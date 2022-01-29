Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами Астероиды и кометы Астероиды — это, по сути, камни, вращающиеся вокруг Солнца. Большинство из них маленьк

Хаббл навели на межзвездную комету ние крупнейших телескопов, и знаменитый космический телескоп Хаббл смог сделать ее снимок. Снимок кометы 2I/Borisov, сделанный телескопом Хаббл с расстояния примерно 400 млн км от Земли. Изо

Ученые начали изучение межзвездного гостя Международная группа астрономов смогла сделать спектрограммы газовой оболочки кометы C/2019 Q4, которая теперь имеет название 2I/Borisov — в честь первооткрывателя астроно

К нам летит гость из другой звездной системы. На этот раз больше дении C/2019 Q4, практически нет сомнения в том, что это гость из другой звездной системы. Скорость кометы составляет 150 тыс. км/ч, что намного больше, чем у объектов, вращающихся вокруг Солнц

НАСА выбирает одну из двух сложнейших космических миссий космических миссий для изучения Солнечной системы. Одна из них предполагает забор образцов из ядра кометы 67P/Чурюмова – Герасименко, а вторая будет изучать геологию Титана. О том, какая из ми

На этой неделе можно увидеть метеорный поток В период с 19 апреля по 28 мая 2017 г. Земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Галлея. 6 мая в 4 утра по московскому времени можно будет наблюдать пик активности вто

Кислород вокруг кометы 67P стал загадкой для ученых рат Rosetta обнаружил молекулярный кислород О 2 в облаке газа, пыли и частиц льда вокруг кометы Чурюмова-Герасименко. Это неожиданное открытие бросает вызов современной теории формир

Спускаемый модуль зонда Rosetta замолчал Спускаемый модуль Philae, которые впервые в истории опустился на поверхность кометы 12 ноября 2014 года, исчерпал 60-часовой ресурс своей батареи и прекратил связь. К сож

Зонд Philae два раза отскочил от кометы Чурюмова-Герасименко каемый аппарат Philae, сброшенный с зонда Rosetta, выполнил первую в истории посадку на поверхность кометы. После почти 10 лет полета, аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) доставил

Космический аппарат «Розетта» вышел на орбиту кометы Чурюмова-Герасименко тине эпохальным. До настоящего времени ни одному космическому аппарату не удавалось выйти на орбиту кометы - все предшественники “Розетты” лишь облетали подобные небесные тела на встречных курс

Астрономы-любители уже видят комету ISON ября комета станет особенно удобна для наблюдений из Северного полушария Земли. Скорее всего, хвост кометы будет виден невооруженным глазом в утренние и вечерние часы в течение декабря 2013 год

Кометы «включают» жизнь во всех уголках галактики ает, что земная жизнь родилась в результате воздействия извне. Более того, «включатели» жизни – это кометы, и они есть во многих звездных системах, а значит жизнь может быть не таким уж и редки

Комета ISON – главное событие на небосводе в этом году о раз ученые и журналисты спешили с объявлением о явлении на нашем небосводе очередной самой яркой "кометы века". И не всегда это пророчество сбывалось. Далеко не каждая комета после сближения

Хаббл заснял самую долгожданную комету я Луна. Астрономы ждут этого с нетерпением, ведь впервые есть возможность детально изучить эволюцию кометы, летящей во внутренней части Солнечной системы. К тому же для наблюдения за кометой ес

Большие яркие кометы: ждем в марте и в ноябре В этом году земляне смогут невооруженным глазом увидеть на небе яркие кометы, причем одна из них затмит по яркости Луну. Первую комету под названием Pan-STARRS мож

Экзокометы встречаются не реже экзопланет рситета Беркли в Калифорнии и Кларионского университета предполагает, что вокруг далеких звезд есть кометы, получившие название "экзокомет". И они распространены в других звездных системах не м

Обнаружен аналог пояса Койпера налогичное поясу Койпера, существующему в нашей Солнечной системе. Подробные исследования показали, что пыль в районе Фомальгаута состоит из зерен, которые образуются в результате частых столкновений комет. Когда формируется планетная система, такая как наша Солнечная, остается «строительный мусор», который не был использован протопланетными дисками для формирования планет. Обычно этот мусо

Юпитер отводит кометы и насылает астероиды на Землю Французский математик Пьер Симон Лаплас в свое время подсчитал, что кометы переживают множество встреч Юпитером. Считается, что гравитация Юпитера защищает Землю

Комета упала на Солнце на скорости 650 м/с В журнале Science опубликовано сообщение о первом зафиксированном на камеру падении кометы-солнцескреба на Солнце и обстоятельствах ее гибели. Не так давно СМИ уже писали о коме

Гарпун для кометы: поймать, чтобы исследовать для отбора и хранения образцов и пыли, окружающей быстродвижущиеся и фонтанирующие ледяной крошкой кометы. Типичная комета представляет собой тело, имеющее в поперечнике несколько километров и

Комета прошла сквозь пламя Солнца и выжила? y) регистрируют их в среднем один раз за три дня, однако космическая или наземная регистрация таких комет практически всегда происходила в момент их "прыжка" в светило. Увидеть комету-солнцескр

Воду на Землю завезли не астероиды, а кометы одержит воду с той же химической "подписью", что и земные океаны. Ранее астрономы уже рассматривали кометы как потенциальные источники земной воды. Делалось это потому, что принятая модель разв

К Земле несется неизвестная комета. Встреча через 5 лет а планета сталкивается с таким потоком, мы обнаруживаем его. След метеора из хвоста неизвестной нам кометы, которая пересекает орбиту Земли Станция CAMS предназначена для поиска метеоритных пот

Шесть лет спустя: новые снимки кометы Tempel 1 ояние более 6 млрд км аппарат успешно выполнил свою миссию. В 07.38 МСК Stardust приблизился к ядру кометы на расстояние 178 км и пролетел мимо него на скорости 10,9 км/с. В этот момент научный

Stardust-NEXT обследует комету после ее встречи с Солнцем та к Солнцу и максимального нагрева поверхности. "Контакт с Солнцем никогда не кончается хорошо для кометы, - говорит главный исследователь Stardust-NEXT Джо Веверка (Joe Veverka). – Мощное сол

На окраине Солнечной системы есть неизвестная планета? стоянии примерно половины светового года, "управляет" какое-то массивное тело, вытягивающее из него кометы. Долгое время предполагали, что это компаньон Солнца, составляющий с ним двойную систе

Приближается новая яркая комета ным" цветом, вызванным, вероятно, наличием циана в её ядре. Этот цвет хорошо заметен на изображении кометы, полученном австрийским астрономом Майклом Ягером (Michael Jager) с помощью телескопа

Воздействие кометы C/2006 P1 на солнечный ветер: новые данные Анализ результатов измерения характеристик межпланетной среды, возмущённой воздействием хвоста кометы Макнота (C/2006 P1 McNaught) зондом Ulysses позволили оценить размеры его наиболее сло

В небе появилась крест-комета ппой LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) с помощью телескопа апертурой 1 м был зарегистрирован кометообразный объект, получивший индексное обозначение P/2010 A2. Объект имел характерный для кометы хвост, однако оказался необычным. Во-первых, необычна странная для кометы орбита объекта. Согласно текущим оценкам, перигелий P/2010 A2 находится на удалении 2 а.е. от Солнца, афе

2010: новые загадки солнечной активности предшествовало падение на Солнце или сгорание в непосредственной близости от него необычно "яркой" кометы, относящейся к так называемому семейству околосолнечных комет Крейца. Необычная яркая

Rosetta полетела исследовать комету 67P/Чурюмова-Герасименко ческий аппарат Rosetta успешно выполнил заключительный пролет вблизи Земли и направился исследовать комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Rosetta пролетела на расстоянии 2481 км от Земли со скорость

Роберт Макнот открыл пятидесятую комету дено открытие cотрудникjv Австралийской обсерватории Siding Spring Робертом Макнотом (Rob McNaught) кометы P/2009 Q5 (McNAUGHT). Она стала пятидесятой по счёту кометой, открытой Робертом Макнот

Пятно на Юпитере ассоциировано с падением небесного тела ыл - в 1994 году астрономам удалось наблюдать с пмощью станции Galileo падение на Юпитер фрагментов кометы Шумейкера-Леви. Энерговыделение при падении фрагментов оценивалось в миллионы мегатонн

На небе появилась новая яркая комета ительские телескопы апертурой около 80 мм и даже бинокли. Уже сейчас заметен изумрудный цвет хвоста кометы. На протяжении апреля блеск кометы будет расти - перигелий она пройдёт 8 мая 20

«Синтерра» присоединила ООО «Доля» к ТК «Комет» Группа компаний «Синтерра» объявила о присоединении ООО «Доля» к ООО ТК «Комет». Напомним, что основным видом деятельности компании «Доля» является эксплуатация и предоставление в аренду объектов недвижимости в Санкт-Петербурге. Компания вошла в Группу компаний «Син

У кометы Лулинь пропал антихвост У кометы C/2007 N3 Лулинь, сблизившейся с Землёй в эти дни на минимальное расстояние и различим

Комета Лулинь сбросила нормальный хвост вост кометы, или "антихвост", при этом не изменился. Природа феномена, как и очень многое в природе комет вообще, далека от понимания. Эффект сброса хвоста наблюдался при столкновении в 2007 го

Комета Лулинь: вторая загадка Появление в небе нашего полушария кометы Лулинь (C/2007 N3 Lulin), которая может стать сравнительно яркой в ближайшие недели, п

Комета с антихвостом появилась на небе шла 10 января 2009 года. Согласно эфемеридам Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра, блеск кометы в момент её прохождения на минимальном удалении от Земли 24 февраля 2009 года может до