Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рапид Софтвэа Rapid SCADA
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|29.12.2025
|E-Prom получил положительное заключение Мосгортранса по итогам годовых испытаний ультрабыстрой зарядной станции для электробусов 1
|16.09.2022
|Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA 1
Рапид Софтвэа и организации, системы, технологии, персоны:
|Рапид Софтвэа 1 1
|Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
|Microsoft Windows 16367 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1986 1
|Linux OS 10944 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.