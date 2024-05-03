Разделы

MEMS MicroElectroMechanical Systems МЭМС Микроэлектромеханические системы НЭМС Наноэлектромеханические системы

MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы

  • Высокотехнологичный миниатюрный электромеханический

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.05.2024 Ученые ТПУ разрабатывают отечественное ПО для проектирования МЭМС-сенсоров для беспилотников

томатизации разработки конструкций и проектирования микроэлектромеханических инерциальных сенсоров (МЭМС) — гироскопов и акселерометров. Такие сверхчувствительные датчики используются в различн
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов

(ОЭЗ) столицы, компания «Маппер», инвестирует в расширение производства электронных микроприборов (МЭМС-устройств) около 40 млн руб. Половина этой суммы – собственные средства предприятия, пол
30.10.2014 «Роснано» выходит из капитала SiTime с доходностью свыше 25%

вое российское подразделение, которое занимается проектированием и разработкой следующего поколения МЭМС-устройств. «Реализация данного проекта вдвойне успешна для “Роснано” — и как для фонда п
30.10.2012 Нанолес даст микромашинам новые детали

Ученые из Университета Бригама Янга (США) вырастили "лес" из длинных углеродных нанотрубок. Данная технология открывает новые перспективы в производстве микроэлектромеханических систем (MEMS). MEMS - это крошечные устройства с деталями, измеряемыми миллионными долями метра. Обычно MEMS изготавливают из кремния с помощью распространенных технологий микроэлектронно
27.09.2012 MEMS-навигаторы от DARPA придут на смену GPS

логии повышения производительности инерциальных датчиков на основе микроэлектромеханических систем (MEMS). Инерциальные датчики, которые измеряют скорость вращения и ускорения, используются в р
16.10.2009 На ПО "Старт" завершилась конференция по МЭМС-приборам

14 октября завершила свою работу межотраслевая конференция «Технологии производства перспективных МЭМС-приборов», инициатором проведения которой было ПО «Старт» (г. Заречный, Пензенская обл.)
11.08.2009 Создан электронный MEMS-фильтр

водством Джеффри Роадса (Jeffrey Rhoads) удалось разработать новый класс микро электромеханических (MEMS) устройств, способных эффективно выполнять роль фильтров и усилителей в электронных приб
27.12.2007 Разрабатывается ПО для проектирования производства MEMS

нституты, университеты и поставщики программного обеспечения из Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Германии и Австрии. Производство микроэлектромеханических систем (мicroelectromechanical systems, MEMS) является сложным процессом, иногда включающим сотни стадий. На каждой такой стадии должны контролироваться десятки и более параметров, в том числе температура, давление и химический соста
27.04.2007 Ученые создают "киборгов" на микроуровне

имеющий длину около 500 микрон, может в течение миллисекунд сократить свой продольный размер до 25% от исходного. О таких уникальных возможностях разработчики нынешних микроэлектромеханических машин (MEMS) могут только мечтать. По этой причине интеграция микроорганизмов с MEMS - одно из наиболее интересных направлений развития MEMS. Ученые из университета штата Вашингтон (США)
05.12.2006 РНК-наномотор открывает тайны вирусов

ами, нанотрубками, биосенсорами и другими уже существующими наноструктурами, чтобы получить сложные НЭМС-системы — возможно, даже нанороботов. Кроме того, самосборка молекул РНК позволит з
05.12.2006 РНК-наномотор открывает тайны вирусов

ами, нанотрубками, биосенсорами и другими уже существующими наноструктурами, чтобы получить сложные НЭМС-системы — возможно, даже нанороботов. Кроме того, самосборка молекул РНК позволит з
03.10.2006 Sagem выпустил новое ПО для биометрических систем

Французская компания Sagem выпустила на рынок биометрических систем контроля доступа новую версию программного обеспечения MEMS. Являясь администратором любой системы, ПО устанавливается на центральный компьютер и обеспечивает настройку, администрирование и сбор информации со всех биометрических считывателей в сист
04.09.2006 НЭМС-резонатор установил новый рекорд

Физики из университета Калифорнии, США, сконструировали наноэлектромеханический резонатор (НЭМС-резонатор), работающий на частотах выше 1,3 ГГц. В основе резонатора – углеродная нанотрубка. Новый нанорезонатор может работать при комнатной температуре и атмосферном давлении. Резонатор
04.09.2006 НЭМС-резонатор установил новый рекорд

Физики из университета Калифорнии, США, сконструировали наноэлектромеханический резонатор (НЭМС-резонатор), работающий на частотах выше 1,3 ГГц. В основе резонатора – углеродная нанотрубка. Новый нанорезонатор может работать при комнатной температуре и атмосферном давлении. Резонатор
25.08.2006 Создан новый тип проекционных дисплеев для мобильных телефонов

х зеркал, смонтированной на осцилляторах. Ученые, разрабатывающие микроэлектромеханические системы (МЭМС), делают их, в основном, на кремниевой основе. Однако кремний довольно хрупкий, и электр
25.08.2006 Создан новый тип проекционных дисплеев для мобильных телефонов

х зеркал, смонтированной на осцилляторах. Ученые, разрабатывающие микроэлектромеханические системы (МЭМС), делают их, в основном, на кремниевой основе. Однако кремний довольно хрупкий, и электр
14.04.2006 Механические микросхемы вытесняют электронные

роизводителями МЭМС и микроэлектронщиками, которое состояло в нанесении МЭМС на микросхему или чип (MEMS on top of a wafer). Разработана технология адгезии НЭМС и кремниевых подложек при темпер
29.03.2006 Беспроводная мышь The Loop управляет телевизором

Одно из успешных применений микроэлектромеханических (МЭМС) устройств в быту — разнообразные акселерометры, сенсоры и устройства на их основе.
29.03.2006 Беспроводная мышь The Loop управляет телевизором

Одно из успешных применений микроэлектромеханических (МЭМС) устройств в быту — разнообразные акселерометры, сенсоры и устройства на их основе.
07.04.2005 Хирургические инструменты станут интеллектуальными

В последнее время в медицине все шире используются МЭМС (микроэлектромеханические системы), в частности, микромеханические сенсоры давления, виб
07.04.2005 Хирургические инструменты станут интеллектуальными

В последнее время в медицине все шире используются МЭМС (микроэлектромеханические системы), в частности, микромеханические сенсоры давления, виб
01.04.2004 Спирт - идеальная смазка для микромашин

ть жидкости. Точные механизмы используют так называемое веретенное масло, но оно слишком вязкое для MEMS-устройств. Напомним, что микроэлектромеханические устройства имеют размеры деталей, кото
01.04.2004 Спирт - идеальная смазка для микромашин

ть жидкости. Точные механизмы используют так называемое веретенное масло, но оно слишком вязкое для MEMS-устройств. Напомним, что микроэлектромеханические устройства имеют размеры деталей, кото
09.08.2002 Тайвань готовится к битве за технологию MEMS

Тайвань намеревается повторить свой огромный успех в области полупроводниковой промышленности, заняв сферы разработки и производства микроэлектромеханических (MEMS) устройств. По крайней мере, 20 компаний, сфокусировавших свое внимание на устройствах MEMS, обосновались в этой стране. Одни из лидеров в этой гонке - литейный завод Walsin Lihwa и
02.02.2001 Продажи микроэлектромеханических устройств для потребительской электроники составят в 2005 г. $1,5 млрд.

ой компании Cahners In-Stat Group, в ближайшие пять лет продажи микроэлектромеханических устройств (MEMS) для потребительской электроники вырастут с $200 млн. до $1,5 млрд. в 2005 г. Ранее M
14.06.2000 JDS Uniphase приобретет бывший завод Motorola с целью увеличения производства микроэлектромеханических систем (MEMS) для оптических сетей

водников компании Motorola в Research Triangle Park, штат Северная Каролина, США. Завод позволит JDS увеличить объем производства недавно приобретенного подразделения микроэлектромеханических систем (MEMS) Cronos. MEMS, использующиеся для переключения и управления светом в компонентах оптических сетей, производятся методами полупроводниковой индустрии. Президент JDS Чальз Эббе (Charl

