Центр сертификации Aladdin Enterprise CA принимает и обрабатывает запросы от пользователей PKI на получение цифровых сертификатов, проверяет на правомерность и выдает сертификаты в соответствии с уровнем доступа пользователя (объекта) и политикой безопасности. Каждый из цифровых сертификатов (сертификатов открытого ключа) подтверждает, что приватная (закрытая) часть ключа известна только владельцам. Таким образом общение объектов домена между друг другом и центром сертификации становится доверенным.