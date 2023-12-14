Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Инфраструктура Системное ПО
|

НИИМА «Прогресс» разработал приложение для навигации внутри помещений

Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» разработал мобильное приложение NaviGo для навигации внутри помещений. Об этом CNews сообщили представители НИИМА «Прогресс».

Приложение позволяет легко ориентироваться в помещении, определять свое местоположение, строить маршрут. С помощью NaviGo пользователь может назначать встречи в определенном месте, построить маршрут до него, а также добавить собственные метки на карту. Мобильное приложение также позволяет получать напоминания о запланированных мероприятиях.

По оценкам Research and Markets, размер мирового рынка отслеживания активов достиг $13,28 млрд в 2021 г. Кроме того, ожидается, что к 2027 г. рынок достигнет $29,93 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста 14,51% в течение 2021–2027 гг.

Навигация внутри помещений для пользователей приложения NaviGo обеспечивается за счет использования системы отслеживания активов. Система отслеживания (трекинга) активов — это комплексная система, которая помогает персоналу заводов, складов, офисов отслеживать местоположение физических активов, контролировать их состояние и перемещать в режиме реального времени. Отслеживание активов осуществляется при помощи специального решения, объединяющего аппаратное и программное обеспечение и предоставляющего информацию о физических активах или персонале с акцентом на их местоположении.

Помимо отслеживания местоположения и передвижения активов, мобильное приложение NaviGo призвано помочь предприятиям повысить эффективность бизнес-процессов, минимизировать потери грузов при логистике, свести к минимуму операционные затраты, оперативно реагировать на вызовы, связанные с безопасностью персонала. Например, благодаря приложению логистические предприятия могут контролировать приход и расход товаров и оборудования, условия хранения продукции, определять местоположение и состояние техники или транспортных средств, требующих техобслуживания.

Используемая технология BLE (Bluetooth® Low Energy. Bluetooth®) помогает обеспечить высокую точность позиционирования активов до 30 см на складах и в логистических центрах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Разработчиков видеоигр из российской студии уволили сразу после выхода долгожданной игры. Студия закрылась, пользователи возненавидели ее главный проект

Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна

Ozon запустил «Uber для грузовиков»

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Роскомнадзор рекомендовал блокировать бота, собирающего данные для ChatGPT

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще