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EA Madden NFL Компьютерная игра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
26.06.2019 Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts 1
03.12.2013 Уверенный старт PlayStation 4 1
11.09.2012 EA SPORTS Season Ticket 2012-2013 1
10.04.2012 Создатель игр Mass Effect и Crysis назван худшей компанией года 1
12.05.2010 Electronic Arts на E3 2010 1
28.05.2009 Electronic Arts на Е3 1
03.04.2008 Madden NFL 09 не для PC 1
29.12.2007 World of Warcraft — лидер по количеству отыгранных часов 1
10.09.2007 Wedbush: прогноз на итоги августа 1
26.07.2007 В играх EA Sports появится реклама Massive 1
19.06.2007 EA делится на четыре 1
19.01.2007 Рынок видеоигр США вырос за год на 18% 1
12.01.2007 20 самых продаваемых игровых тайтлов за историю 1
02.12.2006 EA создает студию с Wii ориентацией 1
08.08.2006 EA закрывает старые игровые сервисы 1
17.07.2006 EA готовит шесть игр для Nintendo Wii 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

EA Madden NFL и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 13
Meta Platforms - Facebook 4625 5
EA Sports 71 3
Microsoft Corporation 25816 3
Sony 6749 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 2
Check Point Software Technologies 830 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 772 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
CyberInt 2 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 270 1
Square Enix 215 1
THQ 299 1
NCsoft 104 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
Midway 110 1
EA - Maxis 71 1
Spore 33 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Sony Interactive Entertainment - PlayStation Studios - SCE Worldwide Studios - SIE Worldwide Studios 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1698 1
X Corp - Twitter 2940 1
Fortnite 95 1
Canonical 222 1
AT&T Inc 1726 1
PayPal 673 1
Nintendo 825 1
Epic Games 172 1
Blizzard Entertainment 343 1
Comcast 231 1
Capcom 290 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 3
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
GameStop 30 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 53 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Block - Square 203 1
Hasbro 40 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18417 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7667 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9567 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4677 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 627 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1107 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10778 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 1
Аксессуары 4304 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 730 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5272 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1053 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5045 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5847 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2362 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10054 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7195 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 815 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 1
CNAME - canonical name record - запись DNS для перенаправления на другое имя 3 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7750 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1919 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4174 8
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 8
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 6
EA The Sims - компьютерная игра 169 6
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 5
Sony Playstation Network - PSN 205 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 3
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1943 3
EA Origin 195 3
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 3
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 3
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 3
EA Dead Space - компьютерная игра 88 3
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 2
Nintendo Network 4 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Microsoft Xbox Live 310 2
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 59 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 1
Sony Playstation Dualshock 26 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 1
NCSoft Lineage 104 1
EA Star Wars 60 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Visceral Games - Dante’s Inferno 13 1
EA Pogo.com 10 1
Nintendo Donkey Kong 16 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7654 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 131 4
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Moore Piter - Мур Питер 6 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
Moore Peter - Мур Питер 9 1
Галушкин Олег 182 1
Stone Adrian - Стоун Адриан 2 1
Vanunu Oded - Вануну Одед 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 5
Америка - Американский регион 2207 3
Россия - РФ - Российская федерация 167112 2
Европа 24999 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3417 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 820 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Япония 13824 1
Канада 5085 1
Украина 7939 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1943 1
США - Калифорния 4836 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1440 1
Новая Зеландия 738 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6814 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7472 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6713 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 778 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 240 1
The Independent 33 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
NDP 53 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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