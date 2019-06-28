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EA Madden NFL Компьютерная игра
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.06.2019
|В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
|26.06.2019
|Check Point Research и Cyberint обнаружили серьезную уязвимость в официальном магазине игр Electronic Arts 1
|03.12.2013
|Уверенный старт PlayStation 4 1
|11.09.2012
|EA SPORTS Season Ticket 2012-2013 1
|10.04.2012
|Создатель игр Mass Effect и Crysis назван худшей компанией года 1
|12.05.2010
|Electronic Arts на E3 2010 1
|28.05.2009
|Electronic Arts на Е3 1
|03.04.2008
|Madden NFL 09 не для PC 1
|29.12.2007
|World of Warcraft — лидер по количеству отыгранных часов 1
|10.09.2007
|Wedbush: прогноз на итоги августа 1
|26.07.2007
|В играх EA Sports появится реклама Massive 1
|19.06.2007
|EA делится на четыре 1
|19.01.2007
|Рынок видеоигр США вырос за год на 18% 1
|12.01.2007
|20 самых продаваемых игровых тайтлов за историю 1
|02.12.2006
|EA создает студию с Wii ориентацией 1
|08.08.2006
|EA закрывает старые игровые сервисы 1
|17.07.2006
|EA готовит шесть игр для Nintendo Wii 1
Публикаций - 19, упоминаний - 19
EA Madden NFL и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 3
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 131 4
|Bond James - Бонд Джеймс 86 1
|Moore Piter - Мур Питер 6 1
|Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
|Moore Peter - Мур Питер 9 1
|Галушкин Олег 182 1
|Stone Adrian - Стоун Адриан 2 1
|Vanunu Oded - Вануну Одед 15 1
|The Independent 33 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6109 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.