Индексная книга (каталог) CNews*
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Роскосмос Прогресс РКЦ ЦСКБ-Прогресс ГНПРКЦ Ракетно-космический центр Центральное специализированное конструкторское бюро
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 140, упоминаний - 306
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
|Козлов Дмитрий 25 9
|Андронов Алексей 28 4
|Иванов Сергей 407 3
|Фрадков Михаил 161 3
|Перминов Анатолий 131 3
|Филатов Александр 10 2
|Богданов Максим 41 2
|Ельцин Борис. 101 2
|Шаккум Мартин 7 2
|Рахманов Максим 47 2
|Котов Олег 49 2
|Гершензон Владимир 23 2
|Юрчихин Федор 37 2
|Монастырский Петр 2 2
|Титов Константин 6 2
|Хайруллиев Шерали 2 2
|Сойфер Виктор 2 2
|McDowell Jonathan - Макдауэлл Джонатан 4 2
|Today Space 3 2
|Teets Peter - Титс Питер 7 2
|Белоусов Максим 109 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Смирнов Алексей 275 1
|Аитов Тимур 198 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Путятинский Сергей 120 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
|Земков Сергей 159 1
|Самойлов Павел 3 1
|Марковский Роман 27 1
|Масберг Георгий 6 1
|Циолковский Константин 48 1
|Селиванов Константин 2 1
|Степанов Владимир 92 1
|Королев Сергей 47 1
|Сидоров Сергей 27 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Харитонов Денис 22 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 3
|IDC - International Data Corporation 5002 2
|НМГ - Медиалогия 40 1
|IDC Russia - IDC Россия 183 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.