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Левитация Levitation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.08.2026 Создан поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 800 км/ч 2
24.07.2016 Канадские военные получат бионическую систему защиты коленей 1
11.05.2016 Железная дорога Hyperloop будет работать на постоянных магнитах 1
21.12.2014 Сверхзвуковой поезд Hyperloop готов к выходу на рынок 1
04.12.2014 Сверхпроводимость при комнатной температуре 1
21.09.2012 "Самое холодное место во вселенной" перепишет квантовую теорию 1
24.04.2012 Квантовая левитация возможна 1
19.12.2011 Органы научились выращивать в магнитном поле 1
03.08.2010 Левитирующие орбиты расширят возможности спутникового мониторинга 2
08.04.2009 В Москве пройдет фотосалон «Звезды мировой фотографии» 1
06.03.2008 Создан новый гаптический компьютерный интерфейс 1
24.07.2006 Электромагнитные поля: средство "доставки" жизни в космос? 1
24.07.2006 Электромагнитные поля: средство "доставки" жизни в космос? 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Левитация и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 2
Cisco Systems - Talos 50 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 288 1
Kometa - Комета 160 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
JumpStartFund 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
HyperloopTT - Hyperloop Transportation Technologies 2 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 108 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5973 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1584 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7391 3
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 650 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 734 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5030 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26830 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 847 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 690 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3829 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16987 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5372 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1843 1
Night Vision - режим ночного видения 404 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 196 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3669 1
Микрокельвиновская лаборатория 1 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11542 1
Часы - Watch 1059 1
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 615 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5254 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 461 2
Hendrik Casimir - Хендрик Казимир 7 1
Ezra Michael - Эзра Михаил 1 1
Forward Robert - Форвард Роберт 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Гаврилов Игорь 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 8
Солнечная система - Solar system 2569 4
Земля - планета Солнечной системы 10871 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 819 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5495 2
Россия - РФ - Российская федерация 166400 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 1
Южная Корея - Республика 7055 1
Япония 13810 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3135 1
Европа Восточная 3139 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Италия - Итальянская Республика 4509 1
Нидерланды 3746 1
Южная Осетия - Государство Алания 119 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
Великобритания - Шотландия 342 1
США - Флорида 787 1
Германия - Гамбург 185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21687 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6180 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1292 4
Физика - Physics - область естествознания 2946 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4674 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2715 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11337 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3816 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7547 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1671 2
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 101 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1366 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 243 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 163 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 1
Fashion industry - Индустрия моды 365 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 75 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3176 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1222 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2110 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Зоология - наука о животных 2889 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 565 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Nature 833 2
Newsweek 39 1
The Independent 33 1
Playboy 51 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
РАН - Российская академия наук 2124 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
UH - University of Hyogo - Университет Хиого - Nishi-Harima Observatory, NHAO - Астрономическая обсерватория Ниши-Харима 5 1
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 4 1
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