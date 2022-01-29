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СОБЫТИЯ
|29.01.2022
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Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Астероиды и кометы Астероиды — это, по сути, камни, вращающиеся вокруг Солнца. Большинство из них маленьк
|20.10.2019
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Хаббл навели на межзвездную комету
ние крупнейших телескопов, и знаменитый космический телескоп Хаббл смог сделать ее снимок. Снимок кометы 2I/Borisov, сделанный телескопом Хаббл с расстояния примерно 400 млн км от Земли. Изо
|30.09.2019
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Ученые начали изучение межзвездного гостя
Международная группа астрономов смогла сделать спектрограммы газовой оболочки кометы C/2019 Q4, которая теперь имеет название 2I/Borisov — в честь первооткрывателя астроно
|13.09.2019
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К нам летит гость из другой звездной системы. На этот раз больше
дении C/2019 Q4, практически нет сомнения в том, что это гость из другой звездной системы. Скорость кометы составляет 150 тыс. км/ч, что намного больше, чем у объектов, вращающихся вокруг Солнц
|31.01.2018
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НАСА выбирает одну из двух сложнейших космических миссий
космических миссий для изучения Солнечной системы. Одна из них предполагает забор образцов из ядра кометы 67P/Чурюмова – Герасименко, а вторая будет изучать геологию Титана. О том, какая из ми
|03.05.2017
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На этой неделе можно увидеть метеорный поток
В период с 19 апреля по 28 мая 2017 г. Земля проходит сквозь шлейф частиц кометы Галлея. 6 мая в 4 утра по московскому времени можно будет наблюдать пик активности вто
|29.10.2015
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Кислород вокруг кометы 67P стал загадкой для ученых
рат Rosetta обнаружил молекулярный кислород О2 в облаке газа, пыли и частиц льда вокруг кометы Чурюмова-Герасименко. Это неожиданное открытие бросает вызов современной теории формир
|16.11.2014
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Спускаемый модуль зонда Rosetta замолчал
Спускаемый модуль Philae, которые впервые в истории опустился на поверхность кометы 12 ноября 2014 года, исчерпал 60-часовой ресурс своей батареи и прекратил связь. К сож
|13.11.2014
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Зонд Philae два раза отскочил от кометы Чурюмова-Герасименко
каемый аппарат Philae, сброшенный с зонда Rosetta, выполнил первую в истории посадку на поверхность кометы. После почти 10 лет полета, аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) доставил
|07.08.2014
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Космический аппарат «Розетта» вышел на орбиту кометы Чурюмова-Герасименко
тине эпохальным. До настоящего времени ни одному космическому аппарату не удавалось выйти на орбиту кометы - все предшественники “Розетты” лишь облетали подобные небесные тела на встречных курс
|26.09.2013
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Астрономы-любители уже видят комету ISON
ября комета станет особенно удобна для наблюдений из Северного полушария Земли. Скорее всего, хвост кометы будет виден невооруженным глазом в утренние и вечерние часы в течение декабря 2013 год
|18.09.2013
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Кометы «включают» жизнь во всех уголках галактики
ает, что земная жизнь родилась в результате воздействия извне. Более того, «включатели» жизни – это кометы, и они есть во многих звездных системах, а значит жизнь может быть не таким уж и редки
|18.07.2013
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Комета ISON – главное событие на небосводе в этом году
о раз ученые и журналисты спешили с объявлением о явлении на нашем небосводе очередной самой яркой "кометы века". И не всегда это пророчество сбывалось. Далеко не каждая комета после сближения
|25.04.2013
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Хаббл заснял самую долгожданную комету
я Луна. Астрономы ждут этого с нетерпением, ведь впервые есть возможность детально изучить эволюцию кометы, летящей во внутренней части Солнечной системы. К тому же для наблюдения за кометой ес
|12.02.2013
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Большие яркие кометы: ждем в марте и в ноябре
В этом году земляне смогут невооруженным глазом увидеть на небе яркие кометы, причем одна из них затмит по яркости Луну. Первую комету под названием Pan-STARRS мож
|09.01.2013
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Экзокометы встречаются не реже экзопланет
рситета Беркли в Калифорнии и Кларионского университета предполагает, что вокруг далеких звезд есть кометы, получившие название "экзокомет". И они распространены в других звездных системах не м
|18.04.2012
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Обнаружен аналог пояса Койпера
налогичное поясу Койпера, существующему в нашей Солнечной системе. Подробные исследования показали, что пыль в районе Фомальгаута состоит из зерен, которые образуются в результате частых столкновений комет. Когда формируется планетная система, такая как наша Солнечная, остается «строительный мусор», который не был использован протопланетными дисками для формирования планет. Обычно этот мусо
|16.03.2012
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Юпитер отводит кометы и насылает астероиды на Землю
Французский математик Пьер Симон Лаплас в свое время подсчитал, что кометы переживают множество встреч Юпитером. Считается, что гравитация Юпитера защищает Землю
|24.01.2012
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Комета упала на Солнце на скорости 650 м/с
В журнале Science опубликовано сообщение о первом зафиксированном на камеру падении кометы-солнцескреба на Солнце и обстоятельствах ее гибели. Не так давно СМИ уже писали о коме
|21.12.2011
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Гарпун для кометы: поймать, чтобы исследовать
для отбора и хранения образцов и пыли, окружающей быстродвижущиеся и фонтанирующие ледяной крошкой кометы. Типичная комета представляет собой тело, имеющее в поперечнике несколько километров и
|16.12.2011
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Комета прошла сквозь пламя Солнца и выжила?
y) регистрируют их в среднем один раз за три дня, однако космическая или наземная регистрация таких комет практически всегда происходила в момент их "прыжка" в светило. Увидеть комету-солнцескр
|06.10.2011
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Воду на Землю завезли не астероиды, а кометы
одержит воду с той же химической "подписью", что и земные океаны. Ранее астрономы уже рассматривали кометы как потенциальные источники земной воды. Делалось это потому, что принятая модель разв
|12.08.2011
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К Земле несется неизвестная комета. Встреча через 5 лет
а планета сталкивается с таким потоком, мы обнаруживаем его. След метеора из хвоста неизвестной нам кометы, которая пересекает орбиту Земли Станция CAMS предназначена для поиска метеоритных пот
|17.02.2011
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Шесть лет спустя: новые снимки кометы Tempel 1
ояние более 6 млрд км аппарат успешно выполнил свою миссию. В 07.38 МСК Stardust приблизился к ядру кометы на расстояние 178 км и пролетел мимо него на скорости 10,9 км/с. В этот момент научный
|11.02.2011
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Stardust-NEXT обследует комету после ее встречи с Солнцем
та к Солнцу и максимального нагрева поверхности. "Контакт с Солнцем никогда не кончается хорошо для кометы, - говорит главный исследователь Stardust-NEXT Джо Веверка (Joe Veverka). – Мощное сол
|30.11.2010
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На окраине Солнечной системы есть неизвестная планета?
стоянии примерно половины светового года, "управляет" какое-то массивное тело, вытягивающее из него кометы. Долгое время предполагали, что это компаньон Солнца, составляющий с ним двойную систе
|08.06.2010
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Приближается новая яркая комета
ным" цветом, вызванным, вероятно, наличием циана в её ядре. Этот цвет хорошо заметен на изображении кометы, полученном австрийским астрономом Майклом Ягером (Michael Jager) с помощью телескопа
|14.04.2010
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Воздействие кометы C/2006 P1 на солнечный ветер: новые данные
Анализ результатов измерения характеристик межпланетной среды, возмущённой воздействием хвоста кометы Макнота (C/2006 P1 McNaught) зондом Ulysses позволили оценить размеры его наиболее сло
|02.02.2010
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В небе появилась крест-комета
ппой LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) с помощью телескопа апертурой 1 м был зарегистрирован кометообразный объект, получивший индексное обозначение P/2010 A2. Объект имел характерный для кометы хвост, однако оказался необычным. Во-первых, необычна странная для кометы орбита объекта. Согласно текущим оценкам, перигелий P/2010 A2 находится на удалении 2 а.е. от Солнца, афе
|11.01.2010
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2010: новые загадки солнечной активности
предшествовало падение на Солнце или сгорание в непосредственной близости от него необычно "яркой" кометы, относящейся к так называемому семейству околосолнечных комет Крейца. Необычная яркая
|13.11.2009
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Rosetta полетела исследовать комету 67P/Чурюмова-Герасименко
ческий аппарат Rosetta успешно выполнил заключительный пролет вблизи Земли и направился исследовать комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Rosetta пролетела на расстоянии 2481 км от Земли со скорость
|08.09.2009
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Роберт Макнот открыл пятидесятую комету
дено открытие cотрудникjv Австралийской обсерватории Siding Spring Робертом Макнотом (Rob McNaught) кометы P/2009 Q5 (McNAUGHT). Она стала пятидесятой по счёту кометой, открытой Робертом Макнот
|21.07.2009
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Пятно на Юпитере ассоциировано с падением небесного тела
ыл - в 1994 году астрономам удалось наблюдать с пмощью станции Galileo падение на Юпитер фрагментов кометы Шумейкера-Леви. Энерговыделение при падении фрагментов оценивалось в миллионы мегатонн
|10.04.2009
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На небе появилась новая яркая комета
ительские телескопы апертурой около 80 мм и даже бинокли. Уже сейчас заметен изумрудный цвет хвоста кометы. На протяжении апреля блеск кометы будет расти - перигелий она пройдёт 8 мая 20
|25.02.2009
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«Синтерра» присоединила ООО «Доля» к ТК «Комет»
Группа компаний «Синтерра» объявила о присоединении ООО «Доля» к ООО ТК «Комет». Напомним, что основным видом деятельности компании «Доля» является эксплуатация и предоставление в аренду объектов недвижимости в Санкт-Петербурге. Компания вошла в Группу компаний «Син
|25.02.2009
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У кометы Лулинь пропал антихвост
У кометы C/2007 N3 Лулинь, сблизившейся с Землёй в эти дни на минимальное расстояние и различим
|06.02.2009
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Комета Лулинь сбросила нормальный хвост
вост кометы, или "антихвост", при этом не изменился. Природа феномена, как и очень многое в природе комет вообще, далека от понимания. Эффект сброса хвоста наблюдался при столкновении в 2007 го
|02.02.2009
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Комета Лулинь: вторая загадка
Появление в небе нашего полушария кометы Лулинь (C/2007 N3 Lulin), которая может стать сравнительно яркой в ближайшие недели, п
|26.01.2009
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Комета с антихвостом появилась на небе
шла 10 января 2009 года. Согласно эфемеридам Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра, блеск кометы в момент её прохождения на минимальном удалении от Земли 24 февраля 2009 года может до
|05.09.2008
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Открыта крайне необычная комета: подробности
мета по ее яркости дает значение около 50 км в поперечнике. Официальное сообщение об открытии новой кометы содержится в циркуляре центра по малым планетам Смитсонианской астрофизической обсерва
Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:
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