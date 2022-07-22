Сервис удаленного подключения Getscreen включен в Росреестр ПО

Реестр российского программного обеспечения пополнился новым цифровым продуктом от компании PRO32 – Getscreen для быстрого и безопасного подключения к удаленным устройствам. Отечественная разработка подходит для дистанционной работы, администрирования из любой точки мира, оказания техподдержки. Теперь ИТ-решение доступно организациям, которые обязаны использовать только отмеченные в Росреестре программные продукты. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Российская программа удаленного доступа Getscreen прошла проверку на соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236, и пополнила список регламентированных в России программных решений. Российский аналог TeamViewer, AnyDesk и Chrome Remote Desktop теперь может участвовать в закупках, а также свободно использоваться для муниципальных и государственных нужд.

Getscreen предоставляет возможности для моментального безопасного доступа из браузера к устройствам на любых операционных системах. Окно подключения на стороне клиента можно оформить под фирменный стиль организации, а в личном кабинете администратора – хранить историю сессий и архив видеозаписей сеансов подключений.

Спектр функций программного продукта разворачивает множество сценариев его использования как для целей администрирования, так и для дистанционной работы или технической поддержки пользователей. Программа удаленного доступа из Реестра российского ПО будет особенно актуальна организациям, для которых важны конфиденциальность и безопасность данных.

«Нас мотивирует стремление выводить на рынок востребованные продукты с особым вниманием к быстродействию и информационной безопасности. Объединив и приумножив все преимущества аналогов в одном решении, отечественные разработчики Getscreen наделили его повышенной защищенностью и конфиденциальностью, широкими возможностями интеграции и максимальной простотой использования», – сказал управляющий директор компании PRO32 Игорь Мандик.

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PRO32 – поставщик эффективных ИТ-решений для бизнеса любого размера, государственных структур и домашних пользователей. Компания работает на рынке России, СНГ и Грузии с 2005 г. PRO32 предлагает клиентам решения для обеспечения кибербезопасности и управления ИТ-ресурсами. Продуктовый портфель постоянно пополняется с учетом потребностей заказчиков в развитии цифровой инфраструктуры.