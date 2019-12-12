Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kometa
Комета
|12.12.2019
|«Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов
|02.02.2009
|Комета Лулинь: вторая загадка
|26.01.2009
|Комета с антихвостом появилась на небе
|18.08.2008
|Открыта гигантская комета
|16.11.2007
|Комета Холмса продолжает хранить свои тайны
|07.11.2007
|Новые загадки взорвавшейся кометы
|29.10.2007
|Взорвавшаяся комета уже стала больше Юпитера
|27.09.2007
|Обнаружена "невозможная" комета
|16.10.2006
|На небе появилась изумрудная комета
|16.10.2006
|На небе появилась изумрудная комета
|26.02.2006
|Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом
|26.02.2006
|Новогодняя комета стала видна невооруженным глазом
|12.03.2002
|Комета Икейа-Чанга приближается
|12.03.2002
|Комета Икейа-Чанга приближается
Публикаций - 67, упоминаний - 68
Kometa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смит Вячеслав 15 2
|Терещенко Павел 19 2
|Рахманов Максим 47 2
|Овчинников Борис 126 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
|Сайфутдинова Дина 1 1
|Березовский Борис 19 1
|Солонин Виталий 89 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Рустамов Рустам 186 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Власова Наталья 3 1
|Иванов Александр 82 1
|Терещенко Денис 44 1
|Яхутин Станислав 1 1
|Зинченко Владимир 3 1
|Гилядов Владислав 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 3
|New Scientist 1447 2
|Space Weather 117 2
|WikiLeaks 113 1
|Associated Press 1972 1
|Physical Review Letters 110 1
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
|Future - Space.com 195 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 1
|Space War 75 1
|Sky and Telescope 49 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
|IHS Infonetics Research 90 1
|In-Stat 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru