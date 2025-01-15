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PRO32 ПРО32

PRO32 - ПРО32

 PRO32 — поставщик ИТ-решений, ранее эксклюзивный представитель ESET в России и СНГ.


15.01.2025 Киберугрозы в IV квартале 2024 года: даже небольшие российские города оказались под «прицелом» вирусных атак 1
16.12.2024 Каждый пятый пользователь опасается за свою безопасность в сети 1
29.11.2024 Россияне готовы платить за сервисы удаленного доступа 1
15.11.2024 Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании 1
07.11.2024 Решение Pro32 Connect успешно прошло анализ защищенности веб-компонентов 1
31.10.2024 Киберугрозы в III квартале 2024 г.: троянские угрозы остаются главной опасностью. 1
30.10.2024 «МегаФон»: спрос на антивирусы вырос в два раза 1
25.10.2024 41% предпринимателей не уверены в безопасности ПО, которым пользуется техподдержка 1
03.10.2024 Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика 1
27.09.2024 PRO32: учителя и маркетологи приблизились к ИТ-сектору по количеству вакансий на удаленке 1
20.09.2024 Pro32: программа поддержки перехода на российское ПО продлится до 30 сентября 2024 года 1
22.08.2024 ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования 1
19.08.2024 Pro32 представляет OfficeSuite: полнофункциональное офисное решение для дома 1
14.08.2024 Киберугрозы во II квартале 2024 г.: Казахстан под прицелом, рекламное ПО идет на спад 1
02.08.2024 Pro32 Connect расширяет присутствие в России, Белоруссии и Казахстане 1
30.07.2024 PRO32: новый комплект антивирусных решений 1
23.07.2024 PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер 1
22.07.2024 PRO32 Connect научился передавать папки с удаленного компьютера через браузер 1
10.06.2024 Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6 1
03.06.2024 Доминирующие троянцы, вымогатели и нежелательная реклама: аналитики PRO32 о вирусных угрозах начала 2024 года 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
24.04.2024 Pro32 расширяет присутствие в Белоруссии: открыт интернет-магазин для пользователей 1
16.04.2024 PRO32 Connect позволяет подключиться к рабочему месту, даже если вы в открытом море 1
16.04.2024 PRO32 представили свои продукты на B2B-маркетплейсе отечественных решений «Ростелекома» 1
12.02.2024 Обнаружена группировка русскоязычных хакеров, которая пишет на неудобном языке программирования 1
29.01.2024 Компания PRO32 дополнила продуктовый портфель решением для защиты от DDoS-атак Qrator Labs 1
15.01.2024 Pro32 обновила и провела ребрендинг сервиса Getscreen 1
04.12.2023 Pro 32: CleverControl включена в реестр российского ПО 1
27.11.2023 Компания PRO32 представила на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус 1
16.10.2023 Компания Pro32 готовится представить на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус 1
16.06.2023 Softline помогла российской компании «Нита-фарм» импортозаместить ПО для удаленного доступа решением PRO32 Getscreen 1
12.04.2023 «Сиссофт» поможет бизнесу упростить удаленное администрирование вместе с Fortis и Pro32 1
06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru 1
08.02.2023 Treolan начал сотрудничество с компанией Pro32 1
09.12.2022 Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций 1
20.10.2022 Softline и Pro32 объявляют о партнерстве 1
22.07.2022 Сервис удаленного подключения Getscreen включен в Росреестр ПО 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

PRO32 и организации, системы, технологии, персоны:

TeamViewer 119 8
ESET - ESET Software 1133 4
AnyDesk Software GmbH 30 4
Softline - Софтлайн 2810 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Microsoft Corporation 24624 1
Defender 128 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
MONT - МОНТ 144 1
Telegram Group 1983 1
Fortis - Фортис 29 1
Пассворк - Passwork 10 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Ростелеком 9700 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
8213 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
MobiSystems - МобиСистемс 1 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Dropbox 498 1
Pyrus - Пайрус 22 1
2domains 4 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8804 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Вкусно — и точка 20 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 10
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 7
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 2
PRO32 - Connect 15 14
Microsoft Windows 15656 13
Google Android 13994 8
Linux OS 9936 8
PRO32 - Getscreen 9 7
Apple macOS 2059 6
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 3
Google Chrome - браузер 1561 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Nano Антивирус 6 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
Dr.Web Katana 4 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Apple iOS 7809 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 15 1
PRO32 - Ultimate Security 1 1
PRO32 - Endpoint Security 1 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
Kaspersky Free Antivirus - Антивирус Касперского Lite 11 1
ngrok 5 1
OpenAI ChatGPT 338 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Pexels 50 1
MobiSystems - OfficeSuite 17 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Мандик Игорь 15 14
Абрамов Владимир 12 9
Новиков Алексей 59 3
Голубев Андрей 4 3
Сулейманов Руслан 12 2
Корнева Мария 3 2
Земских Виталий 7 1
Малин Сергей 3 1
Бурмистров Иван 1 1
Левандовская Анастасия 1 1
Михеев Александр 14 1
Трисеев Егор 5 1
Ткачев Дмитрий 10 1
Кувшинов Денис 18 1
Сергеев Михаил 108 1
Леокумович Никита 4 1
Зайнуллин Марат 1 1
Осотин Сергей 1 1
Попова Ксения 1 1
Басалаева Екатерина 1 1
Шаталова Ольга 12 1
Мирзоев Мурад 20 1
Лосев Дмитрий 4 1
Кабаков Ярослав 59 1
Малышев Игорь 20 1
Хаба Виктория 4 1
Борзилов Давид 72 1
Чачава Александр 101 1
Пиккат-Ордынский Сергей 6 1
Борзов Андрей 11 1
Лаловски Николай 1 1
Саматов Константин 5 1
Щеглов Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Грузия 1240 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Казахстан - Республика 5525 4
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 3
Армения - Республика 2280 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Таджикистан - Республика 859 2
Молдавия - Республика Молдова 709 2
Туркмения - Туркменистан 431 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Словакия - Словацкая Республика 471 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 2
Индия - Bharat 5432 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 1
Киргизия - Бишкек 131 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
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Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
AV-Test Institute 39 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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