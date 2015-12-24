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Рапида НКО платежные система

СОБЫТИЯ

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24.12.2015 Центробанк поймал «дочку» Qiwi на нарушениях закона об отмывании денег

Qiwi раскрыла показатели «Рапида» и Contact Платежная система Qiwi опубликовала на сайте Американской комиссии по ценны
17.08.2015 НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA

Налоговая служба США (Internal Revenue Service — IRS) подтвердила регистрацию НКО «Рапида» в рамках закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и присвоила междун
06.07.2015 «МегаФон» и «Рапида» запустили сервис по оплате банковских кредитов

Компания «Мегафон» и платежная система «Рапида» объявили о новом этапе сотрудничества. Как сообщили CNews в «Рапиде», теперь в каждом
24.06.2015 Как Qiwi покупала «Рапиду» и Contact

«Рапида» и Contact в обмен на акции Qiwi Платежная система Qiwi опубликовала договор с финансо
22.06.2015 МФО-processing и «Рапида» расширили возможности выдачи микрозаймов на банковские карты клиентов

Компания PaynetEasy и платежная система «Рапида» предложили клиентам МФО «ВипЗаём», «Срочноденьги», «Займ-Экспресс», «Кредитный Инвест
14.05.2015 Qiwi приобрела Contact и «Рапида»

руппой «Открытие». Речь идет о приобретении системы денежных переводов Contact и платежной системы «Рапида». Qiwi получит 100% акций этих компаний. В обмен на это «Открытие» станет владельцем 6
14.05.2015 Qiwi приобретает платежные системы Contact и «Рапида»

гическом партнерстве. По условиям соглашения, «Открытие» станет владельцем 9,3% акций Qiwi, а Qiwi, в свою очередь, получит 100% акций холдинговой компании САЭР, которая владеет платежными системами «Рапида» и Contact, сообщили CNews в «Открытии». Для реализации этой сделки, которая, как ожидается, будет закрыта до конца второго квартала 2015 г., Qiwi проведет допэмиссию акций (доля «Открыт
14.05.2015 НКО «Рапида» стала членом ассоциации «Электронные деньги»

Новым членом ассоциации «Электронные деньги» стала НКО «Рапида» — российский провайдер платежных услуг, оператор национально значимой системы Contact
24.03.2015 «Рапида» и «Союзтелеком» запустили сервис мобильных платежей на AliExpress

чивать покупки в онлайн-магазине со счета своего мобильного телефона. Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Реализация услуги оплаты в интернет-магазине посредством мобильного телефона в Росси
17.03.2015 «Почта России» совместно с «Рапидой» запустила новый платежный сервис

кими картами Visa International и MasterCard. Сервис реализован в партнерстве с платежной системой «Рапида», сообщили CNews в «Почте России». Благодаря новому платежному сервису пользователи са
05.03.2015 «Рапида» и «МС Банк Рус» предложили безкомиссионный способ оплаты автокредита

НКО «Рапида» совместно с «МС Банк Рус» предложили клиентам решение по оплате кредита на автомобили
10.12.2014 «Рапида» предоставила «Ритэил Кредит Сервису» технологию для онлайн-кредитования

Компания «Рапида» предоставила «Ритэил Кредит Сервису» технологию осуществления онлайн-кредитования — т
08.12.2014 Банк «Солидарность» совместно с «Рапидой» запустил сервис мгновенной оплаты кредитов

Банк «Солидарность» совместно с платежной системой «Рапида» реализовал возможность мгновенной оплаты кредитов по онлайн-технологии. Как результат
14.11.2014 Клиенты ОНБ могут погашать кредиты через пункты приема платежей «Рапиды» и сервис Rapida Online

«Почты России», терминальных сетях «ЕвроПлат», «Спринтнет», RosExpress и др., сообщили CNews в НКО «Рапида». Процедура оплаты кредита проста. Чтобы оплатить кредит в отделениях «Почты России»,

29.10.2014 «Рапида» предоставила MoneyMan решение для онлайн-кредитования

Компания онлайн-кредитования MoneyMan и платежная система «Рапида» объявили о новом этапе сотрудничества в области предоставления микрозаймов. Благодаря
08.10.2014 «Рапида» стала участником международной системы SWIFT

НКО «Рапида» стала участником международной системы межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIF
29.08.2014 «Рапида» и «Банк Русский Стандарт» расширили список поставщиков услуг в системе электронного банкинга

«Банк Русский Стандарт» расширил список компаний, услуги которых можно оплатить в интернет-банке. Решение по подключению новых поставщиков услуг к ДБО предоставлено компанией «Рапида». Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». В общей сложности в интернет-банк «Банка Русский Стандарт» добавлено более 30 новых вендоров, в том числе сервис «Связной Мобайл», объедин
29.08.2014 НКО «Рапида» стала оператором платежной системы Contact

онной структуры системы: смену оператора с АКБ «Русславбанк» на небанковскую кредитную организацию «Рапида». Об этом CNews сообщили в «Русславбанке». Изменения в организационной структуре систе
07.08.2014 «Рапида» и «Русский Торговый Банк» реализовали процедуру мгновенной оплаты кредитов и пополнения карт

С августа 2014 г. «Русский Торговый Банк» совместно с компанией «Рапида» предоставляют клиентам возможность в режиме онлайн производить оплату кредитов, попол
01.08.2014 «Рапида» и «Займы.рф» предложили сервис онлайн-кредитования

Компания «Рапида» предоставила «Займы.рф» решение для осуществления онлайн-кредитования — теперь клиент
30.07.2014 «Рапида» предоставила платежное решение интернет-магазину DressOne.ru

ржкой протокола 3DS (Verified by Visa и MasterCard SecureCode). Решение интернет-платежей компании «Рапида» предоставляет владельцам интернет-магазинов возможность мгновенно получать информацию
29.07.2014 «Е заем» с помощью «Рапиды» запустила сервис онлайн-кредитования

Компания «Рапида» предоставила микрофинансовой организации «Е заем» решение для осуществления онлайн-кр
25.07.2014 «Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp

перевода между картами любого банка РФ — платформа Р2Р-переводов предоставлена платежной системой «Рапида». Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Основной функционал приложения TopMeUp
09.07.2014 Платежные системы «Рапида» и Contact создадут холдинг

Акционеры платежных систем «Рапида» и Contact подписали соглашение о создании холдинга, который будет работать на рынке э
23.06.2014 «Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе

Пул торговых сетей-партнеров компании «Рапида» пополнила федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника». Сотрудничество «Рапид
19.05.2014 НКО «Рапида» и MasterCard запустили портал регулярных платежей

Небанковская кредитная организация «Рапида» и международная платёжная система MasterCard запустили портал регулярных платежей «Ро
16.05.2014 Платежные системы Contact и «Рапида» договорились о стратегическом сотрудничестве

Платежные системы Contact и «Рапида» (входит в группу «Номос-банка) достигли соглашения о стратегическом сотрудничестве, ц
18.03.2014 Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей Rapida Online

Платежная система Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей платежного сервиса Rapida Online. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе Contact. Для прохождения идентификации необходимо обрат
04.04.2013 «Рапида» в 3 раза уменьшила срок подключения новых партнеров с помощью Naumen Service Desk 4.0

НКО «Рапида», оператор в сфере моментальных платежей, подвела итоги проекта по внедрению системы N
02.11.2012 Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона

«ЮниКредит Банк» объявил о начале сотрудничества с небанковской кредитной организацией «Рапида», благодаря чему клиенты банка получили возможность погашать кредиты по номеру мобильн
28.09.2012 «Рапида» и Unistream запускают сервис денежных переводов в сети «Эльдорадо»

«Рапида» совместно с системой денежных переводов Unistream запускает сервис по переводу денежных средств в сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Перевод средств по России, в

26.07.2012 Пополнить счет карт «ФлексКомфорт» теперь можно в 50 тыс. пунктах приема платежей по всей России

«ФлексБанк» и НКО «Рапида» подписали договор о сотрудничестве. Теперь держатели кредитных карт «ФлексБанка» могу
09.07.2012 «Рапида» и «ПриватБанк» запускают сервис денежных переводов на карты Visa и MasterCard

НКО «Рапида» совместно с «ПриватБанком» завершили интеграцию сервисов Visa Personal Payments и Mas
29.03.2011 «Номос-Банк» купил 51% акций платежной системы «Рапида»

ла о том, что завершила сделку по приобретению контрольного пакета - 51% - акций платежной системы «Рапида». «Приобретение демонстрирующей высокие темпы роста, а также положительные финансовые

17.06.2008 Онлайн-реклама: Google стал платить по-человечески

На днях сеть контекстной рекламы Google AdSense начала выплаты через платежную систему «Рапида». Она стала естественной альтернативной применяемой ранее чековой схеме расчетов Googl
15.04.2008 ЕИС национального автоперевозчика Украины построена на базе «1С:Предприятия 8»

Компания BGS Solutions, партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала деятельность Киевской производственной компании «Рапид» - одного из крупнейших международных автоперевозчиков Украины - на базе «1С:Управления производственным предприятием 8 для Украины» и «1С:Управления автотранспортом 8». Сотрудничество ко
06.07.2006 "Рапида" и Rupay расширяют спектр совместных услуг

Платежная система «Рапида» и система интернет-расчетов Rupay расширяют спектр совместных услуг для пользователей и участников рынка электронной коммерции. Пользователи системы Rupay, а также магазины, принимающие
14.04.2006 "Рапида" запустила новый сервис для физлиц

Интернет-система "Рапида" запустила новый сервис для физических лиц Postpay. После регистрации пользователь получает возможность формировать на сайте бланки для оплаты некоторых востребованных услуг (сотовая свя
24.11.2003 "Рапида" предоставила платежные сервисы московскому "Скайлинку"

наличных платежей в Москве и области. Все эти способы базируются на технологиях платежной системы "Рапида". Чтобы оплачивать услуги "Скайлинка" через интернет и по телефону, абоненты могут вос
03.11.2003 "Рапида" продает платежные карты через банкоматы

В 300 банкоматах банка "Первое общество взаимного кредита" теперь можно приобрести универсальные платежные карты "Рапида" номиналом 100, 300 и 1000 рублей, сообщила пресс-служба-компании. Этим сервисом могут воспользоваться держатели карт VISA, MasterCard, STB, выпущенных любым российским или зарубежным ба

Публикаций - 146, упоминаний - 243

Рапида НКО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 18
МегаФон 10857 17
Yandex - Яндекс 9302 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 14
Webmoney - Вебмани.Ру 547 14
Ростелеком 10999 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 5
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 4
Intel Corporation 12851 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1008 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
Europlat - Европлат 24 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 3
Сонет 173 3
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 3
Adobe Macromedia 220 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Softkey - Софткей 215 2
Flocktory - Флоктори 24 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 133 2
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 2
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 31 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 2
Microsoft Corporation 25825 2
IBM - International Business Machines Corp 9711 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 949 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1918 2
1С-Битрикс - Bitrix 677 2
PayPal 673 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
NanduQ - Qiwi 1013 37
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 25
Почта России ПАО 2382 18
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
Visa International 1996 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 14
Связной ГК 1401 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2976 13
Евросеть 1421 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 11
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 7
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 6
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Assist - Ассист 219 6
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 6
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 5
Международная Расчетная Палата - МРП - Межбанковская Электронная Расчетная Палата 6 5
RosExpress 6 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Гута ГК 34 4
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
Мастер-Банк 35 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
PinPay Express - Пинпэй 3 3
eBay Inc 1642 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1902 3
Альфа-Банк 1985 3
Русский стандарт Банк 509 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 26
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 12
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 1
Электронная Москва АО 30 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 128 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 482 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2882 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 394 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 199 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 9
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Аль-Каида - террористическая организация 67 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6583 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5320 7
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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