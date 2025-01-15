PRO32 ПРО32
PRO32 и организации, системы, технологии, персоны:
|Мандик Игорь 15 14
|Абрамов Владимир 12 9
|Новиков Алексей 59 3
|Голубев Андрей 4 3
|Сулейманов Руслан 12 2
|Корнева Мария 3 2
|Земских Виталий 7 1
|Малин Сергей 3 1
|Бурмистров Иван 1 1
|Левандовская Анастасия 1 1
|Михеев Александр 14 1
|Трисеев Егор 5 1
|Ткачев Дмитрий 10 1
|Кувшинов Денис 18 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Леокумович Никита 4 1
|Зайнуллин Марат 1 1
|Осотин Сергей 1 1
|Попова Ксения 1 1
|Басалаева Екатерина 1 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Мирзоев Мурад 20 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Малышев Игорь 20 1
|Хаба Виктория 4 1
|Борзилов Давид 72 1
|Чачава Александр 101 1
|Пиккат-Ордынский Сергей 6 1
|Борзов Андрей 11 1
|Лаловски Николай 1 1
|Саматов Константин 5 1
|Щеглов Константин 2 1
|AV-Test Institute 39 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.