PRO32 Connect – сервис безопасного удалённого подключения из любой точки мира в один клик из браузера. Сервис является продвинутым аналогом таких иностранных продуктов, как TeamViewer и AnyDesk. Продукт подходит системным администраторам и службам техподдержки, позволяет удаленно управлять такими устройствами, как смартфоны и ПК, терминалы данных и онлайн-кассы. Для организации работы гибридного офиса и безопасного удаленного подключения сотрудников к корпоративным ресурсам в лицензию включен специальный пакет Remote Workers.