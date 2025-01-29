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PRO32 Connect


PRO32 Connect – сервис безопасного удалённого подключения из любой точки мира в один клик из браузера. Сервис является продвинутым аналогом таких иностранных продуктов, как TeamViewer и AnyDesk.  Продукт подходит системным администраторам и службам техподдержки, позволяет удаленно управлять такими устройствами, как смартфоны и ПК, терминалы данных и онлайн-кассы. Для организации работы гибридного офиса и безопасного удаленного подключения сотрудников к корпоративным ресурсам в лицензию включен специальный пакет Remote Workers.


29.01.2025 PRO32 Connect получил сертификат совместимости с «Ред ОС М» 1
29.11.2024 Россияне готовы платить за сервисы удаленного доступа 1
15.11.2024 Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании 1
07.11.2024 Решение Pro32 Connect успешно прошло анализ защищенности веб-компонентов 1
25.10.2024 41% предпринимателей не уверены в безопасности ПО, которым пользуется техподдержка 1
20.09.2024 Pro32: программа поддержки перехода на российское ПО продлится до 30 сентября 2024 года 1
22.08.2024 ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования 1
02.08.2024 Pro32 Connect расширяет присутствие в России, Белоруссии и Казахстане 1
23.07.2024 PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер 1
22.07.2024 PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер 1
10.06.2024 Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
24.04.2024 Pro32 расширяет присутствие в Белоруссии: открыт интернет-магазин для пользователей 1
16.04.2024 PRO32 Connect позволяет подключиться к рабочему месту, даже если вы в открытом море 1
16.04.2024 PRO32 представили свои продукты на B2B-маркетплейсе отечественных решений «Ростелекома» 1
15.01.2024 Pro32 обновила и провела ребрендинг сервиса Getscreen 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

PRO32 и организации, системы, технологии, персоны:

PRO32 - ПРО32 39 14
TeamViewer 119 2
AnyDesk Software GmbH 30 2
Ростелеком 9710 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 849 1
8230 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
Pyrus - Пайрус 22 1
2domains 4 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Superjob - Суперджоб 508 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9197 9
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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