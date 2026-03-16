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Малясов Александр
СОБЫТИЯ
|16.03.2026
|Treolan начинает сотрудничество с «СибКом Цифра» 1
|05.04.2023
|«СКБ Контур» и Treolan объявили о партнерстве 1
|16.09.2022
|Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA 1
|21.07.2022
|Компания Treolan стала официальным дистрибьютором ИМСАТ 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Малясов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
|СКБ Контур - Контур.Толк 129 1
|Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
|Рапид Софтвэа - Rapid SCADA 3 1
|Linux OS 11533 1
|Microsoft Windows 16882 1
|Ширяев Михаил 1 1
|Меньшикова Елена 1 1
|Бекасов Дмитрий 1 1
|Василенко Петр 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.