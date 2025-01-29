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AnyDesk Software GmbH

AnyDesk Software GmbH


29.01.2025 Хакеры эксплуатируют старую уязвимость для распространения средств удаленного управления 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
20.11.2024 Positive Technologies представила PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
20.09.2024 Pro32: программа поддержки перехода на российское ПО продлится до 30 сентября 2024 года 1
30.08.2024 Проукраинские киберпреступники успешно атаковали ИТ-инфраструктуру российской промышленной компании 1
22.08.2024 ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования 1
16.08.2024 Фальшивое обновление Windows ворует данные на глазах у жертв 2
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года 1
05.08.2024 Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий 1
13.06.2024 Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM 1
10.06.2024 Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6 1
05.04.2024 «Контур.Доступ» поддержит пользователей программы AnyDesk 1
08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г. 1
07.02.2024 Взломан разработчик популярных инструментов для удаленной работы AnyDesk 3
28.11.2023 Эксперты F.A.C.C.T. раскрыли сетевую инфраструктуру преступного синдиката Comet (Shadow)/Twelve 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
09.11.2023 R-Style Softlab пополнила портфель партнерского хаба российским решением для удаленного доступа RuDesktop 1
25.09.2023 Искусство манипуляции: мошенники крадут деньги с помощью ПО для удаленного администрирования мобильных устройств 1
19.09.2023 Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld 1
18.09.2023 Иранские хакеры успешно взломали военные организации США из-за бездарных паролей 1
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года 1
19.07.2023 Хакеры переходят на российское ПО 1
20.06.2023 Создан Linux для настоящих сисадминов. За ним стоит всего один человек 1
10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность 1
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году 1
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года 1
22.07.2022 Сервис удаленного подключения Getscreen включен в Росреестр ПО 1
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году 1
19.10.2020 Клиенты Syssoft смогут приобрести лицензии AnyDesk без НДС 3
13.07.2020 Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео 1

Публикаций - 31, упоминаний - 36

AnyDesk Software GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

TeamViewer 119 15
Microsoft Corporation 24639 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 7
S8 Capital - С8 Капитал 23 5
Telegram Group 2000 4
PRO32 - ПРО32 39 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1403 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4885 4
8230 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 923 2
Google LLC 11788 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
R-Vision - Р-Вижн 154 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 46 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
САФИБ - SAFIB 9 1
Intel Corporation 12201 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Canonical 202 1
Valve Software 209 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
CS2C - China Standard Software 13 1
Linuxfx Software 4 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 306 1
Coveware 8 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 3 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Ланит Интеграция 190 1
Крок - Croc 1777 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
1С-Рарус 887 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 46 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Leomax - Леомакс 4 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 8 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Абсолют Банк 230 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
Комус 94 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Русагро Группа Компаний 277 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 1
Кофемания 51 1
Альфа-Банк 1771 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 45 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5446 5
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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