Российский рынок корпоративного ПО вырос до показателей 2021 года, но только в деньгах

Данные объемов российского рынка корпоративного ПО по итогам 2024 г. говорят о его росте. В денежном выражении рынок почти достиг показателя докризисного 2021 г. Однако цены за это время тоже значительно поднялись.



Показатели рынка

Российский рынок корпоративного ПО в 2024 г. вырос на 34% по отношению к 2023 г. Он составил 199 млрд руб., что близко к показателю докризисного 2021 г. (201 млрд руб.) и даже больше, если сделать поправку на инфляцию, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследования консалтинговой компании Strategy Partners.

Аналитики включили в эту категорию публичные облачные сервисы, ПО для частных облачных хранилищ данных, корпоративную связь, управление данными, налоговый мониторинг и HR-Tech (автоматизация в области подбора и управления персоналом), но не учитывали операционные системы, средства разработки и кибербезопасность.

Крупнейшим игрокам российского рынка корпоративного ПО названы Сбербанк, «Яндекс», VK Tech, «Астра», Т1, МТС, «СКБ Контур», Selectel, «Ростелеком», Arenadata, «1С-битрикс», «Ред софт».

Рост или псевдорост

Оценку результатов рынка только в деньгах без учета количества лицензий и пользователей считает некорректной гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион. Он отметил, что рост может оказаться псевдоростом, так как цены на корпоративное ПО и стоимость специалистов выросли.

Государственная Дума В деньгах российский рынок корпоративного ПО уже почти вернулся на уровень докризисного 2021 г.

Например, весной 2024 г. стало известно, что налог на прибыль для ИТ-компаний, с 2022 г. составлявший 0%, с первого января 2025 г. повысится до 5%. Разработчики решили сильно заранее подготовиться к этому, и уже в июне 2024 г. их ПО выросло в цене на 20%. Примерно так же цены на российское программное обеспечение увеличились за весь 2023 г.

Однако рынок все же растет. «Предсказуемым» благодаря курсу на импортозамещение назвал гендиректор «Графтех» (разработчик редактора схем «Автограф») Петр Василенко увеличение рынка, который в течение долгого времени был фактически монополизирован крупными иностранными вендорами: «В 2022 г. рынок был шоковым. Но к весне 2025 г. он подходит с принятием необходимости импортозамещения. Это также сыграло свою роль».

По данным Strategy Partners в 2022–2023 гг. более 200 иностранных ИT-компаний рынок ушли из России, например, разработчики корпоративного ПО Google, Microsoft, Oracle, Amazon Web Services, VMware, SAP.

Требование Правительства по переводу объектов критической инфраструктуры с первого января 2025 г. на российское ПО способствовал росту рынка, согласен гендиректор разработчика «Базис» Давид Мартиросов. Ключевыми драйверами роста рынка корпоративного ПО стали цифровая трансформация в разных отраслях экономики и необходимость достижения технологического суверенитета, сказал эксперт.

На рост российского рынка облачных сервисов повлияло увеличение спроса на виртуальную инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ) и популярность гибридных облаков, добавил представитель «МТС Web Services».

Дружественные страны не торопятся переходить на российское ПО

Базовый прогноз Strategy Partners среднего ежегодного роста российского рынка корпоративного ПО на ближайшие пять лет ниже показателя 2024 г. — 24% (727 млрд руб. к 2030 г.). Больше остальных сегментов будут увеличиваться HR-Tech (34% каждый год до 109 млрд руб. в 2030 г.) и ПО для частных облаков (по 30% до 115 млрд руб. в 2030 г.).

Более существенный темпы Strategy Partners предсказывает рынку корпоративного ПО дружественных стран (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турция), который может увеличиться втрое до $6,6 млрд в 2030 г. Казахстан развивает программу «Цифровой Казахстан», в Узбекистане сыграет эффект низкой базы рынка ИT, Азербайджан делает упор на диверсификацию и рост несырьевых секторов экономики, говорится в обзоре аналитиков. Турция фокусируется на цифровизации банков, ритейла и телекома и строит крупные инфраструктурные ИT-проекты.

Однако, по словам директора по стратегическому развитию «Триафлай» Артема Гришковского, в странах ближнего зарубежья пока нет значительного смещения в сторону российских решений.

Азербайджан и Турция ориентированы на Запад, хоть там и представлены, например, «Яндекс», «1С» и др., отметил генеральный директор PRO32 Игорь Мандик. У российских компаний на рынках дружественных стран больше шансов закрепиться, предлагая не замену ПО западных вендоров, а полноценные цифровые экосистемы, считает заместитель гендиректора по научной работе «Сисофт девелопмента» Михаил Бочаров.

