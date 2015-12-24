Рапида НКО

Центробанк поймал «дочку» Qiwi на нарушениях закона об отмывании денег Qiwi раскрыла показатели «Рапида» и Contact Платежная система Qiwi опубликовала на сайте Американской комиссии по ценны

НКО «Рапида» прошла регистрацию в Налоговой службе США в рамках FATCA Налоговая служба США (Internal Revenue Service — IRS) подтвердила регистрацию НКО «Рапида» в рамках закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и присвоила междун

«МегаФон» и «Рапида» запустили сервис по оплате банковских кредитов Компания «Мегафон» и платежная система «Рапида» объявили о новом этапе сотрудничества. Как сообщили CNews в «Рапиде», теперь в каждом

Как Qiwi покупала «Рапиду» и Contact «Рапида» и Contact в обмен на акции Qiwi Платежная система Qiwi опубликовала договор с финансо

МФО-processing и «Рапида» расширили возможности выдачи микрозаймов на банковские карты клиентов Компания PaynetEasy и платежная система «Рапида» предложили клиентам МФО «ВипЗаём», «Срочноденьги», «Займ-Экспресс», «Кредитный Инвест

Qiwi приобрела Contact и «Рапида» руппой «Открытие». Речь идет о приобретении системы денежных переводов Contact и платежной системы «Рапида». Qiwi получит 100% акций этих компаний. В обмен на это «Открытие» станет владельцем 6

Qiwi приобретает платежные системы Contact и «Рапида» гическом партнерстве. По условиям соглашения, «Открытие» станет владельцем 9,3% акций Qiwi, а Qiwi, в свою очередь, получит 100% акций холдинговой компании САЭР, которая владеет платежными системами «Рапида» и Contact, сообщили CNews в «Открытии». Для реализации этой сделки, которая, как ожидается, будет закрыта до конца второго квартала 2015 г., Qiwi проведет допэмиссию акций (доля «Открыт

НКО «Рапида» стала членом ассоциации «Электронные деньги» Новым членом ассоциации «Электронные деньги» стала НКО «Рапида» — российский провайдер платежных услуг, оператор национально значимой системы Contact

«Рапида» и «Союзтелеком» запустили сервис мобильных платежей на AliExpress чивать покупки в онлайн-магазине со счета своего мобильного телефона. Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Реализация услуги оплаты в интернет-магазине посредством мобильного телефона в Росси

«Почта России» совместно с «Рапидой» запустила новый платежный сервис кими картами Visa International и MasterCard. Сервис реализован в партнерстве с платежной системой «Рапида», сообщили CNews в «Почте России». Благодаря новому платежному сервису пользователи са

«Рапида» и «МС Банк Рус» предложили безкомиссионный способ оплаты автокредита НКО «Рапида» совместно с «МС Банк Рус» предложили клиентам решение по оплате кредита на автомобили

«Рапида» предоставила «Ритэил Кредит Сервису» технологию для онлайн-кредитования Компания «Рапида» предоставила «Ритэил Кредит Сервису» технологию осуществления онлайн-кредитования — т

Банк «Солидарность» совместно с «Рапидой» запустил сервис мгновенной оплаты кредитов Банк «Солидарность» совместно с платежной системой «Рапида» реализовал возможность мгновенной оплаты кредитов по онлайн-технологии. Как результат

Клиенты ОНБ могут погашать кредиты через пункты приема платежей «Рапиды» и сервис Rapida Online «Почты России», терминальных сетях «ЕвроПлат», «Спринтнет», RosExpress и др., сообщили CNews в НКО «Рапида». Процедура оплаты кредита проста. Чтобы оплатить кредит в отделениях «Почты России»,

«Рапида» предоставила MoneyMan решение для онлайн-кредитования Компания онлайн-кредитования MoneyMan и платежная система «Рапида» объявили о новом этапе сотрудничества в области предоставления микрозаймов. Благодаря

«Рапида» стала участником международной системы SWIFT НКО «Рапида» стала участником международной системы межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIF

«Рапида» и «Банк Русский Стандарт» расширили список поставщиков услуг в системе электронного банкинга «Банк Русский Стандарт» расширил список компаний, услуги которых можно оплатить в интернет-банке. Решение по подключению новых поставщиков услуг к ДБО предоставлено компанией «Рапида». Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». В общей сложности в интернет-банк «Банка Русский Стандарт» добавлено более 30 новых вендоров, в том числе сервис «Связной Мобайл», объедин

НКО «Рапида» стала оператором платежной системы Contact онной структуры системы: смену оператора с АКБ «Русславбанк» на небанковскую кредитную организацию «Рапида». Об этом CNews сообщили в «Русславбанке». Изменения в организационной структуре систе

«Рапида» и «Русский Торговый Банк» реализовали процедуру мгновенной оплаты кредитов и пополнения карт С августа 2014 г. «Русский Торговый Банк» совместно с компанией «Рапида» предоставляют клиентам возможность в режиме онлайн производить оплату кредитов, попол

«Рапида» и «Займы.рф» предложили сервис онлайн-кредитования Компания «Рапида» предоставила «Займы.рф» решение для осуществления онлайн-кредитования — теперь клиент

«Рапида» предоставила платежное решение интернет-магазину DressOne.ru ржкой протокола 3DS (Verified by Visa и MasterCard SecureCode). Решение интернет-платежей компании «Рапида» предоставляет владельцам интернет-магазинов возможность мгновенно получать информацию

«Е заем» с помощью «Рапиды» запустила сервис онлайн-кредитования Компания «Рапида» предоставила микрофинансовой организации «Е заем» решение для осуществления онлайн-кр

«Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp перевода между картами любого банка РФ — платформа Р2Р-переводов предоставлена платежной системой «Рапида». Об этом CNews сообщили в НКО «Рапида». Основной функционал приложения TopMeUp

Платежные системы «Рапида» и Contact создадут холдинг Акционеры платежных систем «Рапида» и Contact подписали соглашение о создании холдинга, который будет работать на рынке э

«Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе Пул торговых сетей-партнеров компании «Рапида» пополнила федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника». Сотрудничество «Рапид

НКО «Рапида» и MasterCard запустили портал регулярных платежей Небанковская кредитная организация «Рапида» и международная платёжная система MasterCard запустили портал регулярных платежей «Ро

Платежные системы Contact и «Рапида» договорились о стратегическом сотрудничестве Платежные системы Contact и «Рапида» (входит в группу «Номос-банка) достигли соглашения о стратегическом сотрудничестве, ц

Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей Rapida Online Платежная система Contact и НКО «Рапида» запустили сервис идентификации пользователей платежного сервиса Rapida Online. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе Contact. Для прохождения идентификации необходимо обрат

«Рапида» в 3 раза уменьшила срок подключения новых партнеров с помощью Naumen Service Desk 4.0 НКО «Рапида», оператор в сфере моментальных платежей, подвела итоги проекта по внедрению системы N

Клиенты «ЮниКредит Банка» теперь могут погашать кредиты по номеру мобильного телефона «ЮниКредит Банк» объявил о начале сотрудничества с небанковской кредитной организацией «Рапида», благодаря чему клиенты банка получили возможность погашать кредиты по номеру мобильн

«Рапида» и Unistream запускают сервис денежных переводов в сети «Эльдорадо» «Рапида» совместно с системой денежных переводов Unistream запускает сервис по переводу денежных средств в сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Перевод средств по России, в

Пополнить счет карт «ФлексКомфорт» теперь можно в 50 тыс. пунктах приема платежей по всей России «ФлексБанк» и НКО «Рапида» подписали договор о сотрудничестве. Теперь держатели кредитных карт «ФлексБанка» могу

«Рапида» и «ПриватБанк» запускают сервис денежных переводов на карты Visa и MasterCard НКО «Рапида» совместно с «ПриватБанком» завершили интеграцию сервисов Visa Personal Payments и Mas

«Номос-Банк» купил 51% акций платежной системы «Рапида» ла о том, что завершила сделку по приобретению контрольного пакета - 51% - акций платежной системы «Рапида». «Приобретение демонстрирующей высокие темпы роста, а также положительные финансовые

Онлайн-реклама: Google стал платить по-человечески На днях сеть контекстной рекламы Google AdSense начала выплаты через платежную систему «Рапида». Она стала естественной альтернативной применяемой ранее чековой схеме расчетов Googl

ЕИС национального автоперевозчика Украины построена на базе «1С:Предприятия 8» Компания BGS Solutions, партнер ВЦ «1С-Рарус», автоматизировала деятельность Киевской производственной компании «Рапид» - одного из крупнейших международных автоперевозчиков Украины - на базе «1С:Управления производственным предприятием 8 для Украины» и «1С:Управления автотранспортом 8». Сотрудничество ко

"Рапида" и Rupay расширяют спектр совместных услуг Платежная система «Рапида» и система интернет-расчетов Rupay расширяют спектр совместных услуг для пользователей и участников рынка электронной коммерции. Пользователи системы Rupay, а также магазины, принимающие

"Рапида" запустила новый сервис для физлиц Интернет-система "Рапида" запустила новый сервис для физических лиц Postpay. После регистрации пользователь получает возможность формировать на сайте бланки для оплаты некоторых востребованных услуг (сотовая свя

"Рапида" предоставила платежные сервисы московскому "Скайлинку" наличных платежей в Москве и области. Все эти способы базируются на технологиях платежной системы "Рапида". Чтобы оплачивать услуги "Скайлинка" через интернет и по телефону, абоненты могут вос