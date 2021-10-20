Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Mango Cloud Systems
Mango Office
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Публикаций - 114, упоминаний - 336
Mango Cloud Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 2
|Бызов Дмитрий 31 12
|Шикинов Александр 9 9
|Федорович Юлия 11 7
|Солодкин Дмитрий 6 6
|Качмазов Георгий 6 5
|Козловский Андрей 10 5
|Селихов Дмитрий 12 4
|Белинский Антон 5 4
|Осокин Андрей 10 4
|Бурмистрова Мария 3 3
|Теличева Наталья 125 3
|Романова Надежда 10 3
|Вайнер Всеволод 24 3
|Бессарабский Алексей 29 2
|Метлин Дмитрий 2 2
|Хорошилов Иван 4 2
|Скатин Алексей 33 2
|Мельничук Мария 1 1
|Губа Александр 1 1
|Авдеев Алексей 3 1
|Нигматуллин Тимур 12 1
|Трошин Александр 14 1
|Школьников Николай 26 1
|Кожин Вадим 5 1
|Булдыменко Павел 3 1
|Антонова Лиана 1 1
|Свиридов Михаил 1 1
|Пекин Александр 4 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Горбунов Алексей 16 1
|Харитонов Александр 46 1
|Иванов Андрей 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762725, в очереди разбора - 666413.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762725, в очереди разбора - 666413.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru