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Все категории 166197
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Мандик Игорь



15.01.2025 Киберугрозы в IV квартале 2024 года: даже небольшие российские города оказались под «прицелом» вирусных атак 1
16.12.2024 Каждый пятый пользователь опасается за свою безопасность в сети 1
29.11.2024 Россияне готовы платить за сервисы удаленного доступа 1
15.11.2024 Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании 1
25.10.2024 41% предпринимателей не уверены в безопасности ПО, которым пользуется техподдержка 1
27.09.2024 PRO32: учителя и маркетологи приблизились к ИТ-сектору по количеству вакансий на удаленке 1
22.08.2024 ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования 1
19.08.2024 Pro32 представляет OfficeSuite: полнофункциональное офисное решение для дома 1
02.08.2024 Pro32 Connect расширяет присутствие в России, Белоруссии и Казахстане 1
30.07.2024 PRO32: новый комплект антивирусных решений 1
24.04.2024 Pro32 расширяет присутствие в Белоруссии: открыт интернет-магазин для пользователей 1
29.01.2024 Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs 1
04.12.2023 Pro 32: CleverControl включена в реестр российского ПО 1
27.11.2023 Компания PRO32 представила на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус 1
22.07.2022 Сервис удаленного подключения Getscreen включен в Росреестр ПО 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Мандик Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

PRO32 - ПРО32 37 14
ESET - ESET Software 1133 2
TeamViewer 119 2
AnyDesk Software GmbH 30 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
MobiSystems - МобиСистемс 1 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Dropbox 498 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 89 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
AOD - Always On Display 190 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
PRO32 - Connect 15 6
Microsoft Windows 15656 4
Linux OS 9936 2
PRO32 - Getscreen 9 2
Google Android 13994 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 15 1
MobiSystems - OfficeSuite 17 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Apple macOS 2058 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Apache OpenOffice 472 1
Apple iWork 79 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Ткачев Дмитрий 10 1
Мирзоев Мурад 20 1
Абрамов Владимир 12 1
Чачава Александр 101 1
Лаловски Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
Беларусь - Белоруссия 5637 4
Казахстан - Республика 5525 3
Грузия 1240 3
Армения - Республика 2280 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Таджикистан - Республика 859 2
Молдавия - Республика Молдова 709 2
Туркмения - Туркменистан 431 2
Словакия - Словацкая Республика 471 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 43 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Образование в России 2190 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 83 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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