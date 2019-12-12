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Kometa
Комета



12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов
02.02.2009 Комета Лулинь: вторая загадка
26.01.2009 Комета с антихвостом появилась на небе
18.08.2008 Открыта гигантская комета
16.11.2007 Комета Холмса продолжает хранить свои тайны
07.11.2007 Новые загадки взорвавшейся кометы
29.10.2007 Взорвавшаяся комета уже стала больше Юпитера
27.09.2007 Обнаружена "невозможная" комета
16.10.2006 На небе появилась изумрудная комета
16.10.2006 На небе появилась изумрудная комета
26.02.2006 Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом
26.02.2006 Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом
12.03.2002 Комета Икейа-Чанга приближается
12.03.2002 Комета Икейа-Чанга приближается

Публикаций - 67, упоминаний - 68

Kometa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - РТКомм.РУ 338 3
DigitalGlobe 125 2
Синтерра - Synterra 776 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1271 2
Intel Corporation 11008 2
Питерская группа связистов 211 2
МегаФон ПетерСтар 308 2
Microsoft Corporation 22003 1
Глобус-телеком 172 1
АСВТ 91 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 327 1
Millicom International Cellular SA 49 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Alvarion Technologies 66 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 1
Telmex 43 1
Siemens Mobile 61 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Галактика - Корпорация 1013 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Ред Софт - Red Soft 274 1
Telefonica - Telefónica España 501 1
AT&T Inc 1555 1
Telia Company - TeliaSonera 797 1
Fujitsu 1880 1
ZTE Corporation 646 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 1
Huawei 3081 1
Ростелеком - Связьинвест 1697 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 1
Барс груп 457 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 14 3
ТНК-ВР Холдинг 236 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 493 1
IPOC 121 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 197 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6814 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2304 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7512 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 265 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 479 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2079 1
Правительство РФ 6975 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 101 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 1
Президент Российской Федерации 2997 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30488 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4949 3
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 215 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 56 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 40 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 22 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6146 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 227 1
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 56 1
U.S. Department of Defense - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 86 2
GeoEye IKONOS 95 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 293 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 33 1
Kometa 3Di PACS 1 1
NASA Spitzer - Спитцер - космический телескоп 128 1
NASA Deep Impact 38 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 1
Intel PRO - серия адаптеров 79 1
Космодром Байконур 1024 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 15 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 25 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1671 1
Ред ОС 278 1
Linux OS 7425 1
Смит Вячеслав 15 2
Терещенко Павел 19 2
Рахманов Максим 47 2
Овчинников Борис 126 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
Сайфутдинова Дина 1 1
Березовский Борис 19 1
Солонин Виталий 89 1
Цейтлин Александр 13 1
Рустамов Рустам 186 1
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Власова Наталья 3 1
Иванов Александр 82 1
Терещенко Денис 44 1
Яхутин Станислав 1 1
Зинченко Владимир 3 1
Гилядов Владислав 1 1
Солнечная система 2155 33
Земля - планета Солнечной системы 6885 31
Солнце - звезда Солнечной системы 1121 26
Россия - Российская федерация - РФ 100928 12
Земля - Северное полушарие 125 9
Луна 1170 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31713 7
Юпитер - планета Солнечной системы 519 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44126 5
Израиль 1704 4
Земля - Южное полушарие 132 4
Венера - планета Солнечной системы 258 4
Япония 9472 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5036 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 448 2
Америка 1943 2
США - Калифорния 3328 2
Франция - Французская Республика 5386 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 567 2
Ирак - Республика 658 2
США - Торонто 252 2
США - Колорадо 358 2
Россия - УФО - Челябинская область 888 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12389 2
США - Вайоминг 55 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1190 2
Индия - Республика 4150 2
США - Аризона 453 1
Барбадос 25 1
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы 19 1
Израиль - Тель-Авив 102 1
США - Калифорния - Пасадина 168 1
Млечный путь - Наша Галактика 455 1
Плутон - планета Солнечной системы 234 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2506 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 516 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск 75 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1886 6
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 559 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1333 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 704 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
New Scientist 1447 2
Space Weather 117 2
WikiLeaks 113 1
Associated Press 1972 1
Physical Review Letters 110 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Future - Space.com 195 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
Space War 75 1
Sky and Telescope 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
IHS Infonetics Research 90 1
In-Stat 81 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 25 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 250 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
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