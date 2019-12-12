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Kometa Комета

СОБЫТИЯ

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12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов

«Комета» и «Ред софт» подтвердили корректность работы продуктов. По итогам испытаний разработчики подписали сертификат совместимости программного обеспечения Kometa 3Di PACS (производства «Ко
02.02.2009 Комета Лулинь: вторая загадка

Комету уже сейчас можно наблюдать в любительские телескопы и бинокли, а при должной сноровке и при полном отсутствии паразитной засветки, характерной для населённых пунктов – и невооружённым глазом. Комета интересна своим редким антихвостом – пылевым следом, направленным не вслед комете, но «летящим» впереди неё. Однако загадка такого хвоста – вообще говоря, не единственная. Комета

26.01.2009 Комета с антихвостом появилась на небе

На предрассветном небе появилась комета, которую уже сейчас можно наблюдать даже невооружённым глазом. Комета отличается "раздвоенным" хвостом и уникальным антихвостом. Долгопериодическая комета C/2007 N3 (Lulin)
18.08.2008 Открыта гигантская комета

Как сообщает Space, комета 2006SQ372 находится в настоящее время на удалении 3,2 млрд. км от Земли. По предварительным расчетам, ее афелий находится на удалении в 241 млрд. км от Солнца – примерно в 1600 раз дальш
16.11.2007 Комета Холмса продолжает хранить свои тайны

ь. Ранее высказывалось предположение о том, что взрывы на комете, происходящие примерно на одном и том же участке ее орбиты, вызваны столкновением ядра с астероидами. Действительно, в настоящее время комета находится примерно на том же удалении от Солнца, что и пояс астероидов. Вместе с тем, высокое наклонение орбиты (19o) приводит к тому, что рубеж пояса астероидов комета Холмса мин
07.11.2007 Новые загадки взорвавшейся кометы

Комета 17P/Holmes, открытая еще в позапрошлом столетии (астрономом Эдвином Холмсом 6 ноября 1892 года), не представляла ничего особенного на небосводе. Комета - короткопериодическая. Период ее обращения составляет около 7 лет, афелий - 5,2 астрономических единицы (а.е.), перигелий - 2,17 а.е. Эксцентриситет орбиты составляет 0,4120, наклонение
29.10.2007 Взорвавшаяся комета уже стала больше Юпитера

енивается в +8 - +9 звездной величины. Угловой размер комы примерно в пять раз меньше видимого углового диаметра Луны. Согласно ряду сообщений, у кометы начинает формироваться слабо выраженный хвост. Комета утратила свой ранее ярко выраженный "золотой" цвет. Одной из удивительных загадок взрыва кометы 17P/Holmes является его совершенная симметричная шарообразная форма - она отчетливо видна

27.09.2007 Обнаружена "невозможная" комета

фом SOHO в сентябре 1999 и сентябре 2003 гг. и предположил, что в данном случае речь идет об одной и той же комете, обращающейся по регулярной орбите с периодом 4 года. В следующий раз, рассчитал он, комета должна была пройти перигелий 11 сентября 2007 года. Предсказание с блеском подтвердилось - комета появилась вновь там и тогда, где было указано Себастьяном Хенигом. Отныне ее прис
16.10.2006 На небе появилась изумрудная комета

м цветом, достигла максимума своей яркости - теперь она хорошо видна в любительский телескоп и даже в бинокль. К сожалению, именно в нынешний период своей максимальной яркости для земного наблюдателя комета находится на небесной сфере очень близко к Солнцу и наблюдать ее можно лишь ранним утром, в предрассветные часы. Тем не менее, согласно имеющейся информации, многие наблюдатели сообщают

16.10.2006 На небе появилась изумрудная комета

м цветом, достигла максимума своей яркости - теперь она хорошо видна в любительский телескоп и даже в бинокль. К сожалению, именно в нынешний период своей максимальной яркости для земного наблюдателя комета находится на небесной сфере очень близко к Солнцу и наблюдать ее можно лишь ранним утром, в предрассветные часы. Тем не менее, согласно имеющейся информации, многие наблюдатели сообщают

26.02.2006 Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом

сообщает Гарвард-Смитсонианский астрофизический центр, она видна на утреннем небе как размытая голубоватая звезда примерно 5 звездной величины. В бинокль различим ее хвост. В понедельник, 27 февраля, комета пройдет вблизи визуально двойной звезды Альгеди (альфа Козерога). Комета С/2006 А1 Pojmanski была открыта 1 января, вскоре после полуночи, польским астрономом доктором Гржегоржем

26.02.2006 Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом

сообщает Гарвард-Смитсонианский астрофизический центр, она видна на утреннем небе как размытая голубоватая звезда примерно 5 звездной величины. В бинокль различим ее хвост. В понедельник, 27 февраля, комета пройдет вблизи визуально двойной звезды Альгеди (альфа Козерога). Комета С/2006 А1 Pojmanski была открыта 1 января, вскоре после полуночи, польским астрономом доктором Гржегоржем

12.03.2002 Комета Икейа-Чанга приближается

Комета Икейа-Чанга приближается и главный вопрос, который встанет перед наблюдателями кометы в ближайшие пару месяцев - это то, какой яркости она достигнет. Комета Икейа-Чанга приблизится к Солнцу на минимальное расстояние - 47 млн. миль - 18 марта, то есть окажется между орбитами Меркурия и Венеры. Вскоре после ее открытия 1 февраля этого года поя
12.03.2002 Комета Икейа-Чанга приближается

Комета Икейа-Чанга приближается и главный вопрос, который встанет перед наблюдателями кометы в ближайшие пару месяцев - это то, какой яркости она достигнет. Комета Икейа-Чанга приблизится к Солнцу на минимальное расстояние - 47 млн. миль - 18 марта, то есть окажется между орбитами Меркурия и Венеры. Вскоре после ее открытия 1 февраля этого года поя

Публикаций - 160, упоминаний - 161

Kometa и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 5
Питерская группа связистов 441 4
Галактика - Корпорация 1545 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Airspan Networks 28 3
Ростелеком 10948 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Ростелеком - Глобус-телеком 235 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
МТС - Интеллект Телеком 43 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
М13 - М 13 9 2
Cisco Systems - Oort 6 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
АСВТ 96 1
Millicom International Cellular SA 57 1
InterProCom - Интерпроком 57 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 1
Paybot - Пэйбот 68 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 9
ЦИАН - CIAN 192 9
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Генезис 27 2
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 2
First National Holdings 40 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Boeing 1031 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
ОСТ-АЛКО - Черноголовский завод алкогольной продукции 1 1
Роскосмос - ОРКК - СПП НПК - Системы прецизионного приборостроения Научно-производственная корпорация 5 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Конституционный суд РФ 112 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
Международная академия связи - МАС 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 63
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 38
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Освещение - яркость источника света 742 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 2
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 77 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 8
NASA Deep Impact 38 6
NASA SOHO - Solar and Heliospheric Observatory 17 6
NASA Stardust 51 6
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 4
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 4
Космодром Байконур 1072 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
GeoEye IKONOS 127 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 2
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 2
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
ESO NTT - New Technology Telescope 6 2
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 8 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Apple iPhone 6 4861 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 69 2
GAiA-X - европейская облачная система 54 2
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 11 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 1
Samsung SVR-диктофон 464 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 1
Matson Robert - Мэтсон Роберт 5 5
Kracht Rainer - Крахт Райнер 5 5
Mattiazzo Michael - Матиаццо Майклом 4 4
Holmes Edwin - Холмс Эдвин 5 4
Овчинников Борис 129 3
McNaught Robert - Макнот Роберт 4 3
McElhini Diane - Макэлини Дайан 3 3
Рахманов Максим 47 2
Терещенко Павел 22 2
Смит Вячеслав 18 2
Монастырский Петр 2 2
Титов Константин 6 2
Yeomans Don - Еманс Дон 4 2
Reach William - Рич Уильям 2 2
Jewitt David - Джевитт Дэвид 2 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
Pojmanski Grzegorz - Поймянски Гржегорж 2 2
Levison Harold - Левисон Гарольд 2 2
Cernis Kazimieras - Цернис Казимирас 2 2
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 2
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 2
Brownlee Don - Браунли Дон 6 2
Bernardi Fabrizio - Бернарди Фабрицио 2 2
Hoenig Sebastian - Хениг Себастьян 2 2
Schwehm Gerhard - Швем Герхард 3 2
Козлов Дмитрий 25 2
Ельцин Борис. 99 2
Цейтлин Александр 13 1
Солонин Виталий 90 1
Березовский Борис 24 1
Сайфутдинова Дина 1 1
Sagan Carl - Саган Карл 11 1
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
Webb Richard - Уэбб Ричард 9 1
Долгополов Андрей 1 1
Паничкин Андрей 1 1
Хромов Игорь 5 1
Ковганко Станислав 1 1
Грузинцев Евгений 1 1
Караулова Юлианна 4 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 121
Земля - планета Солнечной системы 10865 86
Солнечная система - Solar system 2569 86
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 76
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Европа 24964 21
Юпитер - планета Солнечной системы 557 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
США - Калифорния 4829 18
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 13
Земля - Северное полушарие 152 12
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 11
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы - Oort Cloud 25 11
Венера - планета Солнечной системы 298 10
Япония 13807 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 5
Нептун - планета Солнечной системы 203 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Америка - Американский регион 2206 5
Канада 5082 5
Израиль 2856 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Земля - Южное полушарие 160 4
Индия - Bharat 5870 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 3
США - Пасадина 169 3
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 3
Созвездии Персей - Perseus 14 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 69
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 25
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 23
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 16
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Зоология - наука о животных 2887 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Ботаника - Растения - Plantae 1167 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 140 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 3
Молекула - Molecula 1102 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Английский язык 7030 2
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
New Scientist 1448 4
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 3
Phys.org 972 2
Future - Space.com 200 2
Space Weather 117 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Physical Review Letters 164 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
Space War 75 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
WikiLeaks 120 1
AP - Associated Press 2007 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
In-Stat 115 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 8
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 3
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
CFHT - Canada–France–Hawaii Telescope - Телескоп Канада-Франция-Гавайи 2 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 2 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 9 1
SETI Institute 23 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
АстроФест - фестиваль любителей астрономии и телескопостроения 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
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