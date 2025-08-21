Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «НИИМА «Прогресс» - дизайн-центр Российской Федерации по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы, участник и головной исполнитель по ряду государственных программ, межотраслевой центр проектирования СБИС типа «Система на Кристалле», разработчик и производитель ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников, микроэлектронной аппаратуры.
СОБЫТИЯ
|21.08.2025
|
Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев
сдал Как выяснил CNews, выходец из Минпромторга Павел Куцько, который был назначен гендиректором АО НИИМА «Прогресс» не продержался на своем посту и двух месяцев. Это следует из записей в базе
|29.05.2025
|
Сменился гендиректор в дизайн-центре спецэлектроники, который раньше возглавлял замминистра Минпромторга Василий Шпак
News, у российского дизайн-центра по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы НИИМА «Прогресс» сменился генеральный директор. Им стал Павел Куцько — гендиректор воронежско
|19.05.2025
|
Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта
рогресс» опоздал Как выяснил CNews, Минпромторг требует у российского разработчика микроэлектроники НИИМА «Прогресс» штраф в размере 210,4 млн руб. за просрочку исполнения госконтракта более че
|14.12.2023
|
НИИМА «Прогресс» разработал приложение для навигации внутри помещений
ал мобильное приложение NaviGo для навигации внутри помещений. Об этом CNews сообщили представители НИИМА «Прогресс». Приложение позволяет легко ориентироваться в помещении, определять свое мес
|01.10.2020
|
НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве
входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подписало соглашение с российской компанией НИИМА «Прогресс», специализирующейся на разработке микроэлектронной элементной базы. Подписан
|30.09.2020
|
НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс»
» (входит в состав концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех) Павел Смирнов и генеральный директор НИИМА «Прогресс» Захар Кондрашов подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 29
|12.05.2016
|
НИИМА «Прогресс» создал электронный архив документов на платформе «Этлас»
Исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс» создал электронный архив документов организации на платформе «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Реализация проекта по созданию электронного архива докуме
|31.03.2016
|
«НИИМА «Прогресс» присоединился к некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС»
Акционерное общество «НИИМА «Прогресс» вошло в состав Некоммерческого партнёрства «ГЛОНАСС», федерального сетевого
|28.04.2010
|
НИИМА «Прогресс» определил поставщика ПАК автоматизированного проектирования
снове для реконструкции и развития Межотраслевого центра автоматизированного проектирования на базе НИИМА «Прогресс». Всего на участие в торгах поступило две заявки – от компаний «Скан» и «Инфо
|05.04.2010
|
НИИМА «Прогресс» приобретёт ПАК автоматизированного проектирования
снове для реконструкции и развития Межотраслевого центра автоматизированного проектирования на базе НИИМА «Прогресс». В качестве вычислительной платформы в поставляемом программно-аппаратном ко
