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MANGO OFFICE представил сервис МангоДиалоги

Продукт поможет бизнесу быстрее отвечать клиентам в чатах, улучшить качество обслуживания и снизить нагрузку на сотрудников

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Клиенты всё чаще предпочитают писать компаниям в мессенджерах и социальных сетях. Бизнесу приходится одновременно работать с разными каналами: MAX, ВКонтакте, чатами на сайте и другими продуктами.

Менеджерам нужно переключаться между десятками вкладок и приложений. Часть сообщений обрабатывается с задержкой, часть – вовсе остается без ответа. В результате компании теряют клиентов и снижают качество сервиса.

МангоДиалоги от MANGO OFFICE поможет компаниям:

  • Обрабатывать все коммуникации с покупателями в одном окне
  • Исключить потерю обращений из разных каналов
  • Автоматически заполнять карточки клиентов в CRM
  • Снизить нагрузку на операторов с помощью чат-ботов
  • Распределять диалоги между операторами
  • Сохранить полную историю взаимодействия с покупателями
  • Контролировать качество работы сотрудников с клиентами

Как работает новинка

Компания подключает нужные каналы коммуникации в личном кабинете MANGO OFFICE. МангоДиалоги поддерживают MAX, ВКонтакте, Авито, Авито Работу, чаты на сайте и другие популярные мессенджеры.

Все обращения клиентов начинают поступать в один сервис. Сотрудники могут работать с сообщениями через Битрикс24, amoCRM или приложение Mango Talker. Переключаться между онлайн-сервисами и отдельными вкладками больше не нужно.

Менеджер видит, из какого канала пришло обращение, и отвечает клиенту из единого интерфейса. Сообщение автоматически отправляется в тот канал, из которого оно поступило.

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Вся история общения сохраняется в системе. Если компания использует CRM, переписка автоматически привязывается к карточке клиента. При первом обращении МангоДиалоги может создать новую карточку без участия сотрудника.

Если клиент пишет повторно, менеджер сразу видит его предыдущие диалоги и договоренности. Это помогает быстрее разобраться в ситуации, персонализировать общение и продолжить разговор без потери контекста.

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Для распределения нагрузки сервис позволяет назначать обращения на конкретных сотрудников или группы. Также можно настроить автоответы и подключить чат-ботов.

Руководитель получает доступ ко всей истории переписки и может контролировать качество обработки, скорость реакции менеджеров и соблюдение внутренних стандартов.

Все контакты и внешние коммуникации хранятся в одном месте. Это исключает потерю клиентской базы.

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Новинка позволяет сократить среднее время обработки запросов на 20%, а также повысить эффективность команд продаж и техподдержки от 30 до 50%.

МангоДиалоги уже доступны пользователям. Для всех клиентов действует специальный тариф – 1000 рублей в месяц за три канала коммуникации без ограничений по количеству операторов и чатов.

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