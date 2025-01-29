AnyDesk Software GmbH
AnyDesk Software GmbH и организации, системы, технологии, персоны:
|Тутон Екатерина 6 5
|Бусаргин Андрей 26 3
|Мельникова Анастасия 375 3
|Гончаров Станислав 14 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Урусов Виктор 127 2
|Мандик Игорь 16 2
|Абрамов Владимир 12 2
|Юринская Ольга 3 2
|Завирюха Дмитрий 12 1
|Чунижеков Федор 8 1
|Скулкин Олег 38 1
|Толстых Антон 3 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Афанасьев Александр 33 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Сайфутдинов Ренат 4 1
|Ульянов Николай 112 1
|Калякин Павел 66 1
|Крутько Иван 21 1
|Яровой Алексей 3 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аксенов Олег 44 1
|Аникин Дмитрий 44 1
|Нальский Максим 36 1
|Болучевский Илья 7 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Хныков Олег 4 1
|Милованов Андрей 31 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Каушанский Александр 33 1
|Воронин Павел 137 1
|Николаев Александр 33 1
|Жигулина Елена 1 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Liliputing 60 1
|Quartz 24 1
|BleepingComputer - Издание 340 1
|Мобильные системы 115 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 98 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.