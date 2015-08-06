снове портов, списки управления доступом ACL (до 768 правил), защиту от атак ARP Spoofing и функцию DHCP Server Screening для предотвращения появления в локальной сети неавторизованных DHCP-сер

D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE ом на основе Web-интерфейса (WAC) и MAC-адресов (MAC), IP-MAC-Port Binding, Port Security и функцию DHCP Server Screening для предотвращения появления в локальной сети неавторизованных DHCP-сер