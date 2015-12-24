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Рапида НКО платежные система
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.12.2015
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Центробанк поймал «дочку» Qiwi на нарушениях закона об отмывании денег
Qiwi раскрыла показатели «Рапида» и Contact Платежная система Qiwi опубликовала на сайте Американской комиссии по ценны
|17.08.2015
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НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA
Налоговая служба США (Internal Revenue Service — IRS) подтвердила регистрацию НКО «Рапида» в рамках закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и присвоила междун
|06.07.2015
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«МегаФон» и «Рапида» запустили сервис по оплате банковских кредитов
Компания «Мегафон» и платежная система «Рапида» объявили о новом этапе сотрудничества. Как сообщили CNews в «Рапиде», теперь в каждом
|24.06.2015
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Как Qiwi покупала «Рапиду» и Contact
«Рапида» и Contact в обмен на акции Qiwi Платежная система Qiwi опубликовала договор с финансо
|22.06.2015
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МФО-processing и «Рапида» расширили возможности выдачи микрозаймов на банковские карты клиентов
Компания PaynetEasy и платежная система «Рапида» предложили клиентам МФО «ВипЗаём», «Срочноденьги», «Займ-Экспресс», «Кредитный Инвест
|14.05.2015
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Qiwi приобрела Contact и «Рапида»
руппой «Открытие». Речь идет о приобретении системы денежных переводов Contact и платежной системы «Рапида». Qiwi получит 100% акций этих компаний. В обмен на это «Открытие» станет владельцем 6
|14.05.2015
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Qiwi приобретает платежные системы Contact и «Рапида»
гическом партнерстве. По условиям соглашения, «Открытие» станет владельцем 9,3% акций Qiwi, а Qiwi, в свою очередь, получит 100% акций холдинговой компании САЭР, которая владеет платежными системами «Рапида» и Contact, сообщили CNews в «Открытии». Для реализации этой сделки, которая, как ожидается, будет закрыта до конца второго квартала 2015 г., Qiwi проведет допэмиссию акций (доля «Открыт
|14.05.2015
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НКО «Рапида» стала членом ассоциации «Электронные деньги»
Новым членом ассоциации «Электронные деньги» стала НКО «Рапида» — российский провайдер платежных услуг, оператор национально значимой системы Contact
|24.03.2015
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«Рапида» и «Союзтелеком» запустили сервис мобильных платежей на AliExpress
чивать покупки в онлайн-магазине со счета своего мобильного телефона. Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Реализация услуги оплаты в интернет-магазине посредством мобильного телефона в Росси
|17.03.2015
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«Почта России» совместно с «Рапидой» запустила новый платежный сервис
кими картами Visa International и MasterCard. Сервис реализован в партнерстве с платежной системой «Рапида», сообщили CNews в «Почте России». Благодаря новому платежному сервису пользователи са
|05.03.2015
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«Рапида» и «МС Банк Рус» предложили безкомиссионный способ оплаты автокредита
НКО «Рапида» совместно с «МС Банк Рус» предложили клиентам решение по оплате кредита на автомобили
|10.12.2014
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«Рапида» предоставила «Ритэил Кредит Сервису» технологию для онлайн-кредитования
Компания «Рапида» предоставила «Ритэил Кредит Сервису» технологию осуществления онлайн-кредитования — т
|08.12.2014
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Банк «Солидарность» совместно с «Рапидой» запустил сервис мгновенной оплаты кредитов
Банк «Солидарность» совместно с платежной системой «Рапида» реализовал возможность мгновенной оплаты кредитов по онлайн-технологии. Как результат
|14.11.2014
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Клиенты ОНБ могут погашать кредиты через пункты приема платежей «Рапиды» и сервис Rapida Online
«Почты России», терминальных сетях «ЕвроПлат», «Спринтнет», RosExpress и др., сообщили CNews в НКО «Рапида». Процедура оплаты кредита проста. Чтобы оплатить кредит в отделениях «Почты России»,
|29.10.2014
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«Рапида» предоставила MoneyMan решение для онлайн-кредитования
Компания онлайн-кредитования MoneyMan и платежная система «Рапида» объявили о новом этапе сотрудничества в области предоставления микрозаймов. Благодаря
|08.10.2014
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«Рапида» стала участником международной системы SWIFT
НКО «Рапида» стала участником международной системы межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIF
|29.08.2014
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«Рапида» и «Банк Русский Стандарт» расширили список поставщиков услуг в системе электронного банкинга
«Банк Русский Стандарт» расширил список компаний, услуги которых можно оплатить в интернет-банке. Решение по подключению новых поставщиков услуг к ДБО предоставлено компанией «Рапида». Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». В общей сложности в интернет-банк «Банка Русский Стандарт» добавлено более 30 новых вендоров, в том числе сервис «Связной Мобайл», объедин
|29.08.2014
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НКО «Рапида» стала оператором платежной системы Contact
онной структуры системы: смену оператора с АКБ «Русславбанк» на небанковскую кредитную организацию «Рапида». Об этом CNews сообщили в «Русславбанке». Изменения в организационной структуре систе
|07.08.2014
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«Рапида» и «Русский Торговый Банк» реализовали процедуру мгновенной оплаты кредитов и пополнения карт
С августа 2014 г. «Русский Торговый Банк» совместно с компанией «Рапида» предоставляют клиентам возможность в режиме онлайн производить оплату кредитов, попол
|01.08.2014
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«Рапида» и «Займы.рф» предложили сервис онлайн-кредитования
Компания «Рапида» предоставила «Займы.рф» решение для осуществления онлайн-кредитования — теперь клиент
|30.07.2014
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«Рапида» предоставила платежное решение интернет-магазину DressOne.ru
ржкой протокола 3DS (Verified by Visa и MasterCard SecureCode). Решение интернет-платежей компании «Рапида» предоставляет владельцам интернет-магазинов возможность мгновенно получать информацию
|29.07.2014
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«Е заем» с помощью «Рапиды» запустила сервис онлайн-кредитования
Компания «Рапида» предоставила микрофинансовой организации «Е заем» решение для осуществления онлайн-кр
|25.07.2014
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«Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp
перевода между картами любого банка РФ — платформа Р2Р-переводов предоставлена платежной системой «Рапида». Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Основной функционал приложения TopMeUp
|09.07.2014
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Платежные системы «Рапида» и Contact создадут холдинг
Акционеры платежных систем «Рапида» и Contact подписали соглашение о создании холдинга, который будет работать на рынке э
|23.06.2014
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«Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе
Пул торговых сетей-партнеров компании «Рапида» пополнила федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника». Сотрудничество «Рапид
|19.05.2014
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НКО «Рапида» и MasterCard запустили портал регулярных платежей
Небанковская кредитная организация «Рапида» и международная платёжная система MasterCard запустили портал регулярных платежей «Ро
|16.05.2014
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Платежные системы Contact и «Рапида» договорились о стратегическом сотрудничестве
Платежные системы Contact и «Рапида» (входит в группу «Номос-банка) достигли соглашения о стратегическом сотрудничестве, ц
|18.03.2014
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Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей Rapida Online
Платежная система Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей платежного сервиса Rapida Online. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе Contact. Для прохождения идентификации необходимо обрат
|04.04.2013
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«Рапида» в 3 раза уменьшила срок подключения новых партнеров с помощью Naumen Service Desk 4.0
НКО «Рапида», оператор в сфере моментальных платежей, подвела итоги проекта по внедрению системы N
|02.11.2012
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Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона
«ЮниКредит Банк» объявил о начале сотрудничества с небанковской кредитной организацией «Рапида», благодаря чему клиенты банка получили возможность погашать кредиты по номеру мобильн
|28.09.2012
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«Рапида» и Unistream запускают сервис денежных переводов в сети «Эльдорадо»
«Рапида» совместно с системой денежных переводов Unistream запускает сервис по переводу денежных средств в сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Перевод средств по России, в
|26.07.2012
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Пополнить счет карт «ФлексКомфорт» теперь можно в 50 тыс. пунктах приема платежей по всей России
«ФлексБанк» и НКО «Рапида» подписали договор о сотрудничестве. Теперь держатели кредитных карт «ФлексБанка» могу
|09.07.2012
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«Рапида» и «ПриватБанк» запускают сервис денежных переводов на карты Visa и MasterCard
НКО «Рапида» совместно с «ПриватБанком» завершили интеграцию сервисов Visa Personal Payments и Mas
|29.03.2011
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«Номос-Банк» купил 51% акций платежной системы «Рапида»
ла о том, что завершила сделку по приобретению контрольного пакета - 51% - акций платежной системы «Рапида». «Приобретение демонстрирующей высокие темпы роста, а также положительные финансовые
|17.06.2008
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Онлайн-реклама: Google стал платить по-человечески
На днях сеть контекстной рекламы Google AdSense начала выплаты через платежную систему «Рапида». Она стала естественной альтернативной применяемой ранее чековой схеме расчетов Googl
|15.04.2008
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ЕИС национального автоперевозчика Украины построена на базе «1С:Предприятия 8»
Компания BGS Solutions, партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала деятельность Киевской производственной компании «Рапид» - одного из крупнейших международных автоперевозчиков Украины - на базе «1С:Управления производственным предприятием 8 для Украины» и «1С:Управления автотранспортом 8». Сотрудничество ко
|06.07.2006
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"Рапида" и Rupay расширяют спектр совместных услуг
Платежная система «Рапида» и система интернет-расчетов Rupay расширяют спектр совместных услуг для пользователей и участников рынка электронной коммерции. Пользователи системы Rupay, а также магазины, принимающие
|14.04.2006
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"Рапида" запустила новый сервис для физлиц
Интернет-система "Рапида" запустила новый сервис для физических лиц Postpay. После регистрации пользователь получает возможность формировать на сайте бланки для оплаты некоторых востребованных услуг (сотовая свя
|24.11.2003
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"Рапида" предоставила платежные сервисы московскому "Скайлинку"
наличных платежей в Москве и области. Все эти способы базируются на технологиях платежной системы "Рапида". Чтобы оплачивать услуги "Скайлинка" через интернет и по телефону, абоненты могут вос
|03.11.2003
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"Рапида" продает платежные карты через банкоматы
В 300 банкоматах банка "Первое общество взаимного кредита" теперь можно приобрести универсальные платежные карты "Рапида" номиналом 100, 300 и 1000 рублей, сообщила пресс-служба-компании. Этим сервисом могут воспользоваться держатели карт VISA, MasterCard, STB, выпущенных любым российским или зарубежным ба
Рапида НКО и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Сергей 110 13
|Гришин Олег 12 10
|Ким Борис 75 4
|Мороченко Дмитрий 3 3
|Мишов Юрий 3 3
|Делицын Леонид 137 3
|Задорнов Михаил 30 2
|Кабаков Ярослав 67 2
|Аганбегян Рубен 18 2
|Абрамейцев Алексей 17 2
|Данкевич Евгений 10 2
|Баринберг Валерий 5 2
|Чижов Михаил 5 2
|Доровских Филипп 2 2
|Абдулкеримов Абдулжелил 2 2
|Завадский Марк 15 1
|Дмитриев Александр 56 1
|Каталов Александр 11 1
|Басов Алексей 117 1
|Коренев Алексей 5 1
|Воробьев Михаил 53 1
|Романов Михаил 34 1
|Салахутдинов Владимир 11 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Савченко Евгений 12 1
|Адоньев Сергей 36 1
|Румянцев Дмитрий 4 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Протопопов Андрей 38 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
|Савельева Светлана 4 1
|Авдолян Альберт 32 1
|Айзен Илья 3 1
|Мучник Феликс 68 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
|Достов Виктор 26 1
|Егоров Сергей 19 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Бужинская Мария 1 1
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