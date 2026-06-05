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Сбер Сбер Лигал

ООО «Сбер Лигал» управляет онлайн-сервисом «СберПраво», с помощью которого можно в любое время суток получить помощь по любым юридическим вопросам

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.06.2026 Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента 1
23.04.2025 «Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» 5
14.04.2021 «Сбер» запустил сервис взыскания просроченной дебиторской задолженности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 139 2
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 77 1
Айдентити Клуб - Identity Security 6 1
Softline - Софтлайн 3597 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1687 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 1
Check Point Software Technologies 813 1
АйТи 1498 1
SafeTech - СэйфТек 122 1
Код Безопасности 754 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 458 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 475 1
Telegram Group 2847 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 4
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 23 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 3 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12940 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 582 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 230 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 133 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12724 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 300 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5032 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 291 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10067 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8022 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2894 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 577 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1025 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 439 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23928 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6555 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1119 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 530 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8500 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 62 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 123 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 57 1
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 29 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 143 1
Сбер - Сбер Лигал - Сберправо - юридический онлайн-сервис 9 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 15 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 536 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1690 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 468 1
Компания Индид - Indeed IAM - Identity and Access Management - Indeed IDM - Indeed Identity Management - Indeed AM - Indeed Access Manager - Indeed MFA 15 1
Ред Софт - Ред Адм 125 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 25 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 22 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1545 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 350 1
Компания Индид - Indeed ITDR - Indeed Identity Threat Detection and Response 4 1
Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass 12 1
Заневский Кирилл 2 2
Теплицкий Дмитрий 88 1
Дегтярев Максим 6 1
Мичурин Кирилл 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8666 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1300 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 973 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 1
Аудит - аудиторский услуги 3334 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3901 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3577 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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