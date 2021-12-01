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Роскосмос Прогресс РКЦ ЦСКБ-Прогресс ГНПРКЦ Ракетно-космический центр Центральное специализированное конструкторское бюро

Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро

СОБЫТИЯ

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01.12.2021 Производитель детского питания «Прогресс» разместил ИТ-инфраструктуру в ЦОДе DataSpace
13.08.2021 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы
28.07.2021 Продукция концерна «Автоматика» разрешена к применению на предприятиях «Газпром нефти»
22.01.2021 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей
08.10.2020 НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве
31.07.2020 Запущено новое ИТ-решение Signal для отслеживания прогресса строительства
29.06.2020 БПО «Прогресс» обновило производственные линии
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны»
11.05.2018 Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов
11.10.2017 «Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении
12.05.2016 НИИМА «Прогресс» создал электронный архив документов на платформе «Этлас»
10.05.2016 «ЛанКей» модернизировал ИТ-инфраструктуру «Прогресса»
31.03.2016 «НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС»
26.12.2013 ТТК организовал канал доступа в интернет для ракетно-космического центра в Самаре

канал доступа в интернет для Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» в Самаре. В рамках договора «ТТК-Самара» организовал канал резервного доступа

27.02.2013 "ДоксВижн" и ЦНТИ "Прогресс" объявили о начале сотрудничества
23.01.2013 «ЦСКБ-Прогресс» переходит на платформу Docsvision 5

Системный интегратор «Вебзавод» совместно с сотрудниками «ЦСКБ-Прогресс» приступил к проекту миграции существующей системы электронного документооборот
12.09.2012 «Лаборатория Касперского» защитила корпоративную сеть «ЦСКБ-Прогресс» от ИБ-угроз

«Лаборатория Касперского» и «ЦСКБ-Прогресс», российское предприятие ракетно-космической промышленности, объявили о расшире
17.11.2011 Просто о сложном: что такое "облака" и когда ждать "облачных ноутбуков"
24.08.2011 Вслед за спутником Россия потеряла транспортный корабль «Прогресс»
18.10.2010 «ЦСКБ-Прогресс» автоматизирует работу технологов с помощью решений «Аскон»

Государственный научно-производственный ракетно-космический центр (ГНПРКЦ) «ЦСКБ-Прогресс» развернул комплекс работ по автоматизации технологической подготовки производс
30.07.2010 Проведен анализ причин прекращения сближения "Прогресс М-06М" с РС МКС
16.07.2010 Иммигранты двигают прогресс в США
01.07.2010 Завершается полет корабля "Прогресс М-04М"
30.06.2010 Осуществлен успешный пуск РН "Союз-У" с ТГК "Прогресс М-06М"
11.05.2010 "Прогресс М-04М" отстыкован от МКС
07.05.2010 "Прогресс М-04М" готовится к расстыковке
29.04.2010 С Байконура успешно запущен корабль "Прогресс М-05М"
28.04.2010 Полет "Прогресса М-03М" завершился в Тихом океане
28.04.2010 На Байконуре завершается подготовка к старту корабля "Прогресс М-05М"
28.04.2010 НИИМА «Прогресс» определил поставщика ПАК автоматизированного проектирования
23.04.2010 "Прогресс М-03М" покинул МКС
22.04.2010 "Прогресс М-03М" покидает МКС
05.04.2010 НИИМА «Прогресс» приобретёт ПАК автоматизированного проектирования
23.03.2010 Орбиту МКС скорректирует корабль «Прогресс М-04М»
22.03.2010 На Байконур доставлены РН "Протон-М" и ТГК "Прогресс М-05М"
05.02.2010 "Прогресс М-04М" состыкован с МКС
03.02.2010 "Прогресс М-04М" летит на МКС
08.12.2009 Приборно-агрегатный отсек корабля-модуля "Прогресс М-МИМ2" завершил свою миссию

Публикаций - 140, упоминаний - 306

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 19
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 12
Совзонд - Sovzond 123 7
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 7
Starsem - Старсем 20 6
NV5 Geospatial Solutions - ITT VIS - ITT Visual Information Solutions 7 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 493 5
Bentley Systems 63 4
Globalstar - Глобалстар 193 4
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 4
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 3
Schneider Electric - PTC Inc - Parametric Technology Corporation 164 3
Softline - Софтлайн 3830 3
Trimble 51 2
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 10 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 52 2
Esri 176 2
Kometa - Комета 161 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 2
Microsoft Corporation 25910 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1121 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 108 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 358 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 457 1
Ivanti - ранее LANDesk 101 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 348 1
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 261 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 60 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 103 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 30 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 18
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 17
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 693 16
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 15
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 11
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 33 9
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 8
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 7
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 6
Arianespace 87 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 5
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 4
Boeing 1032 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 447 3
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 3
ОСК - НИПТБ Онега 6 3
Газпром ПАО 1498 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 2
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 2
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
Роскосмос - КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 7 2
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 130 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 67 1
БЕРГ - BERG 21 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 154 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Blue Origin 29 1
CF Industries 4 1
Распадская угольная компания 16 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1434 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 2
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 2
МИК - Московский инновационный кластер 199 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 92 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 177 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 17 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 19 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10321 111
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 40
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1238 28
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 14
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4519 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 6
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 230 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1008 2
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Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 212 2
Космодром Байконур 1072 52
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 138 49
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 47
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 15
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 15
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 13
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 12
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 11
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 10
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 6
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 275 5
Schneider Electric - PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 5
Аскон - Лоцман:PLM 103 4
Microsoft Windows 2000 8675 4
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 4
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 4
Schneider Electric - PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 80 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 145 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 2
NASA Landsat 83 2
Schneider Electric - PTC Inc - MathCAD 26 2
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 2
Schneider Electric - PTC Inc - Arbortext 11 2
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 2
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Аскон Компас-График 42 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 7 2
Козлов Дмитрий 25 9
Андронов Алексей 28 4
Иванов Сергей 407 3
Фрадков Михаил 161 3
Перминов Анатолий 131 3
Филатов Александр 10 2
Богданов Максим 41 2
Ельцин Борис. 101 2
Шаккум Мартин 7 2
Рахманов Максим 47 2
Котов Олег 49 2
Гершензон Владимир 23 2
Юрчихин Федор 37 2
Монастырский Петр 2 2
Титов Константин 6 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Сойфер Виктор 2 2
McDowell Jonathan - Макдауэлл Джонатан 4 2
Today Space 3 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Белоусов Максим 109 1
Клепиков Алексей 121 1
Сергеев Сергей 179 1
Смирнов Алексей 275 1
Аитов Тимур 198 1
Дворкович Аркадий 216 1
Путятинский Сергей 120 1
Лигачев Глеб 120 1
Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
Земков Сергей 159 1
Самойлов Павел 3 1
Марковский Роман 27 1
Масберг Георгий 6 1
Циолковский Константин 48 1
Селиванов Константин 2 1
Степанов Владимир 92 1
Королев Сергей 47 1
Сидоров Сергей 27 1
Калюгин Вадим 18 1
Харитонов Денис 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 94
Земля - планета Солнечной системы 10930 70
Россия - ПФО - Самарская область 1632 43
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 28
Европа 25059 28
Казахстан - Республика 6154 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 14
Франция - Французская Республика 8218 14
Германия - Федеративная Республика 13321 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 9
Индия - Bharat 5929 9
Канада 5099 9
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 8
Япония 13872 8
Италия - Итальянская Республика 4528 8
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 4
Беларусь - Белоруссия 6387 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 4
Китай - Тайвань 4296 4
Солнечная система - Solar system 2575 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 34 3
Южная Корея - Республика 7132 3
Норвегия - Королевство 1868 3
Швеция - Королевство 3802 3
Америка Южная 886 3
Израиль 2877 3
Украина 7982 3
Узбекистан - Республика 2070 3
Нидерланды 3783 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1724 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 836 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 40
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6913 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 11
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1297 7
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Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 5
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 171 5
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1380 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4639 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2324 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6248 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 337 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3236 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4693 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5572 2
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 2
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 2
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