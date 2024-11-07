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Решение Pro32 Connect успешно прошло анализ защищенности веб-компонентов

Компания Pro32, российский поставщик ИТ-решений, объявила об успешном завершении анализа защищенности веб-компонентов решения Pro32 Connect. Уязвимости, найденные специалистами Positive Technologies, были устранены разработчиками в короткие сроки. Повторный анализ показал, что команда Pro32 оперативно устранила все выявленные недочеты, сделав Connect более безопасным решением.

Сейчас все больше компаний нуждается в российских инструментах для обслуживания и удаленной работы, и обеспечение безопасности данных становится критически важным. Pro32 Connect разработан с учетом этих реалий и использует многоуровневую систему защиты, которая гарантирует безопасность соединений и защиту данных на всех этапах работы. Перед тем, как оператор получит доступ к удаленному компьютеру, система проводит несколько автоматических проверок, чтобы убедиться в легитимности запроса.

Специалисты Positive Technologies проводили анализ защищенности веб-приложений продукта. Они исследовали различные векторы атаки, пытаясь найти уязвимости, которые могли бы позволить получить несанкционированный доступ к данным.

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По итогам анализа, специалистами Positive Technologies были найдены уязвимости, однако важно отметить, что они требовали наличия локального доступа к инфраструктуре компании, для дальнейшего моделирования вектора атаки.

«Для нас было принципиально важно получить независимое подтверждение безопасности Pro32 Connect, – сказал Владимир Абрамов, владелец продукта в компании Pro32. – Мы работаем с банками и крупными корпорациями, поэтому репутация надежного поставщика для нас – это не просто слова. Результаты анализа защищенности подтверждают эффективность наших мер по защите информации и позволяют нам гарантировать клиентам безопасность их данных».

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