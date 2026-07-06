MANGO OFFICE представил сервис МангоДиалоги
Продукт поможет бизнесу быстрее отвечать клиентам в чатах, улучшить качество обслуживания и снизить нагрузку на сотрудников
Клиенты всё чаще предпочитают писать компаниям в мессенджерах и социальных сетях. Бизнесу приходится одновременно работать с разными каналами: MAX, ВКонтакте, чатами на сайте и другими продуктами.
Менеджерам нужно переключаться между десятками вкладок и приложений. Часть сообщений обрабатывается с задержкой, часть – вовсе остается без ответа. В результате компании теряют клиентов и снижают качество сервиса.
МангоДиалоги от MANGO OFFICE поможет компаниям:
- Обрабатывать все коммуникации с покупателями в одном окне
- Исключить потерю обращений из разных каналов
- Автоматически заполнять карточки клиентов в CRM
- Снизить нагрузку на операторов с помощью чат-ботов
- Распределять диалоги между операторами
- Сохранить полную историю взаимодействия с покупателями
- Контролировать качество работы сотрудников с клиентами
Как работает новинка
Компания подключает нужные каналы коммуникации в личном кабинете MANGO OFFICE. МангоДиалоги поддерживают MAX, ВКонтакте, Авито, Авито Работу, чаты на сайте и другие популярные мессенджеры.
Все обращения клиентов начинают поступать в один сервис. Сотрудники могут работать с сообщениями через Битрикс24, amoCRM или приложение Mango Talker. Переключаться между онлайн-сервисами и отдельными вкладками больше не нужно.
Менеджер видит, из какого канала пришло обращение, и отвечает клиенту из единого интерфейса. Сообщение автоматически отправляется в тот канал, из которого оно поступило.
Вся история общения сохраняется в системе. Если компания использует CRM, переписка автоматически привязывается к карточке клиента. При первом обращении МангоДиалоги может создать новую карточку без участия сотрудника.
Если клиент пишет повторно, менеджер сразу видит его предыдущие диалоги и договоренности. Это помогает быстрее разобраться в ситуации, персонализировать общение и продолжить разговор без потери контекста.
Для распределения нагрузки сервис позволяет назначать обращения на конкретных сотрудников или группы. Также можно настроить автоответы и подключить чат-ботов.
Руководитель получает доступ ко всей истории переписки и может контролировать качество обработки, скорость реакции менеджеров и соблюдение внутренних стандартов.
Все контакты и внешние коммуникации хранятся в одном месте. Это исключает потерю клиентской базы.
Новинка позволяет сократить среднее время обработки запросов на 20%, а также повысить эффективность команд продаж и техподдержки от 30 до 50%.
МангоДиалоги уже доступны пользователям. Для всех клиентов действует специальный тариф – 1000 рублей в месяц за три канала коммуникации без ограничений по количеству операторов и чатов.