АО «НИИМА «Прогресс» - дизайн-центр Российской Федерации по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы, участник и головной исполнитель по ряду государственных программ, межотраслевой центр проектирования СБИС типа «Система на Кристалле», разработчик и производитель ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников, микроэлектронной аппаратуры.

СОБЫТИЯ


21.08.2025 Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

сдал Как выяснил CNews, выходец из Минпромторга Павел Куцько, который был назначен гендиректором АО НИИМА «Прогресс» не продержался на своем посту и двух месяцев. Это следует из записей в базе

29.05.2025 Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак

News, у российского дизайн-центра по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы НИИМА «Прогресс» сменился генеральный директор. Им стал Павел Куцько — гендиректор воронежско
19.05.2025 Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта

рогресс» опоздал Как выяснил CNews, Минпромторг требует у российского разработчика микроэлектроники НИИМА «Прогресс» штраф в размере 210,4 млн руб. за просрочку исполнения госконтракта более че
14.12.2023 НИИМА «Прогресс» разработал приложение для навигации внутри помещений

ал мобильное приложение NaviGo для навигации внутри помещений. Об этом CNews сообщили представители НИИМА «Прогресс». Приложение позволяет легко ориентироваться в помещении, определять свое мес
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве

входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подписало соглашение с российской компанией НИИМА «Прогресс», специализирующейся на разработке микроэлектронной элементной базы. Подписан
30.09.2020 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс»

» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех) Павел Смирнов и генеральный директор НИИМА «Прогресс» Захар Кондрашов подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 29

12.05.2016 НИИМА «Прогресс» создал электронный архив документов на платформе «Этлас»

Исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс» создал электронный архив документов организации на платформе «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Реализация проекта по созданию электронного архива докуме
31.03.2016 «НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС»

Акционерное общество «НИИМА «Прогресс» вошло в состав Некоммерческого партнёрства «ГЛОНАСС», федерального сетевого

28.04.2010 НИИМА «Прогресс» определил поставщика ПАК автоматизированного проектирования

снове для реконструкции и развития Межотраслевого центра автоматизированного проектирования на базе НИИМА «Прогресс». Всего на участие в торгах поступило две заявки – от компаний «Скан» и «Инфо
05.04.2010 НИИМА «Прогресс» приобретёт ПАК автоматизированного проектирования

снове для реконструкции и развития Межотраслевого центра автоматизированного проектирования на базе НИИМА «Прогресс». В качестве вычислительной платформы в поставляемом программно-аппаратном ко

