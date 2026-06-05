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Сбер Сбер Лигал
ООО «Сбер Лигал» управляет онлайн-сервисом «СберПраво», с помощью которого можно в любое время суток получить помощь по любым юридическим вопросам.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.06.2026
|Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента 1
|23.04.2025
|«Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» 5
|14.04.2021
|«Сбер» запустил сервис взыскания просроченной дебиторской задолженности 1
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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