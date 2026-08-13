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Левитация Levitation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.08.2026
|Создан поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 800 км/ч 2
|24.07.2016
|Канадские военные получат бионическую систему защиты коленей 1
|11.05.2016
|Железная дорога Hyperloop будет работать на постоянных магнитах 1
|21.12.2014
|Сверхзвуковой поезд Hyperloop готов к выходу на рынок 1
|04.12.2014
|Сверхпроводимость при комнатной температуре 1
|21.09.2012
|"Самое холодное место во вселенной" перепишет квантовую теорию 1
|24.04.2012
|Квантовая левитация возможна 1
|19.12.2011
|Органы научились выращивать в магнитном поле 1
|03.08.2010
|Левитирующие орбиты расширят возможности спутникового мониторинга 2
|08.04.2009
|В Москве пройдет фотосалон «Звезды мировой фотографии» 1
|06.03.2008
|Создан новый гаптический компьютерный интерфейс 1
|24.07.2006
|Электромагнитные поля: средство "доставки" жизни в космос? 1
|24.07.2006
|Электромагнитные поля: средство "доставки" жизни в космос? 1
Публикаций - 13, упоминаний - 15
Левитация и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1545 2
|Cisco Systems - Talos 50 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 288 1
|Kometa - Комета 160 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5254 2
|NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 461 2
|Hendrik Casimir - Хендрик Казимир 7 1
|Ezra Michael - Эзра Михаил 1 1
|Forward Robert - Форвард Роберт 1 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
|Гаврилов Игорь 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.