Pro32: программа поддержки перехода на российское ПО продлится до 30 сентября 2024 года

Компания Pro32, российский поставщик ИТ-решений, объявила о запуске специального предложения для компаний, стремящихся к импортозамещению и повышению безопасности своих ИT-инфраструктур. Программа поддержки от Pro32 Connect продлится до 30 сентября 2024 г., ей смогут воспользоваться клиенты отечественных и зарубежных аналогов, таких как TeamViewer и AnyDesk. Об этом CNews сообщили представители Pro32.

Для пользователей доступен бесплатный доступ, а приобрести лицензии на редакции Standard, Advanced и Enterprise сроком на 12 месяцев компании смогут вдвое дешевле.

«Сегодня продукт используют 1400 компаний, а миграционным предложением воспользовались уже 160 клиентов. Многие компании активно искали замену зарубежным решениям, и Pro32 Connect стал для них оптимальным выбором, – сказал владелец продукта в компании Pro32 Владимир Абрамов. – Наша программа поддержки – это отличная возможность для компаний, которые хотят не только оптимизировать расходы на ПО, но и обеспечить технологическую независимость своего бизнеса».

Pro32 Connect – это российский сервис для безопасного подключения и удаленного администрирования компьютеров, зарегистрированный в реестре российского ПО. Сервис предоставляет возможности для увеличения эффективности бизнеса с помощью удаленной работы сотрудников и доступа к корпоративным ресурсам, технической поддержки пользователей, централизованного управления ИT-инфраструктурой и безопасного подключения к устройствам на базе Windows, macOS, Linux и Android из любой точки мира.