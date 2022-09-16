Treolan объявила о сотрудничестве с Rapid SCADA

Treolan (входит в группу «Ланит») и «Рапид софтвэа» подписали дистрибьюторское соглашение на поставку решения компании-разработчика через партнерскую сеть.

Rapid SCADA — это платформа для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом, который обеспечивает прозрачность и безопасность работы программного обеспечения. Функциональность «из коробки» позволяет быстро создавать системы мониторинга и диспетчеризации. В крупных внедрениях Rapid SCADA выступает как основа для разработки индивидуального SCADA- и MES-решения для заказчика.

Продукт подходит для создания крупных распределённых систем промышленной автоматизации. Платформа работает на серверах, встраиваемых компьютерах и в облаке. Узлы Rapid SCADA обмениваются информацией между собой и с внешними базами данных в реальном времени.

Открытый исходный код и форматы данных позволяют использовать платформу как составную часть масштабных решений. Rapid SCADA поддерживает режим мультиязычности для осуществления поставок иностранным клиентам и кроссплатформенность, работая на операционных системах Linux и Windows: x64, x86 и ARM.

Для клиентов существуют два основных уровня технической поддержки: бесплатная поддержка и расширенная, которая предполагает высокий приоритет обслуживания пользователей и гарантирует быстрый ответ на запрос. Вендор поддерживает специализированное сообщество разработчиков и пользователей платформы на русском и английском языках. Его участники в режиме онлайн разрабатывают новые модули, обсуждают лучшие практики внедрения на предприятиях и помогают новичкам.

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Решение Rapid SCADA входит в Единый реестр российских программ и уже сейчас доступно для заказа партнерам Treolan.

Михаил Ширяев, руководитель проекта Rapid SCADA, сказал: «Сотрудничество с Treolan усилит направление маркетинга и продаж Rapid SCADA. Таким образом, наша команда сможет сфокусироваться на разработке новых версий программного продукта для клиентов. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Treolan».

Александр Малясов, менеджер по развитию бизнеса Treolan, отметил: «Мы рады сотрудничеству с «Рапид софтвэа», так как это позволит предложить нашим партнёрам надёжную, проверенную многолетней практикой SCADA-систему. Уверены, что партнёрство будет долгосрочным и плодотворным».