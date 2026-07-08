Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Владислав Цынский, руководитель направления развития «Ред Адм» рассказал о страхах пользователей, рисках миграции и росте доверия к отечественным разработкам.

CNews: «Ред Адм Промышленная редакция» — это и система для управления ИТ-инфраструктурой, и инструмент для миграции. На ваш взгляд, с какими сложностями чаще всего сталкиваются заказчики при планировании проекта по миграции?

Владислав Цынский: Первые сложности начинаются на этапе принятия решения — здесь просыпается страх, что импортозамещение пойдёт не по плану. Вмешательство в работу ИТ-инфраструткуры ассоциируется с риском остановки бизнеса, нервными и финансовыми затратами. Отчасти страхи эти оправданы — риск становится реальным, если был проигнорирован этап пилотирования до непосредственного внедрения. Если же подходить к задаче миграции осознанно, с предварительным аудитом и созданием тестовой среды, то все «подводные камни» можно выявить заранее и устранить.

CNews: Насколько распространена практика переезда без пилотирования? Если импортозамещаться нужно срочно, не выгоднее ли перейти к внедрению «на живую»?

Владислав Цынский: Мы всегда настоятельно рекомендуем заказчикам не пропускать подготовительный этап. Каждая инфраструктура индивидуальна, имеет свой багаж и набор «скелетов в шкафу». Не всегда ошибки заметны в повседневной эксплуатации, но часто обнаруживаются при переезде. Поэтому мы обязательно проводим аудит и пилот в точной копии инфраструктуры заказчика.

Поясню, как это работает на практике. Например, компания работала с Microsoft Active Directory, при этом несколько раз обновляла версию продукта. Тут есть нюанс. Компания Microsoft, выпустив обновление Active Directory с 2003 на 2008 версию, внесла много глобальных изменений: изменилась схема построения домена, сменились места хранения отдельных элементов (например, зон DNS). На фоне всех обновлений могли накопиться «зависшие объекты» в тех местах, где случился конфликт версий. В Microsoft Active Directory есть много потайных механизмов для того, чтобы доменная инфраструктура продолжала работать, и «багаж» этот обнаруживается уже при репликации.

Есть и более простые примеры: некорректно удалённые записи, сломанные объекты, перемещённые Active Directory в карантинную зону и игнорируемые много лет, старые ошибки. Всё это может дать о себе знать при миграции.

Бояться этого не нужно, миграция на зрелый отечественный продукт — это управляемый процесс. Просто начинать им управлять нужно с пилотирования: создавать тестовую среду, исследовать поведение ИТ-инфраструктуры, тестировать сценарии и вычищать «подводные камни» до старта внедрения. Если пилот пройдёт успешно, в рабочей среде рисков практически не останется.

А что касается сроков, то всё зависит от готовности заказчика принимать активное участие в процессе. Чем более вовлечён заказчик, тем быстрее и качественнее проходит внедрение.

CNews: Хорошо, но как действовать крупным ИТ-инфраструктурам с геораспределённой сетью поддоменов? И не проще ли выбрать путь единомоментной миграции на отечественный контроллер?

Владислав Цынский: Миграция крупного холдинга с «дочками» и филиалами больше не является многолетним проектом. «Ред Адм» умеет выстраивать доверительные отношения с Microsoft Active Directory на всех уровнях леса, выступать в роли контроллера домена для Microsoft Exchange, бесшовно мигрировать объекты с помощью ADMT, постепенно выводя из этого уравнения всё больше зарубежных решений. В «Ред Адм» Промышленной редакции 2.1 появилась автоматическая миграция конфигураций DHCP-серверов из Microsoft Server без ручного пересоздания областей, опций и фильтров. Администратор переходит на ISC KEA с минимальными изменениями в сети. И это лишь часть возможностей «Ред Адм» , ускоряющих процесс импортозамещения за счёт автоматизации.

Разумеется, можно и просто собрать новую ИТ-инфраструктуру на базе «Ред Адм» , игнорируя старый домен. Но метод «снести и построить с нуля» подходит далеко не всем заказчикам. РЕД СОФТ, ведя проекты по импортозамещению, опирается на две составляющие: поэтапность перехода и сохранение управляемости даже на период миграции. Мы пошагово мигрируем части инфраструктуры и постепенно «выселяем» зарубежные решения. Управляемость на период миграции возможна благодаря умению «Ред Адм» работать в смешанной среде.

Нужно объективно смотреть на текущие реалии: переезд на отечественные решения должен проходить вдумчиво и планомерно. Это не рубка дров, а проект постройки дома.

CNews: Как справляетесь с адаптацией администраторов, привыкших работать с зарубежной системой управления?

Владислав Цынский: Во-первых, мы создаём продукт, ориентируясь на привычные администраторам инструменты: знакомая логика групповых политик, привычный инструментарий, LDAP-структура. Во-вторых, всегда на связи наши специалисты из консалтинга, пре-сейла и техподдержки. В-третьих, есть полноценные курсы по «Ред Адм» в сертифицированных учебных центрах, База Знаний и документация. Плюс мы активно сотрудничаем с ИТ-интеграторами по всей России — партнёры имеют опыт внедрения и помогут в реализации проекта.

Кстати, здесь кроется весомое преимущество для наших заказчиков. Не требуется нанимать новых специалистов в штат, строить инфраструктуру с нуля и закупать дополнительное железо. Работаем с тем ресурсом, который доступен здесь и сейчас, и получаем нужный результат.

CNews: Можно ли сказать, что «Ред Адм» — это «наш отечественный Microsoft Active Directory»?

Владислав Цынский: «Ред Адм» — это наша отечественная система централизованного управления, а не «второй Microsoft Active Directory». Мы, конечно, перенимаем опыт и предлагаем пользователям то, что они привыкли видеть в своей рабочей среде. Но не останавливаемся на этом — отечественный продукт может не только заменить зарубежный, но и предложить уникальный функционал, который ранее не был представлен в подобных системах.

Например, в «Ред Адм» Промышленной редакции 2.1 появился механизм LoginFrom — усиление безопасности инфраструктуры за счёт контроля доступа по источнику подключения. Гибкие правила аутентификации по IP-адресам, хостам и подсетям — такого не было ни в одной аналогичной системе раньше. Это наша уникальная разработка.

Есть встроенное автоматическое обновление отечественных сертификатов Aladdin eCA через агент «Ред Адм» — процесс включает все этапы жизненного цикла сертификата: выпуск, контроль срока, перевыпуск и установку на клиенте.

Появился открытый REST API — более 300 методов автоматизации, покрывающих все функции веб-интерфейса. Это и полноценная интеграция с корпоративными сервисами, и возможность использовать «Ред Адм» в множестве различных сценариев, создавая уникальные решения.

Архитектура «Ред Адм» самобытна. Мы стремимся к созданию собственных независимых решений, способных предложить новые инструменты и улучшенные подходы к управлению. К тому же, «Ред Адм» не существует в вакууме — продукт постоянно развивается на основе реальных внедрений и обратной связи от пользователей. За счёт того, что он используется в различных отраслях, мы расширяем функционал новыми инструментами.

CNews: Поговорим о реальных рисках. Чего действительно стоит опасаться?

Владислав Цынский: Реальная угроза — не миграция, а её отсутствие. Жизнь с отключенными обновлениями безопасности и ушедшей поддержкой вендора — это накопление технического долга, который рано или поздно конвертируется в инцидент.

Наша же задача как разработчика помочь пользователям и доказать на практике, что импортозамещение — это уже не про «больно», а про технологический суверенитет без потери управляемости.

CNews: В заключение: как изменилось отношение заказчиков к миграции за последний год?

Владислав Цынский: Заказчики стали более прагматичными и ориентируются на успешные кейсы, которых за эти годы накопилась целая база. Если раньше запросы звучали как «сделайте как у нас раньше было» или «как в Active Directory», то сейчас задача формулируется как «нам надо так, как вы сделали в Газпроме». Это говорит о росте доверия и готовности не только опираться на прежний опыт, но и осваивать отечественные решения.