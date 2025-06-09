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Aladdin eCA Aladdin Enterprise CA Aladdin Enterprise Certificate Authority


Центр сертификации Aladdin Enterprise CA принимает и обрабатывает запросы от пользователей PKI на получение цифровых сертификатов, проверяет на правомерность и выдает сертификаты в соответствии с уровнем доступа пользователя (объекта) и политикой безопасности. Каждый из цифровых сертификатов (сертификатов открытого ключа) подтверждает, что приватная (закрытая) часть ключа известна только владельцам. Таким образом общение объектов домена между друг другом и центром сертификации становится доверенным.

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ 1
27.11.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть 4»: решение для импортозамещения 1
20.02.2024 ARinteg: за год в 2,5 раза выросло в инфобезе число пилотов отечественных решений 1
25.01.2024 В России создали «убийцу» Microsoft CA 2
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
15.12.2023 Перестройка ИТ-инфраструктуры: какие проблемы возникают и как с ними справиться 1
14.07.2023 Подтверждена технологическая совместимость решения ALD Pro ГК «Астра» и корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 3

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Aladdin eCA и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 5
Microsoft Corporation 24870 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2097 3
Oracle Corporation 6761 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1505 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Цифра ГК 2479 1
Ред Софт - Red Soft 810 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Fortis - Фортис 33 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
Газинформсервис - ГИС 319 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1156 1
Газпром ПАО 1370 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12099 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1270 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 35 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11504 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4098 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7040 4
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Aladdin Secret Disk 87 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 2
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