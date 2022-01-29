Индексная книга CNews*
Астрономия Космос Комета астрономический объект небесное тело Экзокомета внесолнечная комета
Комета Галлея 8 марта 1986 года. Комета Галлея возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Первое задокументированное наблюдение относится к 240 году до н.э. Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года, а следующее ожидается 28 июля 2061 года.
Публикаций - 477, упоминаний - 919
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 5
|Sagan Carl - Саган Карл 5 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
|Рейман Леонид 1030 3
|Терещенко Павел 19 3
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 3
|Овчинников Борис 129 3
|Евтушенков Владимир 198 3
|Цейтлин Александр 13 2
|Гусинский Владимир 16 2
|Авен Петр 27 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Ельцин Борис. 74 2
|Громов Ростислав 13 2
|Королев Игорь 61 2
|Рахманов Максим 47 2
|Яшин Валерий 79 2
|Смит Вячеслав 15 2
|Корзун Валерий 17 2
|Березовский Борис 20 2
|Трещев Сергей 10 2
|Abbott Tim - Эббот Тим 2 2
|Иванов Александр 91 2
|Терещенко Денис 63 2
|Потанин Владимир 39 2
|Козлов Дмитрий 22 2
|Путин Владимир 2696 2
|Фридман Михаил 108 2
|Борисов Геннадий 2 2
|Лейвиман Александр 12 1
|Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 1
|Nakamura-Messenger Keiko - Накамуры-Мессенджера Кейко 1 1
|Долгополов Андрей 1 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Сырцов Игорь 27 1
|Степашин Сергей 31 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Фетисов Глеб 16 1
|Рустамов Рустам 241 1
|Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.