Комета Галлея 8 марта 1986 года. Комета Галлея возвращается к Солнцу каждые 75-76 лет. Первое задокументированное наблюдение относится к 240 году до н.э. Последнее прохождение кометы через перигелий было 9 февраля 1986 года, а следующее ожидается 28 июля 2061 года.