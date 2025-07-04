Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178266
ИКТ 13871
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3478
Системы 25862
Персоны 76546
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

The Independent


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 На американские танки Abrams будут наваривать «мангалы» по российскому образцу для защиты от БПЛА 1
27.04.2024 Россия вошла в топ-3 стран мира по числу патентов на БПЛА 1
20.12.2022 Банк крупно оштрафовали за провальный переход на новое ПО 1
30.05.2022 У браузера Chrome уровень защиты от фишинга около нуля. Миллиарды пользователей под угрозой кражи денег и данных 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10% 1
12.08.2019 Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом 1
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю 1
25.06.2018 ИТ-легенду Джона Макафи отравили посреди толпы телохранителей 1
16.10.2013 Apple, Microsoft и прочие ИТ-компании изгоняются из налогового рая 1
03.08.2012 Главный дизайнер Apple: "Мы почти отказались от iPhone" 1
03.08.2012 Главный дизайнер Apple: мы практически отказались от iPhone 1
24.08.2011 Apple или Intel могут купить ARM 1
08.11.2010 Доменная зона «.cym» будет принадлежать Каймановым островам 1
02.08.2010 Редактора Wikileaks допросили власти США 1
10.02.2009 Polaroid снова воскресили 1
13.01.2009 Европа собирается запретить плазменные ТВ 1
14.04.2008 Выдвинута новая версия гибели "Титаника" 1
22.08.2007 Россия: Linux-альянс «освободит» ПО в школах 1
31.05.2007 Британские онлайн-газеты «отказываются» работать? 1
16.05.2007 Thomson купит Reuters за £8,7 млрд 1
05.04.2007 Выявлены гены никотиновой зависимости 1
02.04.2007 Долговязый диктатор был бы ужасен 1
28.03.2007 Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация 1
12.01.2007 20 самых продаваемых игровых тайтлов за историю 1
29.12.2006 Открытие Перельмана признано научным "Прорывом года" 1
26.06.2006 Растения и насекомые туманного Альбиона стремительно исчезают 1
26.06.2006 Растения и насекомые туманного Альбиона стремительно исчезают 1
09.08.2005 "Альфа" ищет партнера для покупки "Связьинвеста"? 1
26.05.2004 США потратят $10 млрд. на создание сети слежения за иностранцами 1
16.09.2003 Активное пользование мобильником чревато ранним старением 1
29.02.2000 Всемирно известный аукцион Сотби, возможно, будет продан онлайновому аукциону eBay 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

The Independent и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12320 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 4
Microsoft Corporation 24919 3
X Corp - Twitter 2888 2
Intel Corporation 12345 2
Google LLC 12004 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 2
Meta Platforms - Facebook 4479 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Coinbase 60 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
NCsoft 101 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 226 1
Oracle Corporation 6767 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Dell EMC 5054 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
Sony 6583 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
EA - Electronic Arts 1288 1
МегаФон 9395 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13399 1
Accenture plc 687 1
Fujitsu 2050 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Vodafone Group 1384 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Deutsche Telekom 911 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 1
Nintendo 787 1
HP Autonomy 82 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Technicolor - Thomson 185 1
Midway 109 1
SEGA 395 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 73 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 560 1
Visa International 1956 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
BCB Group 2 1
eBay Inc 1624 1
Альфа-Групп 719 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 730 1
Lockheed Martin 759 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Лента - Сеть розничной торговли 2167 1
Block - Square 198 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Boeing 1013 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 11 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 44 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 20 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5018 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 373 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 569 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 125 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5612 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 104 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1819 1
Правительство Ирландии - органы государственной власти 8 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25026 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29502 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7579 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26213 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1581 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13983 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11845 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28389 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30808 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6157 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12459 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24860 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 528 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3290 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6486 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7203 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7803 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3944 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 564 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22055 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5605 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1535 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21309 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3145 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14088 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1295 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2566 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5083 1
Website URL - Uniform Resource Locator 915 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3418 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12683 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1573 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2117 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13116 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 939 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4789 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 671 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 391 2
Apple iPhone 4 788 2
Microsoft Windows 15995 2
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 16 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 1
Bitcoin SV - криптовалюта 1 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 177 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7192 1
Apple iPad 3889 1
Intel x86 - архитектура процессора 1920 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 363 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 49 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 133 1
Pokemon Go 79 1
EA The Sims - компьютерная игра 166 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 17 1
Linux OS 10329 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 498 1
NCSoft Lineage 97 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 269 1
Apple Safari - браузер 866 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Apple macOS 2133 1
StatCounter 421 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Google YouTube - Видеохостинг 2828 1
Statista 241 1
Stafory - робот Вера 343 1
Polaroid SX 2 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 33 1
Microsoft Edge - браузер 2003 1
Google Global Cache 24 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 56 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 4
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 2
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 69 2
Kay Roger - Кэй Роджер 38 2
Аксаков Анатолий 156 1
Лукашенко Александр 100 1
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 1
Giancarlo Christopher - Джанкарло Кристофер 2 1
Sherman Brad - Шерман Брэд 2 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Draghi Mario - Драги Марио 6 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 384 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Резникович Алексей 59 1
Перельман Григорий 15 1
Филиппов Сергей 35 1
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 1
Близнюк Андрей 12 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 168 1
Фридман Михаил 139 1
Burstein Nanette - Берштейн Нанетт 2 1
Faull Gregory - Фолл Грегори 2 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Nutt David - Натт Дэвид 2 1
Pester Paul - Пестер Пол 1 1
Cameron David - Камерон Дэвид 11 1
Noonan Michael - Нунан Майкл 5 1
Plichta Marcel - Плихта Марсель 1 1
White Andrew - Уайт Эндрю 4 1
Morgan John - Морган Джон 5 1
Smith Stacey - Смит Стейси 11 1
Bond James - Бонд Джеймс 83 1
James Mark - Джеймс Марк 6 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13428 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 11
Россия - РФ - Российская федерация 150488 5
Европа 24433 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 3
Испания - Королевство 3739 3
Белиз 72 2
США - Северная Каролина 319 2
Гватемала - Республика 58 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4022 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3556 2
США - Нью-Йорк 3110 2
Турция - Турецкая республика 2431 2
Япония 13392 2
Украина 7689 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 1
Азия - Азиатский регион 5632 1
Беларусь - Белоруссия 5887 1
Нидерланды 3567 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Ирландия - Республика 1018 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1382 1
Австрия - Австрийская Республика 1317 1
Испания - Каталония 33 1
Австрия - Вена 257 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Индия - Bharat 5570 1
Индонезия - Республика 980 1
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Дания - Гренландия 141 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Атлантический океан - Атлантика 293 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
США - Теннесси 120 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53073 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8021 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8778 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14312 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16838 3
Ботаника - Растения - Plantae 1087 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25003 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 374 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10276 2
Английский язык 6772 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 745 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6196 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6323 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4552 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8286 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1266 2
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 175 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1318 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1263 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1643 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11187 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 522 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1964 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1759 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1104 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 223 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 473 1
Паспорт - Паспортные данные 2620 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 938 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 455 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 347 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 182 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2099 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 873 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 522 1
Independent 111 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 3
CoinDesk 4 2
NEWSru.com 229 2
Telegraph 196 2
Forbes - Форбс 869 1
Newsweek 39 1
Investing.com 4 1
The Verge - Издание 579 1
WikiLeaks 120 1
The Register - The Register Hardware 1617 1
The Guardian - Британская газета 371 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
TechRadar 92 1
Bloomberg 1332 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 656 1
AV-Test Institute 40 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 1
UCLan - University of Central Lancashire - Университет Центрального Ланкашира 2 1
NIDA - National Institute on Drug Abuse - Национальный институт изучения злоупотребления лекарственными препаратами 1 1
Defcon 45 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369775, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178266.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще