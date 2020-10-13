VisionLabs стала вендором национальной биометрической системы Казахстана

VisionLabs стала вендором сервиса удаленной биометрической идентификации, запущенного национальным банком Казахстана. Система доступна всем финансовым институтам страны: банкам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, платежным и микрофинансовым организациям. Теперь за счет использования технологии распознавания лиц клиенты смогут получать финансовые услуги без посещения офиса или отделений.

Проект по созданию сервиса удаленной идентификации реализован в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Оператором системы является дочерняя организация Национального Банка — РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР), а сам механизм удаленной идентификации клиентов будет осуществляться посредством центра обмена идентификационными данными (ЦОИД).

С помощью нового сервиса участники финансового рынка смогут дистанционно оказывать такие услуги, как открытие банковских счетов и депозитов, выпуск платежных карточек, кредитование. Взаимодействие с клиентом будет проходить через сайт или мобильное приложение той организации, в которой он обслуживается. Для получения услуги он совершает небольшой видеозвонок длительностью 3-5 секунд, в ходе которого система получает его фотоизображение, и вводит свой индивидуальный идентификационный номер. Полученная информация отправляется в ЦОИД и сравнивается с государственной базой данных. Определить степень сходства двух изображений – отправленного пользователем и существующего в базе — помогают биометрические решения нескольких вендоров. Одно из них – платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA компании VisionLabs.

Посредством нейронных сетей LUNA Platform извлекает из фотографий биометрические шаблоны и сравнивает их. После чего дает ответ, насколько высока вероятность того, что на изображениях один и тот же человек. Точность идентификации достигается вне зависимости от дополнительных атрибутов на лице человека, уровня освещенности помещения или разрешения камеры. На основании полученного результата финансовые организации самостоятельно принимают решение об установлении деловых отношений с клиентом.

Система удаленной идентификации стартовала в пилотном режиме в апреле текущего года. За это время она позволила 11 банкам второго уровня оказать населению 2,8 млн банковских услуг. В начале октября сервис запущен в промышленную эксплуатацию.

«Удаленное обслуживание особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации, потому что большинство сервисов клиенты смогут получить не выходя из дома и в любой точке мира. Создание единого механизма национального масштаба позволит перенести взаимодействие между финансовыми институтами и их клиентами в удобную цифровую среду. У нас уже большой опыт в решениях в подобных проектах. Мы работали с такими крупными российскими банками, как Сбер, Почта Банк, Тинькофф, Открытие. Кроме того, VisionLabs является одним из вендоров Единой биометрической системы в России», — отметил Дмитрий Марков, генеральный директор компании VisionLabs.