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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169796
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Research and Markets



27.02.2025 Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management 1
14.12.2023 НИИМА «Прогресс» разработал приложение для навигации внутри помещений 1
28.03.2022 Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»? 1
15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового 1
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России 1
Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
16.03.2020 Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence 1
19.02.2020 «Туннели» выводят на свет: как обеспечить приватность в незащищенном пространстве 1
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 2
20.01.2020 Роботизация (робототехника) как услуга 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
05.08.2019 Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов 1
22.10.2018 Mail.ru Cloud Solutions дополнит компьютерное зрение слухом 1
13.09.2018 Мировой рынок интернета вещей в зданиях к 2022 г. вырастет в два с половиной раза 1
10.10.2016 Интернету для роботов предрекли взрывной рост 1
17.02.2016 Россия: рынок BPM растет за счет потребности компаний в сокращении издержек 1
15.01.2016 Что хочет бизнес: как не думать о «железе» 1
03.12.2014 Геоинформационные сервисы для каждого: возможности геотаргетинга 1
10.10.2014 Мировой рынок транспортных ГИС будет расти на 11% в год до 2018 г. 1
24.07.2014 Рынок мультифакторной аутентификации к 2020 г. будет приносить почти $11 млрд. 1
16.05.2014 Рынок смарт-карт в госсекторе будут расти на 10% в год 1
27.12.2010 67% разработчиков Open Source тратят рабочее время на не связанные с работой проекты с открытым кодом 1
08.10.2007 SAP покупает Business Objects 1
17.04.2007 Автомобильная навигация формирует ГИС-рынок Китая 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Research and Markets и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11836 5
Microsoft Corporation 24682 3
SAS Institute 976 2
Huawei 3958 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Oracle Corporation 6714 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 344 2
TimelinePI 4 2
Meta Platforms - Facebook 4446 2
Apple Inc 12156 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Ростелеком 9766 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
Cisco Systems 5125 1
Amazon Inc - Amazon.com 3016 1
Alibaba Group 427 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 795 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Крок - Croc 1777 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Konica Minolta 406 1
Selectel - Селектел 393 1
Honeywell 283 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
UIPath 102 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
ESG - Enterprise Strategy Group 240 1
Everest Group 12 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 20 1
Automation Anywhere 10 1
Blue Prism 28 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Wolters Kluwer 3 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 2
Почта России ПАО 2120 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Uber 331 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Верный - торговая сеть 291 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 163 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5432 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3197 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 331 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1258 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 221 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1770 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 894 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1557 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3084 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 2
Microsoft Windows 15738 3
Apache Hadoop 433 2
Linux OS 10033 2
Microsoft Azure 1412 2
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 1
Microsoft Windows 10 1770 1
Google Android 14079 1
Apple macOS 2075 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 1
OpenVPN 68 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 29 1
Gen Digital - Avast SecureLine VPN 5 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 1
SAS Real World Evidence - SAS for Real World Evidence 2 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 44 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 1
SAS Health 2 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Exchange 1719 1
Microsoft Office 365 945 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Yelp 44 1
Tango 44 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Surface - Планшет 431 1
Microsoft Azure Pack 16 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 130 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Шушкин Дмитрий 95 2
Жуков Александр 42 1
Ивентьев Игорь 2 1
Ганин Егор 54 1
Орехов Алексей 7 1
Opitz Scott - Опитц Скотт 1 1
Elkin Alex - Элкин Алекс 1 1
Канаметова Залина 4 1
Марей Алексей 15 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 338 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Мироненков Антон 16 1
Монин Сергей 9 1
Житинский Сергей 14 1
Ершова Элеонора 67 1
Сардарян Роберт 19 1
Левкевич Михаил 60 1
Кусаинов Ерулан 2 1
Османов Азамат 1 1
Лыков Вениамин 5 1
Лахин Сергей 11 1
Авсеенко Михаил 5 1
Michael Emil - Майкл Эмиль 2 1
Исмоилов Андрей 2 1
Kagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 31 1
Свитнева Ольга 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 6
Европа 21812 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 5
Азия - Азиатский регион 5559 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 4
Земля - планета Солнечной системы 10406 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Япония 13311 3
Америка - Американский регион 2167 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 2
Ближний Восток 2954 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 2
Франция - Французская Республика 7864 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 1
Сингапур - Республика 1857 1
Германия - Федеративная Республика 12711 1
Китай - Тайвань 4002 1
Индонезия - Республика 961 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 1
Саудовская Аравия - Королевство 589 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1578 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 551 1
Таиланд - Королевство 825 1
США - Пенсильвания 360 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Европа Восточная 3080 1
Южная Корея - Республика 6668 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Нидерланды 3531 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Америка Южная 854 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 684 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 201 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1742 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1453 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2449 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1960 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 106 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 604 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1626 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 139 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5182 1
Аренда 2439 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1967 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
Crunchbase 74 1
Forbes - Форбс 834 1
Ведомости 1028 1
IDC - International Data Corporation 4911 5
Gartner - Гартнер 3561 2
Juniper Research 527 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 332 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 13 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
VDC Research Group 9 1
Market Research Future 8 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
ABI Research 234 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Top10VPN 6 1
Evans Data 8 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 8 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 343 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
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