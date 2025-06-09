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Aladdin eCA Aladdin Enterprise CA Aladdin Enterprise Certificate Authority
Центр сертификации Aladdin Enterprise CA принимает и обрабатывает запросы от пользователей PKI на получение цифровых сертификатов, проверяет на правомерность и выдает сертификаты в соответствии с уровнем доступа пользователя (объекта) и политикой безопасности. Каждый из цифровых сертификатов (сертификатов открытого ключа) подтверждает, что приватная (закрытая) часть ключа известна только владельцам. Таким образом общение объектов домена между друг другом и центром сертификации становится доверенным.
УПОМИНАНИЯ
Aladdin eCA и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
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