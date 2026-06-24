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СтройПроектСервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.06.2026
|В Иркутской области появится крупнейший логистический центр Ozon 1
|11.10.2024
|Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
СтройПроектСервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Бутенко Анна 19 1
|Яремко Максим 13 1
|Михайлов Сергей 57 1
|Димов Илья 1 1
|Калинин Александр 185 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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