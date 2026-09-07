Индексная книга (каталог) CNews*
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Шапиро Леонид
СОБЫТИЯ
|07.09.2026
|Студенты Губкинского университета освоили отечественные решения кибербезопасности на базе лаборатории «Базальт СПО» 1
|21.11.2012
|CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Шапиро Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Ващенко Максим 1 1
|Лучинский Мирослав 2 1
|Гундорин Денис 2 1
|Груман Гален 2 1
|Лихарева Светлана 4 1
|Волков Алексей 56 1
|Федин Владимир 7 1
|Василенко Александр 99 1
|Климова Евгения 8 1
|Малышев Игорь 25 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Достов Виктор 26 1
|Урусов Виктор 158 1
|Левиков Антон 69 1
|Макаров Станислав 118 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Демидов Михаил 134 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Осокина Полина 25 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Ромашин Максим 5 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Ступин Сергей 13 1
|Шалеев Дмитрий 2 1
|Головлев Павел 12 1
|Синько Павел 2 1
|РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 121 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.