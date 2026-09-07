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Шапиро Леонид

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Студенты Губкинского университета освоили отечественные решения кибербезопасности на базе лаборатории «Базальт СПО» 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шапиро Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2621 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 950 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 1
SAP SE 5612 1
Yandex - Яндекс 9302 1
Microsoft Corporation 25825 1
Huawei 4690 1
Apple Inc 13231 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Intel Corporation 12851 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1190 1
Softline - Софтлайн 3770 1
HP Inc. 5904 1
ZTE Corporation 801 1
Информзащита 947 1
Citrix Systems 871 1
Крок - Croc 1969 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 703 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
МФИ Софт 145 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Разгуляй 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Северсталь ПАО - Severstal 635 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Инвитро - Invitro 84 1
Кредит Европа банк 67 1
Новард УК - Novard 73 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10782 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2333 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1622 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3073 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6746 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8391 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3808 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18156 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3848 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1630 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15503 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3369 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5549 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7271 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5223 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1348 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1656 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 772 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 385 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2829 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6291 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9589 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14351 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7662 1
Apple iPad 4022 1
Google Android 15310 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 1
Microsoft Windows Server 2012 204 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
IBM PC DOS 42 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 58 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 1
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Германия - Федеративная Республика 13259 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 224 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3163 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1422 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2500 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2783 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5813 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3066 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 593 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 966 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1548 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7556 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7488 1
Паспорт - Паспортные данные 2874 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2926 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 599 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3119 1
Увлечения и хобби - Hobbies 396 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 748 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 618 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3880 1
InfoWorld 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
Gartner - Гартнер 3663 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 121 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1285 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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