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DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Протокол динамической настройки узла OMAPI Object Management Application Programming Interface ISC DHCPD ISC DHCP daemon
|06.08.2015
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D-Link расширил линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов серии Web Smart
снове портов, списки управления доступом ACL (до 768 правил), защиту от атак ARP Spoofing и функцию DHCP Server Screening для предотвращения появления в локальной сети неавторизованных DHCP-сер
|28.07.2015
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D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE
ом на основе Web-интерфейса (WAC) и MAC-адресов (MAC), IP-MAC-Port Binding, Port Security и функцию DHCP Server Screening для предотвращения появления в локальной сети неавторизованных DHCP-сер
|08.06.2015
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D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet
ления доступом (ACL). DGS-1210-10/ME, DGS-1210-52P/ME и DGS-1210-52MP/ME также поддерживают функцию DHCP Server Screening, запрещающую доступ неавторизованным DHCP-серверам. Для обеспечения кач
|05.06.2012
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Решение Infoblox наводит порядок в адресном пространстве
способность информационных систем критически зависит от работоспособности ключевых сетевых сервисов DHCP и DNS. При выходе из строя системы DNS в большинстве случаев парализуется работа практич
|01.06.2007
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ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов
– IP Source Guard – обеспечивает три уровня защиты от несанкционированного доступа: Static Binding, DHCP Snooping и ARP Inspection. Static Binding обеспечивает при предоставлении доступа к сете
|13.12.2006
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Lightcom представил новый коммутатор LC-S100-8E
воляет посылать SysLog-сообщения двум хостам, указанным в настройках протокола. Поддержка протокола DHCP — управляющее ПО позволяет коммутатору получать свой IP-адрес с DHCP-сервера
|12.07.2006
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В Windows найдены критические уязвимости
ть произвольный код на целевой системе. Уязвимость существует из-за ошибки проверки границ данных в DHCP-клиенте при обработке DHCP-ответов. Удаленный пользователь может послать специально сфор
|14.12.2005
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ПСБ внедрил систему управления IP-инфраструктурой
тербург, выбрал решение Lucent VitalQIP Domain Name Server/Dynamic Host Configuration Protocol (DNS/DHCP) для управления адресным пространством и серверами DNS/DHCP своей корпоративной с
|24.12.2003
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Apple выпустил исправления для Mac OS X
ную панель Apple's Software Update System Preference, изменяет настройки по умолчанию для доступа к DHCP-серверам в локальной сети. Напомним, что эти серверы обычно используются для назначения
|17.10.2003
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Cisco представил 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet
ой двунаправленной линейной карты Fast Ethernet, Cisco представляет три новые функции безопасности: DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection и IP Source Guard для коммутаторов Cisco Catalyst 4500.
|03.02.2003
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Nokia приветствует инициативу открытых стандартов OMAPI
Мировой лидер производства мобильных телефонов, финская коммания Nokia, заявила о своей поддержке инициативы OMAPI по созданию стандартов прикладных процессоров с открытой архитектурой. Инициатива открытых интерфейсов прикладных процессоров для мобильной связи была открыта в декабре 2002 года компания
DHCP и организации, системы, технологии, персоны:
|Шубин Сергей 25 3
|Танюхин Дмитрий 24 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Филиппов Максим 49 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Зайцев Михаил 273 1
|Жильцов Александр 1 1
|Цветков Михаил 5 1
|Суханов Денис 1 1
|Немцов Леонид 1 1
|Wilhelm Felx - Вильхельм Феликс 1 1
|Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 1
|Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Степанов Антон 69 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
|Новиков Евгений 44 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Черкас Юрий 15 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Федосеев Алексей 20 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Архипов Андрей 8 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Козлов Михаил 174 1
|Медведев Дмитрий 1656 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Шалимов Александр 9 1
|Баранов Александр 14 1
|Черняк Александр 3 1
|Самойленко Максим 66 1
|Зенкин Денис 262 1
|Солонин Виталий 89 1
|Капцов Сергей 12 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Константинов Константин 31 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 6
|IDC - International Data Corporation 4912 5
|Juniper Research 529 4
|Gartner - Гартнер 3565 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
|Fortune Global 500 286 1
|Tolly Group 14 1
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