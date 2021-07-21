Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рапида НКО
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Публикаций - 71, упоминаний - 122
Рапида НКО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 8
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
|Google Android 10751 3
|MasterCard MoneySend 39 3
|Apple iOS 5742 2
|Alibaba Group - AliPay 65 1
|Microsoft Windows Phone OS 1472 1
|Солонин Сергей 82 12
|Делицын Леонид 94 3
|Ким Борис 65 2
|Аганбегян Рубен 18 2
|Кабаков Ярослав 17 2
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 26 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Карахан Алексей 1 1
|Бужинская Мария 1 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Достов Виктор 18 1
|Айзен Илья 3 1
|Усманов Алишер 241 1
|Авдолян Альберт 28 1
|Князев Илья 7 1
|Протопопов Андрей 13 1
|Адоньев Сергей 32 1
|Романенко Андрей 76 1
|Мацкевич Дмитрий 19 1
|Салахутдинов Владимир 9 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Коренев Алексей 5 1
|Дмитриев Александр 21 1
|Завадский Марк 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763959, в очереди разбора - 667646.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru