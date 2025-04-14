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Flocktory Флоктори

Flocktory - Флоктори

 

 

 

 

 

Судебные дела (3) на сумму 419 705 ₽
в качестве истца (3) на сумму 419 705 ₽


14.04.2025 Компания Flocktory внедрила геймификацию в адаптацию новых сотрудников 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
07.02.2024 МТС ID поможет пройти идентификацию в «QIWI Кошельке» 1
22.01.2024 Qiwi продана своему гендиректору 1
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 1
26.12.2023 Сервис моментальных выплат для таксопарков и водителей такси «Таксиагрегатор» стал резидентом «Сколково» 1
20.11.2023 Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года 1
13.09.2023 Nasdaq продлевает Qiwi сроки на завершение реструктуризации бизнеса 1
17.08.2023 Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года 1
16.02.2022 VK запустила Sales Promo Ads – рекламный инструмент для увеличения продаж в электронной коммерции 1
09.04.2021 QIWI запускает бренд QIWI Business для B2B аудитории 1
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault 1
30.03.2018 Как Qiwi покупала разработчика облачного автоматического маркетолога за 830 миллионов 1
28.03.2017 ВТБ совместно с фондом «Сколково» выбирает лучшие инновационные разработки в сфере FinTech 1
23.03.2017 Qiwi купила облачного разработчика за 830 миллионов 1
03.06.2015 Большие данные увеличат прибыль ритейлера на 10% 1
28.05.2015 Большие данные закрепились в России 1
10.04.2015 Управляющий директор Otto Group Russia переходит в SaaS-платформу Flocktory 2
18.03.2015 Более 40% крупнейших интернет-магазинов пользуются облачной маркетинговой платформой 1
17.02.2014 27 марта в Москве начнет работу выставка-конференция SNCE 2014 1
30.01.2014 «ФрииЭтЛаст» привлекла интернет-магазинам заказов более чем на $25 млн 2
05.06.2013 Платформа для реферального маркетинга Flocktory привлекает $1,5 млн инвестиций 2

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Flocktory и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 9
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 24 7
Dell EMC 5043 2
Oktogo - Октого 22 2
IntellectMoney 24 2
Softline - Софтлайн 2917 2
MPSTATS - МПСТАТС 5 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 2
Тензор 107 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Commvault 173 1
Accenture plc 684 1
Oracle Corporation 6745 1
Fujitsu 2043 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1021 1
Цифра ГК 2456 1
ФрииЭтЛаст 2 1
NanduQ - Qiwi Blockchain Technologies 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 1
8373 1
Ростелеком 9854 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
SAP SE 5316 1
Эвотор - Evotor 188 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 6 1
ПроСофт - Прософт Биометрикс - ProSoft Biometrics 4 1
NanduQ - Qiwi 997 11
Связной ГК 1372 4
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 3
NanduQ - Qiwi Таксиагрегатор 7 3
Лента - Утконос 177 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
GFG - Lamoda - Купишуз 169 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 2
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 7 2
GetCourse - Геткурс 6 2
eBay Inc 1622 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Евросеть 1412 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
Газпром ПАО 1358 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 4
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 11
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 10
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Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 459 2
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1110 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 902 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 409 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 705 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1404 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 643 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 5
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 3
NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 2
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 696 2
FreePik 1089 2
Microsoft Office 365 952 1
Apache Hadoop 437 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
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Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1306 1
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Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 201 1
МТС ID 45 1
МТС Premium 51 1
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