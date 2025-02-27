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Правительство Казахстана и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
|Назарбаев Нурсултан 83 3
|Есекеев Куанышбек 36 2
|Марков Дмитрий 55 1
|Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
|Келимбетов Кайрат 3 1
|Тойчибеков Данияр 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Абдилдабеков Марат 8 1
|Кучеров Кирилл 25 1
|Кусаинов Ерулан 2 1
|Османов Азамат 1 1
|Алиев Нурали 1 1
|Покупателев Дмитрий 1 1
|Муханов Марлен 1 1
|Шакиров Олег 1 1
|Ульянов Владимир 161 1
|Жумагалиев Аскар 23 1
|Абаев Даурен 13 1
|Алиева Нурали 1 1
|Нуртлеуов Шалкар 1 1
|Forbes - Форбс 834 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
|ICS Tech - технологический университет 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 343 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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