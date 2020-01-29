Разделы

Кусаинов Ерулан


УПОМИНАНИЯ


Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков 2
Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Кусаинов Ерулан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 111 2
Казахтелеком 338 2
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 2
Tele2 AB 62 1
Apple Inc 12427 1
McKinsey & Company Int 257 1
Telegram Group 2390 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
Seagate Technology 748 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
Samsung Electronics 10490 1
Google LLC 12082 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
Data monetization - Монетизация данных 1761 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2670 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 361 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4788 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 290 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1179 1
ByteDance - TikTok 299 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 1
Османов Азамат 1 1
Рудычева Наталья 95 1
Казахстан - Республика 5729 2
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Швеция - Королевство 3657 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
Английский язык 6820 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Digital Universe - Цифровая Вселенная 38 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1355 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1804 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Research and Markets 26 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
