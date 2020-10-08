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НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники

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Концерн «НТС» и НИИМА «Прогресс» создали технологический альянс, специализирующийся на разработке транспортно-навигационных решений с высоким экспортным потенциалом. Компании концерна и инженеры НИИ объединили усилия по разработке и производству высокотехнологичного навигационного, телекоммуникационного и телематического оборудования для логистической и транспортной отраслей.

Договор о сотрудничестве подписали компания «М-Телематика» и «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (НИИМА «Прогресс»). Стороны планируют проводить совместные исследования, вести инженерную разработку, наладить производство оборудования и привлекать перспективных специалистов.

«М-Телематика» уже на первом этапе интегрирует лучшие наработки НИИМА «Прогресс» в свои продукты. В дальнейшем участники технологического альянса намерены проводить совместные научные исследования и наладить производство нескольких семейств радиоэлектронного оборудования, которые будут использоваться для развертывания телекоммуникационных и навигационных сервисов, в инфраструктуре интеллектуальных транспортных систем и решениях платности, а также при беспилотных перевозках и для развития транспортно-логистических цифровых платформ.

Геннадий Купинский, генеральный директор «М-Телематика», сказал: «НИИ «Прогресс» – ведущий российский центр по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы. Напомню, что еще в 1994 г. это предприятие первым в России освоило проектирование передовых интегральных микросхем СБИС на основе субмикронных технологий, за что получило золотую медаль выставки «Эврика» в Брюсселе. Наши совместные компетенции и исследования позволяют сделать российское радиоэлектронное оборудование еще более конкурентным не только на внутреннем, но и на международных рынках».

Захар Кондрашов, генеральный директор «НИИМА «Прогресс», сказал: «Наше предприятие обеспечивает полный комплекс услуг в области разработки и изготовления опытных образцов многофункциональных и высокотехнологичных интегральных микросхем. Сотрудничество с компанией «М-Телематика» позволит нам еще более динамично развиваться в области выпуска компонентов для навигационных и телекоммуникационных радиоэлектронных изделий, выполняя задачи по импортозамещению в этой сфере и обеспечению качества изготовления современной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры».



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