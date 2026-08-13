Создан поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 800 км/ч

Китайские инженеры в третий раз побили рекорд разгона для магнитопоезда: экспериментальный вагон достиг 800 км/ч за 5,3 секунды. В отличие от обычного поезда, экспериментальный маглев не использует колеса для движения по рельсам. Ускорение в 2,9 G делает такие поездки непригодными для обычных пассажиров, поэтому технологию будут использовать в других сферах.

Установлен мировой рекорд

Демонстрационный образец магнитопоезда массой 1110 кг разогнался до 800 км/ч всего за 5,3 секунды, пишет The Independent. Испытания проводились на специальном треке длиной 1 км в китайской провинции Хубэй.

Технология называется маглев, сокращенно от magnetic levitation т.е. магнитная левитация. Как только поезд набирает скорость около 200 км/ч, колеса убираются, и состав зависает в воздухе на высоте меньше сантиметра от поверхности. Благодаря отсутствию трения он может набирать разгон буквально за секунды.

Этот заезд стал уже третьим с начала 2026 г., когда испытательная платформа установила новый мировой рекорд по разгону магнитного поезда на короткой дистанции. Испытания подтвердили важный практический результат: достижение сверхвысоких скоростей не препятствует контролируемому и безопасному торможению. После разгона состав плавно остановился менее чем за 200 метров.

Wikipedia Действующий поезд на магнитной подушке из Шанхая, разгоняющийся до 430 км/ч

В ходе тестов специалисты проверили ряд ключевых технологий, необходимых для полноценной работы таких систем. Среди них — передача энергии большой мощности в переходных режимах, электромагнитная тяга, управление левитацией на высоких скоростях, точное позиционирование поезда и системы аварийного торможения. Все эти элементы критически важны для безопасной эксплуатации магнитолевитационного транспорта.

Технические особенности

В отличие от обычного поезда, экспериментальный аппарат не использует колеса для движения по рельсам. Он полностью парит на магнитах, что исключает механическое трение. Вперед его продвигает электромагнитная волна — принцип действия часто сравнивают с гигантской рогаткой, которая разгоняет состав без прямого контакта с путем.

Специальный путь спроектирован с очень высокой точностью выравнивания: допустимые отклонения не превышают 0,5 миллиметра. Такая точность необходима для стабильной левитации и управления на экстремальных скоростях. Разработчики отмечают, что подобную технологию потенциально можно применять не только в пассажирских и грузовых перевозках, но и в других сферах — например, для ускоренного запуска ракет и истребителей.

Барьеры для магнитного транспорта

Несмотря на то что концепция магнитного транспорта возникла еще в начале ХХ века, ее масштабному внедрению долгое время мешали технические сложности и высокая стоимость. В 2026 г. основной барьер остается прежним: классический маглев не может использовать существующую железнодорожную инфраструктуру и требует строительства отдельных линий. Тем не менее уже ведутся разработки, которые предусматривают размещение магнитных элементов между рельсами обычной железной дороги или непосредственно под дорожным полотном. Такие решения могли бы значительно снизить затраты на внедрение и ускорить появление гибридных систем.

Доработка технологии

Руководитель испытательной лаборатории Ли Вэйчао (Li Weichao) в июле 2026 г. сообщал о том, что платформа должна быть полностью готова к концу года. По его словам, она рассчитана на рабочую скорость 800 км/ч. Это делает китайский маглев самым быстрым поездом в мире и потенциальной заменой авиации на короткие и средние расстояния.

По информации The Independent, такой состав может преодолеть маршрут Нью-Йорк — Чикаго за два часа, а путь от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса займет менее семи часов. Но для этого нужно не только построить путь, но и преодолеть массу инфраструктурных, политических и финансовых барьеров.

В 2026 г. уже есть действующие маглевы: между Шанхаем и Ханчжоу курсирует состав со скоростью 431 км/ч. и он остается самым быстрым в эксплуатации поездом на планете. Однако сейчас стоит задача выйти на скорость 800 км/ч.