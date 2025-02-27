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27.02.2025 Российский рынок корпоративного ПО вырос до показателей 2021 года, но только в деньгах 1
31.10.2022 Казахстанский оператор отказался от российской киберзащиты 1
Казахстан хочет защитить внутренний рынок от экспансии глобальных ИТ-игроков 1
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 1
13.10.2020 VisionLabs стала вендором национальной биометрической системы Казахстана 1
27.01.2020 OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане 1
19.12.2019 «ИКС Холдинг Казахстан» займется подготовкой молодых ИТ-специалистов 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
08.11.2017 Казахстан взял курс на цифровую экономику 1
21.09.2017 Телеком Казахстана инвестирует в крупные ИТ-проекты 1
13.09.2017 Россия предложила Казахстану совместную разработку технологий для цифровой трансформации 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Правительство Казахстана и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 337 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 3
Ростелеком 9766 2
Microsoft Corporation 24682 2
Google LLC 11836 2
Apple Inc 12156 2
Ростех - Автоматика Концерн 1648 2
OneWeb - WorldVU 36 1
Samsung Electronics 10295 1
МегаФон 8965 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
ИКС 321 1
ИКС Казахстан - ICS Holding Qazaqstan - Digital Holding Qazaqstan 4 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 24 1
Цифра ГК 2442 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
Seagate Technology 741 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 795 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 2
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 2
ВТБ - Почта Банк 467 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 1
Национальный банк Республики Казахстан КЦМР - Казахстанский центр межбанковских расчетов 2 1
Astana Hub 8 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 3
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3352 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 9
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 3
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HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
Tencent WeChat - мессенджер 143 1
Космодром Байконур 1067 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Казахтелеком ЦОД 2 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Kaspersky Internet Security 460 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 328 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 240 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 14 1
Назарбаев Нурсултан 83 3
Есекеев Куанышбек 36 2
Марков Дмитрий 55 1
Steckel Adrián - Штекель Адриан 2 1
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Тойчибеков Данияр 3 1
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Алиев Нурали 1 1
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Шакиров Олег 1 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1037 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 90 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Европа 21812 1
Индия - Bharat 5475 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Украина 7635 1
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Америка Латинская 1818 1
Иран - Исламская Республика Иран 1090 1
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Казахстан - Акмолинская область 7 1
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 47 1
Евразия - Евразийский континент 611 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 888 2
Энергетика - Energy - Energetically 5132 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2407 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3577 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1960 1
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Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 6 1
Forbes - Форбс 834 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Research and Markets 25 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
ICS Tech - технологический университет 1 1
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День молодёжи - 27 июня 906 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
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