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СтройПроектСервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.06.2026 В Иркутской области появится крупнейший логистический центр Ozon 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

СтройПроектСервис и организации, системы, технологии, персоны:

1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 16 1
Тензор 169 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 220 1
GetCourse - Геткурс 23 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4740 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10099 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
FreePik 1788 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6530 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7380 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1387 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6651 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6571 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5690 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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