от компании BioWare. Объем скачиваемой демоверсии составляет 2,1 ГБ. Напомним,

Mass Effect 3 "на золоте" Компания BioWare объявляет о "золотом" статусе проекта Mass Effect 3. Релиз третьей части в Северной Америке состоится 6 марта этого года, в Европе

Mass Effect 3. Видео Опубликован новый видеоролик игры Mass Effect 3, в котором демонстрируется геймплей женского персонажа Шепард. Релиз третьей ча

Mass Effect 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

Предзаказ Mass Effect 3 Компания "1С-СофтКлаб" объявляет о начале приема предварительных заказов на игру Mass Effect 3, релиз которой назначен на 7 мата этого года. До 23:59 6 марта 2012 года вы мож

Mass Effect 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

Mass Effect 3. Системные требования Компания BioWare опубликовала системные требования для игры Mass Effect 3, демоверсия которой появится 14 февраля. Релиз полной версии состоится 6 марта

Демоверсия Kingdoms of Amalur: Reckoning в сети удией BioWare также объявляют о начале рекламной акции для поклонников сразу двух игр - Reckoning и Mass Effect 3. Пользователи демонстрационных версий Reckoning и Mass Effect 3 получат

Демоверсия Mass Effect 3 в феврале Компания BioWare выпустит демоверсию проекта Mass Effect 3. Демоверсия будет доступна для скачивания с 14 февраля для Xbox 360, PlayStatio

Mass Effect 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

О саундтреке Mass Effect 3 Компания Electronic Arts рассказала некоторые подробности о саундтреке игры Mass Effect 3, завоевавшей награду Most Anticipated Game of 2012 ("Самая ожидаемая игра 2012

Mass Effect 3. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

Gamescom 2011. Mass Effect 3 Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

Mass Effect 3. Скриншоты В нашу галерею добавлены новые скриншоты игры Mass Effect 3, работает над которой студия BioWare. Выпустит проект компания Electronic Arts

Дата выхода Mass Effect 3 Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода проекта Mass Effect 3 от компании BioWare. Релиз игры состоится 6 марта 2012 года для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Все видеоролики, показанные вчера на Е3 2011, можно найти на этой странице.Планета Зе

VGA 2010: Анонс Mass Effect 3 Факт разработки третьей части ролевой саги Mass Effect, в общем-то, ни для кого не было секретом. О том, что Mass Effect является

Новый персонаж в игре Mass Effect 2 Студия BioWare, подразделение Electronic Arts Inc., анонсирует нового персонажа вселенной Mass Effect 2 – воровку по имени Касуми (Kasumi). Помимо возможности нанять Касуми для выполн

Mass Effect 2: Патч 1.01 Electronic Arts и студия BioWare выпустили патч версии 1.01 для ролевого проекта Mass Effect 2. Патч подходит для русской версии игры.Скачать обновление можно с нашего сервер

Mass Effect 2 в продаже Компания Electronic Arts сообщает о поступлении в продажу российского издания ролевого проекта Mass Effect 2 от BioWare.Динамичный игровой процесс и глубокий, увлекательный сюжет Mass E

Mass Effect 2. Видео Компания BioWare опубликовала два новых видеоролика игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е

Варианты изданий Mass Effect 2 в России Electronic Arts сообщает, что вторая часть трилогии Mass Effect будет доступна для российских игроков в различных вариантах упаковки. Россия, Мос

Mass Effect 2. Скриншоты Компания BioWare опубликовала три новых скриншота из игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е

Mass Effect 2. Скриншоты Компания BioWare опубликовала новые скриншоты из игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е

Mass Effect 2. Тизер-ролик Компания BioWare опубликовала новый видеоролик игры Mass Effect 2. Релиз сиквела состоится 26 января 2010 года в Северной Америке и 29 января в Е

Mass Effect 2. Видео и скриншоты Компания BioWare опубликовала новый видеоролик игры Mass Effect 2, представляющий расу Sentinel, а также три новых скриншота. Релиз сиквела состо