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Гилядов Владислав

СОБЫТИЯ


12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гилядов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1236 2
Kometa - Комета 160 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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