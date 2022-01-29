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Астрономия Космос Комета астрономический объект небесное тело Экзокомета внесолнечная комета

Комета Галлея 8 марта 1986 года. Комета Галлея возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Первое задокументированное наблюдение относится к 240 году до н.э. Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года, а следующее ожидается 28 июля 2061 года. Комета Галлея 8 марта 1986 года. Комета Галлея возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Первое задокументированное наблюдение относится к 240 году до н.э. Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года, а следующее ожидается 28 июля 2061 года.

СОБЫТИЯ


29.01.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами

Астероиды и кометы Астероиды — это, по сути, камни, вращающиеся вокруг Солнца. Большинство из них маленьк
20.10.2019 Хаббл навели на межзвездную комету

ние крупнейших телескопов, и знаменитый космический телескоп Хаббл смог сделать ее снимок.   Снимок кометы  2I/Borisov, сделанный телескопом Хаббл с расстояния примерно 400 млн км от Земли. Изо
30.09.2019 Ученые начали изучение межзвездного гостя

Международная группа астрономов смогла сделать спектрограммы газовой оболочки кометы C/2019 Q4, которая теперь имеет название 2I/Borisov — в честь первооткрывателя астроно
13.09.2019 К нам летит гость из другой звездной системы. На этот раз больше

дении C/2019 Q4, практически нет сомнения в том, что это гость из другой звездной системы. Скорость кометы составляет 150 тыс. км/ч, что намного больше, чем у объектов, вращающихся вокруг Солнц
31.01.2018 НАСА выбирает одну из двух сложнейших космических миссий

космических миссий для изучения Солнечной системы. Одна из них предполагает забор образцов из ядра кометы 67P/Чурюмова – Герасименко, а вторая будет изучать геологию Титана. О том, какая из ми
03.05.2017 На этой неделе можно увидеть метеорный поток

В период с 19 апреля по 28 мая 2017 г. Земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Галлея. 6 мая в 4 утра по московскому времени можно будет наблюдать пик активности вто
29.10.2015 Кислород вокруг кометы 67P стал загадкой для ученых

рат  Rosetta обнаружил молекулярный кислород О2 в облаке газа, пыли и частиц льда вокруг кометы Чурюмова-Герасименко. Это неожиданное открытие бросает вызов современной теории формир
16.11.2014 Спускаемый модуль зонда Rosetta замолчал

Спускаемый модуль Philae, которые впервые в истории опустился на поверхность кометы 12 ноября 2014 года, исчерпал 60-часовой ресурс своей батареи и прекратил связь. К сож
13.11.2014 Зонд Philae два раза отскочил от кометы Чурюмова-Герасименко

каемый аппарат Philae, сброшенный с зонда Rosetta, выполнил первую в истории посадку на поверхность кометы. После почти 10 лет полета, аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) доставил
07.08.2014 Космический аппарат «Розетта» вышел на орбиту кометы Чурюмова-Герасименко

тине эпохальным. До настоящего времени ни одному космическому аппарату не удавалось выйти на орбиту кометы - все предшественники “Розетты” лишь облетали подобные небесные тела на встречных курс
26.09.2013 Астрономы-любители уже видят комету ISON

ября комета станет особенно удобна для наблюдений из Северного полушария Земли. Скорее всего, хвост кометы будет виден невооруженным глазом в утренние и вечерние часы в течение декабря 2013 год
18.09.2013 Кометы «включают» жизнь во всех уголках галактики

ает, что земная жизнь родилась в результате воздействия извне. Более того, «включатели» жизни – это кометы, и они есть во многих звездных системах, а значит жизнь может быть не таким уж и редки
18.07.2013 Комета ISON – главное событие на небосводе в этом году

о раз ученые и журналисты спешили с объявлением о явлении на нашем небосводе очередной самой яркой "кометы века". И не всегда это пророчество сбывалось. Далеко не каждая комета после сближения

25.04.2013 Хаббл заснял самую долгожданную комету

я Луна. Астрономы ждут этого с нетерпением, ведь впервые есть возможность детально изучить эволюцию кометы, летящей во внутренней части Солнечной системы. К тому же для наблюдения за кометой ес
12.02.2013 Большие яркие кометы: ждем в марте и в ноябре

В этом году земляне смогут невооруженным глазом увидеть на небе яркие кометы, причем одна из них затмит по яркости Луну. Первую комету под названием Pan-STARRS мож
09.01.2013 Экзокометы встречаются не реже экзопланет

рситета Беркли в Калифорнии и Кларионского университета предполагает, что вокруг далеких звезд есть кометы, получившие название "экзокомет". И они распространены в других звездных системах не м
18.04.2012 Обнаружен аналог пояса Койпера

налогичное поясу Койпера, существующему в нашей Солнечной системе. Подробные исследования показали, что пыль в районе Фомальгаута состоит из зерен, которые образуются в результате частых столкновений комет. Когда формируется планетная система, такая как наша Солнечная, остается «строительный мусор», который не был использован протопланетными дисками для формирования планет. Обычно этот мусо
16.03.2012 Юпитер отводит кометы и насылает астероиды на Землю

Французский математик Пьер Симон Лаплас в свое время подсчитал, что кометы переживают множество встреч Юпитером. Считается, что гравитация Юпитера защищает Землю
24.01.2012 Комета упала на Солнце на скорости 650 м/с

В журнале Science опубликовано сообщение о первом зафиксированном на камеру падении кометы-солнцескреба на Солнце и обстоятельствах ее гибели. Не так давно СМИ уже писали о коме
21.12.2011 Гарпун для кометы: поймать, чтобы исследовать

для отбора и хранения образцов и пыли, окружающей быстродвижущиеся и фонтанирующие ледяной крошкой кометы. Типичная комета представляет собой тело, имеющее в поперечнике несколько километров и
16.12.2011 Комета прошла сквозь пламя Солнца и выжила?

y) регистрируют их в среднем один раз за три дня, однако космическая или наземная регистрация таких комет практически всегда происходила в момент их "прыжка" в светило. Увидеть комету-солнцескр
06.10.2011 Воду на Землю завезли не астероиды, а кометы

одержит воду с той же химической "подписью", что и земные океаны. Ранее астрономы уже рассматривали кометы как потенциальные источники земной воды. Делалось это потому, что принятая модель разв
12.08.2011 К Земле несется неизвестная комета. Встреча через 5 лет

а планета сталкивается с таким потоком, мы обнаруживаем его. След метеора из хвоста неизвестной нам кометы, которая пересекает орбиту Земли Станция CAMS предназначена для поиска метеоритных пот
17.02.2011 Шесть лет спустя: новые снимки кометы Tempel 1

ояние более 6 млрд км аппарат успешно выполнил свою миссию. В 07.38 МСК Stardust приблизился к ядру кометы на расстояние 178 км и пролетел мимо него на скорости 10,9 км/с. В этот момент научный
11.02.2011 Stardust-NEXT обследует комету после ее встречи с Солнцем

та к Солнцу и максимального нагрева поверхности. "Контакт с Солнцем никогда не кончается хорошо для кометы, - говорит главный исследователь Stardust-NEXT Джо Веверка (Joe Veverka). – Мощное сол
30.11.2010 На окраине Солнечной системы есть неизвестная планета?

стоянии примерно половины светового года, "управляет" какое-то массивное тело, вытягивающее из него кометы. Долгое время предполагали, что это компаньон Солнца, составляющий с ним двойную систе
08.06.2010 Приближается новая яркая комета

ным" цветом, вызванным, вероятно, наличием циана в её ядре. Этот цвет хорошо заметен на изображении кометы, полученном австрийским астрономом Майклом Ягером (Michael Jager) с помощью телескопа

14.04.2010 Воздействие кометы C/2006 P1 на солнечный ветер: новые данные

Анализ результатов измерения характеристик межпланетной среды, возмущённой воздействием хвоста кометы Макнота (C/2006 P1 McNaught) зондом Ulysses позволили оценить размеры его наиболее сло
02.02.2010 В небе появилась крест-комета

ппой LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) с помощью телескопа апертурой 1 м был зарегистрирован кометообразный объект, получивший индексное обозначение P/2010 A2. Объект имел характерный для кометы хвост, однако оказался необычным. Во-первых, необычна странная для кометы орбита объекта. Согласно текущим оценкам, перигелий P/2010 A2 находится на удалении 2 а.е. от Солнца, афе
11.01.2010 2010: новые загадки солнечной активности

предшествовало падение на Солнце или сгорание в непосредственной близости от него необычно "яркой" кометы, относящейся к так называемому семейству околосолнечных комет Крейца. Необычная яркая

13.11.2009 Rosetta полетела исследовать комету 67P/Чурюмова-Герасименко

ческий аппарат Rosetta успешно выполнил заключительный пролет вблизи Земли и направился исследовать комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Rosetta пролетела на расстоянии 2481 км от Земли со скорость
08.09.2009 Роберт Макнот открыл пятидесятую комету

дено открытие cотрудникjv Австралийской обсерватории Siding Spring Робертом Макнотом (Rob McNaught) кометы P/2009 Q5 (McNAUGHT). Она стала пятидесятой по счёту кометой, открытой Робертом Макнот
21.07.2009 Пятно на Юпитере ассоциировано с падением небесного тела

ыл - в 1994 году астрономам удалось наблюдать с пмощью станции Galileo падение на Юпитер фрагментов кометы Шумейкера-Леви. Энерговыделение при падении фрагментов оценивалось в миллионы мегатонн
10.04.2009 На небе появилась новая яркая комета

ительские телескопы апертурой около 80 мм и даже бинокли. Уже сейчас заметен изумрудный цвет хвоста кометы. На протяжении апреля блеск кометы будет расти - перигелий она пройдёт 8 мая 20
25.02.2009 «Синтерра» присоединила ООО «Доля» к ТК «Комет»

Группа компаний «Синтерра» объявила о присоединении ООО «Доля» к ООО ТК «Комет». Напомним, что основным видом деятельности компании «Доля» является эксплуатация и предоставление в аренду объектов недвижимости в Санкт-Петербурге. Компания вошла в Группу компаний «Син
25.02.2009 У кометы Лулинь пропал антихвост

У кометы C/2007 N3 Лулинь, сблизившейся с Землёй в эти дни на минимальное расстояние и различим
06.02.2009 Комета Лулинь сбросила нормальный хвост

вост кометы, или "антихвост", при этом не изменился. Природа феномена, как и очень многое в природе комет вообще, далека от понимания. Эффект сброса хвоста наблюдался при столкновении в 2007 го
02.02.2009 Комета Лулинь: вторая загадка

Появление в небе нашего полушария кометы Лулинь (C/2007 N3 Lulin), которая может стать сравнительно яркой в ближайшие недели, п
26.01.2009 Комета с антихвостом появилась на небе

шла 10 января 2009 года. Согласно эфемеридам Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра, блеск кометы в момент её прохождения на минимальном удалении от Земли 24 февраля 2009 года может до
05.09.2008 Открыта крайне необычная комета: подробности

мета по ее яркости дает значение около 50 км в поперечнике. Официальное сообщение об открытии новой кометы содержится в циркуляре центра по малым планетам Смитсонианской астрофизической обсерва

Публикаций - 486, упоминаний - 974

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Kometa - Комета 160 121
Галактика - Корпорация 1545 37
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 20
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 16
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 14
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
Питерская группа связистов 441 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 9
Ростелеком 10948 8
МегаФон 10742 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 6
Ростелеком - Глобус-телеком 235 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
МТС - Система Телеком 239 6
Cisco Systems 5372 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Microsoft Corporation 25774 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 5
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 5
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 4
Motorola - NextNet Wireless 11 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
ISON 5 4
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 4
Airspan Networks 28 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 34
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 11
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 11
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 10
ЦИАН - CIAN 192 9
ЕКА Топливная компания 148 8
First National Holdings 40 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телекомбанк 8 3
Газпром ПАО 1493 3
Альфа-Банк 1979 3
Альфа-Групп 745 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Веста 52 3
Резонанс НПП 407 3
Генезис 27 3
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 2
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Boeing 1031 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
Альфа-Эко 55 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 10
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 10
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Освещение - яркость источника света 742 7
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
NASA Stardust 51 36
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 33
NASA Deep Impact 38 30
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 29
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 24
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 14
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 12
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 10
NASA SOHO - Solar and Heliospheric Observatory 17 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 8
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 7
GAiA-X - европейская облачная система 54 7
NASA Deep Space Network 26 7
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 50 7
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 6
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 6
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 6
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 6
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 6
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 6
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 5
Apple iPhone 6 4861 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 5
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 5
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 5
NASA OSIRIS-REx 10 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 4
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 4
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 4
NASA MESSENGER - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - американская автоматическая межпланетная станция - NASA MDIS - Mercury Dual Imaging System 26 3
ESO NTT - New Technology Telescope 6 3
NASA Mars Observer - автоматическая межпланетная станция 5 3
NASA LCROSS - NASA Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 21 3
Brown Michael - Браун Майкл 36 6
Brown Mike - Браун Майк 15 6
Sagan Carl - Саган Карл 11 5
Wesley Anthony - Уизли Энтони 8 5
Matson Robert - Мэтсон Роберт 5 5
Holmes Edwin - Холмс Эдвин 5 5
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 5
Kracht Rainer - Крахт Райнер 5 5
Овчинников Борис 129 5
McNaught Robert - Макнот Роберт 4 4
Buckle Mike - Бакли Майк 4 4
Mattiazzo Michael - Матиаццо Майклом 4 4
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 4
Brownlee Don - Браунли Дон 6 4
Терещенко Павел 22 4
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 3
Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 3
Schwehm Gerhard - Швем Герхард 3 3
McElhini Diane - Макэлини Дайан 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Евтушенков Владимир 217 3
Гусинский Владимир 19 3
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 3
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 3
Громов Ростислав 13 3
Рахманов Максим 47 3
Березовский Борис 24 3
Abbott Tim - Эббот Тим 2 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 2
Роде Роберт - Rohde Robert 3 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Монастырский Петр 2 2
Kantrowitz Arthur - Кантровиц Артур 2 2
Титов Константин 6 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 2
Yeomans Don - Еманс Дон 4 2
Shadbolt Nigel - Шэдболт Найджел 3 2
Blanco Victor - Бланко Виктор 2 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 312
Солнечная система - Solar system 2569 266
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 201
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 102
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 84
Россия - РФ - Российская федерация 166163 78
Юпитер - планета Солнечной системы 557 77
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 75
Европа 24962 69
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 45
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 44
США - Калифорния 4828 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 43
Венера - планета Солнечной системы 298 35
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 29
Нептун - планета Солнечной системы 203 28
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 26
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы - Oort Cloud 25 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 20
Германия - Федеративная Республика 13220 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 18
Чили - Республика 494 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Франция - Французская Республика 8176 17
Япония 13807 16
Земля - Северное полушарие 152 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 12
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 12
США - Пасадина 169 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 10
США - Техас - Хьюстон 260 10
Уран - планета Солнечной системы 550 10
Испания - Королевство 3839 9
США - Аризона 549 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 238
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 158
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 114
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 90
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 41
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 37
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 36
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 32
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 28
Молекула - Molecula 1102 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 23
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 17
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 17
Физика - Physics - область естествознания 2940 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 13
Газы 195 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 11
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 11
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 10
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 10
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 10
Металлы - Медь - Copper 862 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Зоология - наука о животных 2887 9
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 40
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 38
New Scientist 1448 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 17
Space Weather 117 14
Nature 832 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
SpaceDaily - Space Daily 187 10
Phys.org 972 8
Space Daily 528 7
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
Future - Space.com 200 6
Geophysical Research Letters 31 3
AP - Associated Press 2007 3
Science Advances 35 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Компьютерра 45 3
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
The Observer 40 2
Nature Geoscience 22 2
Astronomy & Astrophysics 16 2
Universe Today 34 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
NEWSru.com 229 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Independent 111 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
CNews Инноваторы 39 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
Washington Times 22 1
Science Express 5 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Aviation Week & Space Technology 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Интерфакс - Финмаркет 26 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Synergy Research Group 47 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
In-Stat 115 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 16
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 12
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 11
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 9
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 8
SETI Institute 23 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
University of Chicago - Чикагский университет 102 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 5
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 4
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 4
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 4
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 3
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 3
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 3
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 2
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 3 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
Royal Astronomical Society - Королевское астрономическое общество Великобритании - Британское астрономическое общество 4 2
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 2
UMass Lowell, UML - University of Massachusetts Lowell - Массачусетский университет Лоуэлла 10 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
АстроФест - фестиваль любителей астрономии и телескопостроения 5 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Связь-Экспокомм 276 1
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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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