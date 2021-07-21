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Рапида НКО
платежные система


21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 1
16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн 1
26.11.2019 Банк непростой судьбы прощается с Qiwi и продает свою долю за $400 млн 1
06.07.2018 Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi 1
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi 1
19.01.2018 Санируемый государством банк «Открытие» купил акции Qiwi на 8,5 миллиардов 1
06.12.2017 «Открытие Холдинг» купила акций Qiwi больше, чем на 4 миллиарда 1
08.11.2017 «Открытие Холдинг» скупает акции Qiwi: За неделю потрачено 3,2 миллиарда 1
20.10.2017 Сюрприз Центробанку: Банк «Открытие» в последний момент удвоил долю в Qiwi 1
05.10.2017 Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». Центробанк возражает 1
18.07.2017 Qiwi не решилась продаться «Открытию», несмотря на огромную премию 1
13.06.2017 «Открытие» покупает с огромной премией акции Qiwi на $690 млн 1
23.03.2017 Qiwi купила облачного разработчика за 830 миллионов 1
28.02.2017 Группа «Открытие» придумала, как монетизировать акции Qiwi 1
24.06.2016 Сервис Qiwi по погашению кредитов доступен в 1 тыс. центров продаж и обслуживания «Ростелекома» 1
21.04.2016 Полиция и ФСБ арестовали хакеров, похитивших сотни миллионов 1
15.03.2016 Qiwi закрыла каждый четвертый из своих терминалов 1
24.02.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале можно оплатить кредит любого банка через Qiwi 1
24.12.2015 Центробанк поймал «дочку» Qiwi на нарушениях закона об отмывании денег 2
13.11.2015 «Банк Русский Стандарт» расширил сеть пополнения предоплаченных карт «Вишня» 1
17.08.2015 НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA 4
06.07.2015 «МегаФон» и «Рапида» запустили сервис по оплате банковских кредитов 2
01.07.2015 Финансовая группа «Открытие» стала владельцем 9,3% акций Qiwi 2
24.06.2015 Как Qiwi покупала «Рапиду» и Contact 4
22.06.2015 МФО-processing и «Рапида» расширили возможности выдачи микрозаймов на банковские карты клиентов 5
05.06.2015 Среди хозяев Qiwi обнаружились основатели Yota 1
18.05.2015 «АйТи» представила программное решение для управления парком устройств самообслуживания 1
14.05.2015 Qiwi приобрела Contact и «Рапида» 6
14.05.2015 Qiwi приобретает платежные системы Contact и «Рапида» 1
14.05.2015 НКО «Рапида» стала членом ассоциации «Электронные деньги» 6
24.03.2015 «Рапида» и «Союзтелеком» запустили сервис мобильных платежей на AliExpress 4
17.03.2015 «Почта России» совместно с «Рапидой» запустила новый платежный сервис 3
05.03.2015 «Рапида» и «МС Банк Рус» предложили безкомиссионный способ оплаты автокредита 2
10.12.2014 «Рапида» предоставила «Ритэил Кредит Сервису» технологию для онлайн-кредитования 1
08.12.2014 Банк «Солидарность» совместно с «Рапидой» запустил сервис мгновенной оплаты кредитов 2
29.10.2014 «Рапида» предоставила MoneyMan решение для онлайн-кредитования 3
08.10.2014 «Рапида» стала участником международной системы SWIFT 1
29.08.2014 «Рапида» и «Банк Русский Стандарт» расширили список поставщиков услуг в системе электронного банкинга 1
29.08.2014 НКО «Рапида» стала оператором платежной системы Contact 3
07.08.2014 «Рапида» и «Русский Торговый Банк» реализовали процедуру мгновенной оплаты кредитов и пополнения карт 3

Публикаций - 71, упоминаний - 122

Рапида НКО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 931 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 10 1
Flocktory 12 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
МегаФон Ритейл 55 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Telconet 24 1
Yota - Скартел 623 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Alibaba Group 298 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
АйТи 752 1
Qiwi 783 24
Открытие ФК 538 15
РусславБанк - РСБ 147 5
CyberPlat - КиберПлат 202 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 5
Точка 124 4
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Почта России ПАО 1574 2
Visa International 1346 2
Telconet Capital 24 1
Garsdale Services 36 1
Janus Capital 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Интеркоммерц 32 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Совкомбанк Совесть 27 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Catalytic 3 1
Runa Capital 153 1
Техносила 139 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 1
Совкомбанк ПАО 147 1
AliExpress 275 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Русский стандарт Банк 302 1
Связной ГК 881 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 13
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 23 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 7 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Google Android 10751 3
MasterCard MoneySend 39 3
Apple iOS 5742 2
Alibaba Group - AliPay 65 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Солонин Сергей 82 12
Делицын Леонид 94 3
Ким Борис 65 2
Аганбегян Рубен 18 2
Кабаков Ярослав 17 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 1
Кузьменко Валерия 58 1
Корепанов Алексей 3 1
Карахан Алексей 1 1
Бужинская Мария 1 1
Стоклицкая Анна 24 1
Достов Виктор 18 1
Айзен Илья 3 1
Усманов Алишер 241 1
Авдолян Альберт 28 1
Князев Илья 7 1
Протопопов Андрей 13 1
Адоньев Сергей 32 1
Романенко Андрей 76 1
Мацкевич Дмитрий 19 1
Салахутдинов Владимир 9 1
Задорнов Михаил 19 1
Коренев Алексей 5 1
Дмитриев Александр 21 1
Завадский Марк 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Россия - ПФО - Самара 1291 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Украина 3374 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Казахстан - Республика 2637 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Тюменская область 583 1
Испания - Королевство 1256 1
Испания - Мадрид 63 1
Россия - Красноярск 849 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - Свердловская область 806 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 7
НКО - Некоммерческая организация 91 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
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