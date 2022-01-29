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Индексная книга CNews*
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Астрономия Космос Комета астрономический объект небесное тело Экзокомета внесолнечная комета


Комета Галлея 8 марта 1986 года. Комета Галлея возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Первое задокументированное наблюдение относится к 240 году до н.э. Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года, а следующее ожидается 28 июля 2061 года. Комета Галлея 8 марта 1986 года. Комета Галлея возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Первое задокументированное наблюдение относится к 240 году до н.э. Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года, а следующее ожидается 28 июля 2061 года.


29.01.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
20.10.2019 Хаббл навели на межзвездную комету
30.09.2019 Ученые начали изучение межзвездного гостя
13.09.2019 К нам летит гость из другой звездной системы. На этот раз больше
03.05.2017 На этой неделе можно увидеть метеорный поток
29.10.2015 Кислород вокруг кометы 67P стал загадкой для ученых
16.11.2014 Спускаемый модуль зонда Rosetta замолчал
13.11.2014 Зонд Philae два раза отскочил от кометы Чурюмова-Герасименко
07.08.2014 Космический аппарат «Розетта» вышел на орбиту кометы Чурюмова-Герасименко
26.09.2013 Астрономы-любители уже видят комету ISON
18.09.2013 Кометы «включают» жизнь во всех уголках галактики
18.07.2013 Комета ISON – главное событие на небосводе в этом году
25.04.2013 Хаббл заснял самую долгожданную комету
12.02.2013 Большие яркие кометы: ждем в марте и в ноябре
09.01.2013 Экзокометы встречаются не реже экзопланет
18.04.2012 Обнаружен аналог пояса Койпера
16.03.2012 Юпитер отводит кометы и насылает астероиды на Землю
24.01.2012 Комета упала на Солнце на скорости 650 м/с
21.12.2011 Гарпун для кометы: поймать, чтобы исследовать
16.12.2011 Комета прошла сквозь пламя Солнца и выжила?
06.10.2011 Воду на Землю завезли не астероиды, а кометы
12.08.2011 К Земле несется неизвестная комета. Встреча через 5 лет
17.02.2011 Шесть лет спустя: новые снимки кометы Tempel 1
11.02.2011 Stardust-NEXT обследует комету после ее встречи с Солнцем
30.11.2010 На окраине Солнечной системы есть неизвестная планета?
08.06.2010 Приближается новая яркая комета
14.04.2010 Воздействие кометы C/2006 P1 на солнечный ветер: новые данные
02.02.2010 В небе появилась крест-комета
11.01.2010 2010: новые загадки солнечной активности
13.11.2009 Rosetta полетела исследовать комету 67P/Чурюмова-Герасименко
08.09.2009 Роберт Макнот открыл пятидесятую комету
10.04.2009 На небе появилась новая яркая комета
25.02.2009 «Синтерра» присоединила ООО «Доля» к ТК «Комет»
25.02.2009 У кометы Лулинь пропал антихвост
06.02.2009 Комета Лулинь сбросила нормальный хвост
02.02.2009 Комета Лулинь: вторая загадка
26.01.2009 Комета с антихвостом появилась на небе
05.09.2008 Открыта крайне необычная комета: подробности
18.08.2008 Открыта гигантская комета
30.06.2008 SOHO: полторы тысячи странных комет

Публикаций - 477, упоминаний - 919

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kometa - Комета 158 95
Галактика - Корпорация 1410 20
Орбита 277 20
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 14
Ростелеком - РТКомм.РУ 357 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 13
МегаФон ПетерСтар 325 10
МегаФон - Синтерра Медиа - Телеком-центр 110 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 9
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 9
Питерская группа связистов 425 7
Ростелеком - Связьинвест 1703 7
Telia Company - TeliaSonera 827 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 5
Центел - Центральный телеграф 408 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 5
HP - Hewlett-Packard 3597 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 4
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 4
Telefonica - Telefónica España 547 4
Rambler Group - Рамблер ГК 851 4
ISON 5 4
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 4
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 4
Microsoft Corporation 23395 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 4
Yandex - Яндекс 5551 4
Cisco Systems 4858 4
Ростелеком - Глобус-телеком 226 3
NTT DoCoMo 1132 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Oracle - Sun Microsystems 2206 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 3
АСВТ 92 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1557 3
РТИ Микрон - Micron 1216 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 39
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 17
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 16
Точка 3765 11
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 9
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 20 9
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 8
ЕКА Топливная компания 139 7
ЦИАН - CIAN 95 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 6
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 258 4
Веста 49 3
Самолёт ГК 1649 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 3
Альфа-Групп 658 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 3
Альфа-Банк 1579 3
Резонанс НПП 341 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
Почта России ПАО 1973 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 63 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 2
Связь-банк 146 2
Boeing 987 2
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 9 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Ball Aerospace & Technologies 46 1
Восточный Банк 279 1
Россети Ленэнерго 2327 1
Альфа-Эко 52 1
Генезис 16 1
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 100
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 5
Администрация Президента РФ 976 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
Президент Российской Федерации 3492 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 131 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Международный арбитраж 32 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 410 1
Правительство Москвы 1965 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 590 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 84
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 18
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 17
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 16
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 8
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1263 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 4
Освещение - яркость источника света 582 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 1937 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 622 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6160 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 512 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6497 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 2
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 917 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 2827 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3330 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 21
NASA Deep Impact 38 20
NASA Stardust 51 19
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 17
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 16
ЭОС Дело СЭД 202 11
Microsoft Windows 2000 12612 9
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 8
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 8
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 41 7
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 7
Apple iPhone 6 6131 7
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 300 7
NASA SOHO - Solar and Heliospheric Observatory 15 6
GAiA-X - европейская облачная система 47 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 6
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 5
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 5
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 4
LG 75SM99 7892 4
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 4
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 81 3
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 3
NASA New Horizons 85 3
ESO NTT - New Technology Telescope 5 3
Космодром Байконур 1053 2
EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 2
Microsoft Office 3405 2
Microsoft Skype 1965 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 53 2
Исанин Антон 29 5
Sagan Carl - Саган Карл 5 3
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
Рейман Леонид 1030 3
Терещенко Павел 19 3
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 3
Овчинников Борис 129 3
Евтушенков Владимир 198 3
Цейтлин Александр 13 2
Гусинский Владимир 16 2
Авен Петр 27 2
Рожецкин Леонид 48 2
Ельцин Борис. 74 2
Громов Ростислав 13 2
Королев Игорь 61 2
Рахманов Максим 47 2
Яшин Валерий 79 2
Смит Вячеслав 15 2
Корзун Валерий 17 2
Березовский Борис 20 2
Трещев Сергей 10 2
Abbott Tim - Эббот Тим 2 2
Иванов Александр 91 2
Терещенко Денис 63 2
Потанин Владимир 39 2
Козлов Дмитрий 22 2
Путин Владимир 2696 2
Фридман Михаил 108 2
Борисов Геннадий 2 2
Лейвиман Александр 12 1
Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 1
Nakamura-Messenger Keiko - Накамуры-Мессенджера Кейко 1 1
Долгополов Андрей 1 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Сырцов Игорь 27 1
Степашин Сергей 31 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Фетисов Глеб 16 1
Рустамов Рустам 241 1
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 261
Солнечная система - Solar system 2449 212
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 162
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 70
Луна - спутник Земли 1316 67
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 58
Россия - РФ - Российская федерация 121478 56
Юпитер - планета Солнечной системы 532 50
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 37
Европа 21235 32
Венера - планета Солнечной системы 270 27
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 181 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 25
США - Калифорния 4511 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 17
Солнечная система - Облако Оорта - Облако Эпика–Оорта - гипотетическая сферическая область Солнечной системы - Oort Cloud 21 16
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 16
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 15
Земля - Северное полушарие 139 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 12
Япония 12847 12
Чили - Республика 449 12
Франция - Французская Республика 7068 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 11
Нептун - планета Солнечной системы 191 11
Германия - Федеративная Республика 11760 10
США - Пасадина 169 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 8
Антарктида - Южный полюс 207 6
США - Техас - Хьюстон 244 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
Испания - Королевство 3594 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 5
США - Юта 189 5
США - Аризона 483 5
Канада 4697 5
Великобритания - Лондон 2360 5
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 57
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 50
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 47
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 22
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 22
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 16
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 14
Физика - Physics - область естествознания 2423 11
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 8
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 121 7
Зоология - наука о животных 2299 7
Метан - methanum - болотный газ 341 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 6
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 84 6
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 5
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 4
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3395 4
Английский язык 6143 3
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 74 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1129 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1069 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 2
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 43 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1143 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 36
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 22
New Scientist 1447 17
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 6
Space Daily 528 6
Phys.org 973 6
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 5
SpaceDaily - Space Daily 187 5
Nature 795 4
91Mobiles 1685 4
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AP - Associated Press 1994 3
Компьютерра 41 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
CNews Инноваторы 39 2
NEWSru.com 229 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 2
The Observer 40 2
Future - Space.com 195 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
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Geophysical Research Letters 27 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 66 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 159 1
Science Advances 22 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 101 1
The Guardian - Британская газета 339 1
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Forbes - Форбс 623 1
500 Startups 14224 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 2
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IHS Infonetics Research 90 1
In-Stat 115 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 16
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 8
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 7
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 2
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 2
CFHT - Canada–France–Hawaii Telescope - Телескоп Канада-Франция-Гавайи 2 1
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
National Observatory Brazil - Национальная Астрофизическая Лаборатория Бразилии - Национальная обсерватория Бразилия - Обсерватория Пико дос Диас - Pico dos Dias 2 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 11 1
University of California - Калифорнийский университет 80 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 9 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 12 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
Cornell University - Корнеллский университет 162 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 203 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 6
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
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