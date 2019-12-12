«Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов «Комета» и «Ред софт» подтвердили корректность работы продуктов. По итогам испытаний разработчики подписали сертификат совместимости программного обеспечения Kometa 3Di PACS (производства «Ко

Комета Лулинь: вторая загадка Комету уже сейчас можно наблюдать в любительские телескопы и бинокли, а при должной сноровке и при полном отсутствии паразитной засветки, характерной для населённых пунктов – и невооружённым глазом. Комета интересна своим редким антихвостом – пылевым следом, направленным не вслед комете, но «летящим» впереди неё. Однако загадка такого хвоста – вообще говоря, не единственная. Комета

Комета с антихвостом появилась на небе На предрассветном небе появилась комета, которую уже сейчас можно наблюдать даже невооружённым глазом. Комета отличается "раздвоенным" хвостом и уникальным антихвостом. Долгопериодическая комета C/2007 N3 (Lulin)

Открыта гигантская комета Как сообщает Space, комета 2006SQ372 находится в настоящее время на удалении 3,2 млрд. км от Земли. По предварительным расчетам, ее афелий находится на удалении в 241 млрд. км от Солнца – примерно в 1600 раз дальш

Комета Холмса продолжает хранить свои тайны ь. Ранее высказывалось предположение о том, что взрывы на комете, происходящие примерно на одном и том же участке ее орбиты, вызваны столкновением ядра с астероидами. Действительно, в настоящее время комета находится примерно на том же удалении от Солнца, что и пояс астероидов. Вместе с тем, высокое наклонение орбиты (19o) приводит к тому, что рубеж пояса астероидов комета Холмса мин

Новые загадки взорвавшейся кометы Комета 17P/Holmes, открытая еще в позапрошлом столетии (астрономом Эдвином Холмсом 6 ноября 1892 года), не представляла ничего особенного на небосводе. Комета - короткопериодическая. Период ее обращения составляет около 7 лет, афелий - 5,2 астрономических единицы (а.е.), перигелий - 2,17 а.е. Эксцентриситет орбиты составляет 0,4120, наклонение

Взорвавшаяся комета уже стала больше Юпитера енивается в +8 - +9 звездной величины. Угловой размер комы примерно в пять раз меньше видимого углового диаметра Луны. Согласно ряду сообщений, у кометы начинает формироваться слабо выраженный хвост. Комета утратила свой ранее ярко выраженный "золотой" цвет. Одной из удивительных загадок взрыва кометы 17P/Holmes является его совершенная симметричная шарообразная форма - она отчетливо видна

Обнаружена "невозможная" комета фом SOHO в сентябре 1999 и сентябре 2003 гг. и предположил, что в данном случае речь идет об одной и той же комете, обращающейся по регулярной орбите с периодом 4 года. В следующий раз, рассчитал он, комета должна была пройти перигелий 11 сентября 2007 года. Предсказание с блеском подтвердилось - комета появилась вновь там и тогда, где было указано Себастьяном Хенигом. Отныне ее прис

На небе появилась изумрудная комета м цветом, достигла максимума своей яркости - теперь она хорошо видна в любительский телескоп и даже в бинокль. К сожалению, именно в нынешний период своей максимальной яркости для земного наблюдателя комета находится на небесной сфере очень близко к Солнцу и наблюдать ее можно лишь ранним утром, в предрассветные часы. Тем не менее, согласно имеющейся информации, многие наблюдатели сообщают

На небе появилась изумрудная комета м цветом, достигла максимума своей яркости - теперь она хорошо видна в любительский телескоп и даже в бинокль. К сожалению, именно в нынешний период своей максимальной яркости для земного наблюдателя комета находится на небесной сфере очень близко к Солнцу и наблюдать ее можно лишь ранним утром, в предрассветные часы. Тем не менее, согласно имеющейся информации, многие наблюдатели сообщают

Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом сообщает Гарвард-Смитсонианский астрофизический центр, она видна на утреннем небе как размытая голубоватая звезда примерно 5 звездной величины. В бинокль различим ее хвост. В понедельник, 27 февраля, комета пройдет вблизи визуально двойной звезды Альгеди (альфа Козерога). Комета С/2006 А1 Pojmanski была открыта 1 января, вскоре после полуночи, польским астрономом доктором Гржегоржем

Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом сообщает Гарвард-Смитсонианский астрофизический центр, она видна на утреннем небе как размытая голубоватая звезда примерно 5 звездной величины. В бинокль различим ее хвост. В понедельник, 27 февраля, комета пройдет вблизи визуально двойной звезды Альгеди (альфа Козерога). Комета С/2006 А1 Pojmanski была открыта 1 января, вскоре после полуночи, польским астрономом доктором Гржегоржем

Комета Икейа-Чанга приближается Комета Икейа-Чанга приближается и главный вопрос, который встанет перед наблюдателями кометы в ближайшие пару месяцев - это то, какой яркости она достигнет. Комета Икейа-Чанга приблизится к Солнцу на минимальное расстояние - 47 млн. миль - 18 марта, то есть окажется между орбитами Меркурия и Венеры. Вскоре после ее открытия 1 февраля этого года поя