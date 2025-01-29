PRO32 Connect
PRO32 Connect – сервис безопасного удалённого подключения из любой точки мира в один клик из браузера. Сервис является продвинутым аналогом таких иностранных продуктов, как TeamViewer и AnyDesk. Продукт подходит системным администраторам и службам техподдержки, позволяет удаленно управлять такими устройствами, как смартфоны и ПК, терминалы данных и онлайн-кассы. Для организации работы гибридного офиса и безопасного удаленного подключения сотрудников к корпоративным ресурсам в лицензию включен специальный пакет Remote Workers.
PRO32 и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
|Абрамов Владимир 12 8
|Мандик Игорь 16 6
|Новиков Алексей 59 1
|Зайнуллин Марат 1 1
|Осотин Сергей 1 1
|Попова Ксения 1 1
|Басалаева Екатерина 1 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Малышев Игорь 20 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Хаба Виктория 4 1
|Мирзоев Мурад 21 1
|Саматов Константин 5 1
|Щеглов Константин 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 9
|Беларусь - Белоруссия 5671 2
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 1
|Казахстан - Республика 5533 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
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