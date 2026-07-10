В российском ИТ крупные проблемы. Рост зарплат не покрывает инфляцию, новых людей не нанимают, старых увольняют

По итогам первой половины 2026 г. ситуация с кадрами в российской ИТ-отрасли, как в целом в российской экономике, значительно усугубилась. Эксперты зафиксировали слишком медленный рост зарплат ИТ-специалистов – он перестал обгонять официальную инфляцию, даже при ее нынешнем довольно низком уровне, то есть работники стали беднеть. При этом в стране снизились темпы найма новых сотрудников, а компаний, сокращающих свой штат, стало больше.

Слишком медленно

Отечественные ИТ-специалисты стали беднеть. Их зарплата по-прежнему растет, вот только темпы этого роста в первой половине 2026 г. (1 января – 30 июня) снизились настолько, что перестали покрывать официальную инфляцию, сообщили CNews представители российского сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob.

Согласно аналитике портала, рост зарплат в ИТ-сфере за отчетный период составил 3,9%. Для сравнения, в мае 2026 г. годовая официальная инфляция в России составила 5,31%, говорится в статистике российского Центробанка. В Москве она, к слову, ниже – 4,66%.

В аналогичной ситуации, когда инфляция опережает рост зарплат, оказались сотрудники сферы снабжения, а также рабочие, занятые в строительстве. В то же время у инженерно-технических работников в промышленности (ИТР), а также в областях ритейла и коммерческой медицины сохранились сравнительно высокие темпы прироста заработной платы. Здесь они составили 9,2-10% за год, но все же немного упали – раньше было 10,7-14% (в июне 2025 г. по отношению к июню 2024 г).

Лишь 28% российских компаний планируют повышать или индексировать зарплаты в 2026 г., хотя годом ранее таких было 31%. Еще одна характерная особенность – перерывы между повышениями окладов стали ощутимо длиннее. «Если в мае 2025 г. 58% компаний утверждали, что пересматривали зарплаты в течение последнего полугодия, то сейчас таких лишь 48% (минус 10 процентных пунктов), – заявили CNews представители SuperJob. – А вот доля тех, у кого индексация была год-два назад, выросла с 9% до 20%».

FreePik Работать в российских ИТ становится все сложнее

Отдельно отметим, что повышение заплаты зачастую касается далеко не всех сотрудников, а только наиболее ценных специалистов.

Все всё понимают

Проблема с ростом зарплат в ИТ-отрасли давняя – CNews писал, к примеру, что PHP-программисты как минимум с 2024 г. страдают от того, что беднеют – их ежемесячные доходы растут медленнее инфляции.

Судя по всему, происходящее в ИТ-сфере стало влиять на подрастающее поколение. Как сообщили CNews представители SuperJob, российский рынок труда начал «менять образовательные потоки».

Это выражается в том, что выпускники школ по всей стране теперь выбирают для себя совсем другие будущие профессии, чем несколько лет назад. Сейчас они гораздо чаще останавливают свой выбор инженерных, врачебных и рабочих специальностях вместо того, чтобы пойти учиться на ИТ-специалиста, констатируют эксперты SuperJob.

Общая беда

Ситуация с кадрами ухудшается во всех областях экономики, не только в ИТ-сфере. По данным SuperJob, в первой половине 2026 г. спрос на персонал снизился во всех ключевых сферах, хотя и в разной степени. Например, логистике и медицине открытых вакансий стало меньше на 14%, а в банках – сразу на 22%. В целом по рынку обвал составил 19%.

За тот же период активных резюме соискателей, то есть тех, кто ищет работу, в стране стало на треть больше, чем в первой половине 2025 г. А за последние два года число вакансий сократилось на 28% при одновременном росте числа резюме в полтора раза.

«Увеличение числа резюме характерно практически для всех сфер. В этом году (в 2026 г. – прим. CNews) прирост особенно заметен в гостинично-ресторанном бизнесе (+36%): численность молодежи на рынке труда растет, а в HoReCa часто принимают на работу без опыта, – сообщили CNews представители SuperJob. – В добывающей отрасли, напротив, прирост резюме вдвое меньше среднего по рынку (+17%): сложные условия труда ограничивают число желающих работать вахтовым методом».

Вас стало слишком много

Нельзя не отметить, что в России начались сокращения штата сотрудников. Важно подчеркнуть при этом, что SuperJob называет этот процесс «оптимизацией численности персонала».

По данным портала, такую «оптимизацию» сейчас проводят 18% российских компаний, а еще 4% намерены пройти через этот процесс в ближайшее время. Всего за год таких компаний стало больше на 2 процентных пункта.

Эксперты SuperJob настаивают, что по-настоящему массовых увольнений в России «практически нет». «Лишь у 1% работодателей такие действия в планах», – утверждают они.

Вместо глобальных сокращений российский бизнес в большинстве своем пока ограничивается точечным и действиями – увольняет неэффективных сотрудников или закрывают неудачные проекты. Эффективных ил ключевых работников компании, напротив, стремятся удержать «В компенсационных пакетах крупных компаний в 2026 г. – ставка на физическое и психическое здоровье персонала», – отметили в SuperJob.

Вы – нам, мы – вам

Одной из ключевых проблем российского кадрового рынка, по версии SuperJob, в первой половине 2026 г. стало несоответствие спроса и предложения на рынке труда, что вызывает трудности с подбором персонала. 43% работников отделов кадров заявляют, что искать специалистов в 2026 г. стало сложнее, нежели годом ранее.

«Например, в ритейле большинство вакансий не требует наличия опыта работы (63%), а большинство кандидатов – со стажем от шести лет (52%), и они, что естественно, претендуют на высокий доход, – утверждают в SuperJob. – В промышленности и строительстве для ИТР больше вакансий с требованиями к опыту от одного года до шести лет, однако среди соискателей инженерных должностей в производстве больше молодых специалистов, а в строительстве – опытных профессионалов. Квалифицированных рабочих работодатели предпочитают нанимать в основном с опытом от года до трех лет, а на рынке труда много резюме (40%) от опытных мастеров (доля вакансий для которых составляет всего 1%)».

Еще одна проблема – нежелание россиян менять место жительства ради работы. За последние два года доля готовых к переезду ради работы мужчин, которых SuperJob называет «традиционно более мобильными» по сравнению с женщинами, сократилась на 3 процентных пункта.