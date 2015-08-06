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DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Протокол динамической настройки узла OMAPI Object Management Application Programming Interface ISC DHCPD ISC DHCP daemon


06.08.2015 D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart

снове портов, списки управления доступом ACL (до 768 правил), защиту от атак ARP Spoofing и функцию DHCP Server Screening для предотвращения появления в локальной сети неавторизованных DHCP-сер
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE

ом на основе Web-интерфейса (WAC) и MAC-адресов (MAC), IP-MAC-Port Binding, Port Security и функцию DHCP Server Screening для предотвращения появления в локальной сети неавторизованных DHCP-сер
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet

ления доступом (ACL). DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME также поддерживают функцию DHCP Server Screening, запрещающую доступ неавторизованным DHCP-серверам. Для обеспечения кач
05.06.2012 Решение Infoblox наводит порядок в адресном пространстве

способность информационных систем критически зависит от работоспособности ключевых сетевых сервисов DHCP и DNS. При выходе из строя системы DNS в большинстве случаев парализуется работа практич
01.06.2007 ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов

– IP Source Guard – обеспечивает три уровня защиты от несанкционированного доступа: Static Binding, DHCP Snooping и ARP Inspection. Static Binding обеспечивает при предоставлении доступа к сете
13.12.2006 Lightcom представил новый коммутатор LC-S100-8E

воляет посылать SysLog-сообщения двум хостам, указанным в настройках протокола. Поддержка протокола DHCP — управляющее ПО позволяет коммутатору получать свой IP-адрес с DHCP-сервера
12.07.2006 В Windows найдены критические уязвимости

ть произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки проверки границ данных в DHCP-клиенте при обработке DHCP-ответов. Удаленный пользователь может послать специально сфор
14.12.2005 ПСБ внедрил систему управления IP-инфраструктурой

тербург, выбрал решение Lucent VitalQIP Domain Name Server/Dynamic Host Configuration Protocol (DNS/DHCP) для управления адресным пространством и серверами DNS/DHCP своей корпоративной с
24.12.2003 Apple выпустил исправления для Mac OS X

ную панель Apple's Software Update System Preference, изменяет настройки по умолчанию для доступа к DHCP-серверам в локальной сети. Напомним, что эти серверы обычно используются для назначения

17.10.2003 Cisco представил 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet

ой двунаправленной линейной карты Fast Ethernet, Cisco представляет три новые функции безопасности: DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection и IP Source Guard для коммутаторов Cisco Catalyst 4500.
03.02.2003 Nokia приветствует инициативу открытых стандартов OMAPI

Мировой лидер производства мобильных телефонов, финская коммания Nokia, заявила о своей поддержке инициативы OMAPI по созданию стандартов прикладных процессоров с открытой архитектурой. Инициатива открытых интерфейсов прикладных процессоров для мобильной связи была открыта в декабре 2002 года компания

Публикаций - 253, упоминаний - 337

DHCP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 367 29
Microsoft Corporation 24726 28
Cisco Systems 5135 19
Broadcom - VMware 2388 15
ZyXEL Communications 298 15
Intel Corporation 12244 12
Apple Inc 12188 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 10
Oracle Corporation 6730 9
Qtech - Кьютэк 174 9
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 8
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 8
Red Hat 1318 7
Google LLC 11875 7
IBM - International Business Machines Corp 9455 7
Ростелеком 9813 7
МТС - Комстар ОТС Регионы - Транк 19 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1233 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 6
HP Inc. 5701 6
TP-Link - ТП-Линк 205 6
TI - Texas Instruments Incorporated 816 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 6
X Corp - Twitter 2872 5
Meta Platforms - Facebook 4449 5
Компьюлинк ГК - Compulink 439 5
Softline - Софтлайн 2887 5
Netgear 238 5
Цифра ГК 2449 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 4
Citrix Systems 818 4
8339 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 4
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 4
Motorola Solutions - Pelco 68 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 297 4
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 4
Milestone 59 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 5
РЖД - Российские железные дороги 1925 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 117 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Лента - Сеть розничной торговли 2101 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1390 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
Volvo Cars 253 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
СДМ-Банк 64 1
Nike 187 1
Интеко 17 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Силовые машины 111 1
Родник 87 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 318 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Верный - торговая сеть 291 1
Резонанс НПП 372 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Estel - Unicosmetic - Юникосметик 1 1
Совкомбанк Совесть 274 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 4
Федеральное казначейство России 1792 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 678 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 101 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 53 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 28 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 2
OMA - Open Mobile Alliance 26 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
Электрокабель 10 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
WiMAX Forum 68 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 111
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4139 94
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 87
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4945 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 82
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6448 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 76
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 73
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3219 64
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 63
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 61
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 801 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 59
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2919 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 48
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3786 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 47
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10194 47
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 477 46
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2097 44
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 856 42
Web Interface - Веб-интерфейс 1706 41
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 323 40
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 508 39
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5796 39
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 214 38
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 38
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 35
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 325 35
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 126 33
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12803 32
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20970 32
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 860 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 30
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 186 30
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2120 29
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2735 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13910 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6202 27
Linux OS 10096 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 30
Microsoft Windows 15789 30
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 14
Microsoft Windows Server 2003 569 13
D-Link LBD - Loopback Detection 30 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4577 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 11
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 791 11
Microsoft Windows Server 2008 479 11
D-Link Safeguard Engine 18 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 628 9
Microsoft Exchange 1748 9
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 67 9
Microsoft Windows 2000 8661 9
D-Link ISM VLAN 12 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 594 7
Broadcom - VMware vSphere 569 7
Google Android 14130 7
Apple macOS 2084 7
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 578 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 6
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 6
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 5
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 5
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 5
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 5
Microsoft Office 3775 4
Intel x86 - архитектура процессора 1874 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 354 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 4
Apple iOS 7885 4
Mozilla Firefox - браузер 1893 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 4
Apache OpenOffice 473 4
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 32 4
Шубин Сергей 25 3
Танюхин Дмитрий 24 2
Ксенин Алекс 311 2
Филиппов Максим 49 2
Кабанов Владимир 178 1
Зайцев Михаил 273 1
Жильцов Александр 1 1
Цветков Михаил 5 1
Суханов Денис 1 1
Немцов Леонид 1 1
Wilhelm Felx - Вильхельм Феликс 1 1
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Кирьянова Александра 138 1
Прозоровский Василий 40 1
Степанов Антон 69 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Новиков Евгений 44 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Воробьев Андрей 168 1
Новодворский Алексей 109 1
Черкас Юрий 15 1
Лукацкий Алексей 120 1
Патрикеев Алексей 8 1
Федосеев Алексей 20 1
Чапчаев Андрей 55 1
Архипов Андрей 8 1
Герасимов Андрей 25 1
Козлов Михаил 174 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Ершова Элеонора 67 1
Шалимов Александр 9 1
Баранов Александр 14 1
Черняк Александр 3 1
Самойленко Максим 66 1
Зенкин Денис 262 1
Солонин Виталий 89 1
Капцов Сергей 12 1
Филимонов Сергей 46 1
Константинов Константин 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 100
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 6
Германия - Федеративная Республика 12736 4
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1912 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 73 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 3
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Казахстан - Республика 5592 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3020 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Россия - ПФО - Самарская область 1341 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 2
Россия - СФО - Новосибирск 4358 2
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1346 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 2
Европа Восточная 3105 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2278 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2775 1
Азия - Азиатский регион 5576 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1814 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1486 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1485 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 731 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 358 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 613 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 250 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 7
Английский язык 6691 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2441 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 6
Blacklist - Чёрный список 629 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 6
Аудит - аудиторский услуги 2727 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6465 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7921 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 949 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4904 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1756 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2219 4
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Металлы - Медь - Copper 797 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3465 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1498 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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