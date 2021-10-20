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Mango Cloud Systems
Mango Office


20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE 1
29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 9
01.09.2021 Речевая аналитика Mango Office стала доступна для пользователей любых телефонных платформ 3
05.07.2021 «Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы 1
23.06.2021 «Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций 3
01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021 1
27.05.2021 «Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики 3
21.05.2021 Сквозная аналитика Mango Office стала более удобной для крупных рекламодателей 3
19.04.2021 «Манго телеком» расширяет интеграционные возможности своих коммуникационных решений 4
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
18.02.2021 Mango Office заработает в гибридном облаке 5
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
28.01.2021 В MANGO OFFICE появились новые инструменты для руководителей 3
21.01.2021 «Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС 3
16.12.2020 Контакт-центр Mango Office помогает оценить навыки операторов на линии 3
10.11.2020 В Mango Office появился центр управления интеграциями 2
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
22.10.2020 «Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio 4
19.10.2020 «Манго телеком» запустил голосовых ботов 2
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch 1
26.08.2020 «Манго телеком» интегрировала email-трекинг в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса 2
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 2
31.07.2020 «Гемотест» модернизировала контакт-центр 2
21.07.2020 Mango Office нацелил речевую аналитику на продажи 1
07.07.2020 В Mango Office добавлена функция автоответа при отсутствии на рабочем месте 1
23.06.2020 «Манго телеком» представила новую систему контроля качества работы операторов колл-центров 2
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 3
28.04.2020 «Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга 3
09.04.2020 Годовая выручка «Манго телекома» выросла на 21% до 3,28 млрд рублей 4
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов 3
19.03.2020 «Манго телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы 1
03.03.2020 Mango Office интегрирована в Zoho CRM 6
05.02.2020 «Президент-отель» перешел на коллтрекинг Mango Office 2
22.01.2020 CRM будут получать из Mango Office речевой анализ 3
15.01.2020 Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce 4
20.11.2019 «Манго Телеком» запустила сервис Wallboard 1
13.11.2019 «Манго телеком» создала сервис виртуальных номеров для сайтов с объявлениями 2
29.10.2019 В Mango Office появилась возможность управления продажами 2

Публикаций - 114, упоминаний - 336

Mango Cloud Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 91
Facebook 3766 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Zendesk 27 4
RetailCRM 21 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
G-Core Labs 64 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Panasonic 1149 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
3748 2
Google LLC 7154 2
РосБизнесСофт 11 2
Calltouch - Колтач 9 1
Wrike 20 1
Мегаплан 60 1
Zoho Corporation 14 1
Cisco Broadsoft UC 42 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
МегаФон Приморский филиал 1 1
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Atlassian 33 1
Salesforce.com 273 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 1
Orange S.A. 450 1
Yealink 34 1
Telegram Group 702 1
Citrix Systems 571 1
Oracle Corporation 3350 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Модуль – Торговое оборудование 5 5
AliExpress 275 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 4
Почта России ПАО 1574 3
ВсеИнструменты.ру 10 3
PickPoint - Сеть постаматов 34 3
Goods.ru - маркетплейс 15 3
Nespresso 15 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Intel Capital 75 2
Zenden Group 24 1
Форус Банк 4 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Aspring Capital 1 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Qlean 6 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Avito - Авито 171 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 33
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 12 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 2
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Kubernetes 307 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
MP3 654 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 6
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Mango Talker 5 4
Тинькофф Бизнес 25 4
Google Analytics 70 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Apple macOS 926 3
amoCRM 39 3
Microsoft Skype 1469 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 12 1
Salesforce CRM 18 1
Alfresco 114 1
Яндекс.Метрика 81 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
Яндекс Go 50 1
Tranio - каталог зарубежной недвижимости 1 1
1С-Рарус iCRM 2 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 1
Zoho CRM 3 1
Citrix SD-WAN 10 1
Asterisk 58 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Apple Face ID 118 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Terrasoft Creatio 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Microsoft Office 1942 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Rakuten Viber 429 1
Бызов Дмитрий 31 12
Шикинов Александр 9 9
Федорович Юлия 11 7
Солодкин Дмитрий 6 6
Качмазов Георгий 6 5
Козловский Андрей 10 5
Селихов Дмитрий 12 4
Белинский Антон 5 4
Осокин Андрей 10 4
Бурмистрова Мария 3 3
Теличева Наталья 125 3
Романова Надежда 10 3
Вайнер Всеволод 24 3
Бессарабский Алексей 29 2
Метлин Дмитрий 2 2
Хорошилов Иван 4 2
Скатин Алексей 33 2
Мельничук Мария 1 1
Губа Александр 1 1
Авдеев Алексей 3 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Трошин Александр 14 1
Школьников Николай 26 1
Кожин Вадим 5 1
Булдыменко Павел 3 1
Антонова Лиана 1 1
Свиридов Михаил 1 1
Пекин Александр 4 1
Лебедева Ирина 17 1
Горбунов Алексей 16 1
Харитонов Александр 46 1
Иванов Андрей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Россия - Уфа 642 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - Красноярск 848 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 3
Россия - Тольятти 237 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Россия - Воронеж 690 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - Барнаул 360 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - Симферополь 116 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Челябинск 772 2
Европа 3759 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Испания - Королевство 1255 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 2
Россия - Псков 137 2
Россия - Хабаровск 623 2
Россия - Омск 628 2
Россия - Ульяновск 293 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - Вологда 193 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
Markswebb 21 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
CNews Analytics 1990 1
Gartner 2192 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Discovery Research Group 14 1
CNews Мишень 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762725, в очереди разбора - 666413.
Создано именных указателей - 46354.
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