Малышев Игорь


СОБЫТИЯ


22.01.2026 Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов 4
16.07.2024 B2B-Center и Novardis подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 2
27.04.2024 От ретроофиса к единому приложению для сотрудника: eXpress на конференции CNews «Современный цифровой офис» 1
16.08.2023 Novardis и «1С» подписали партнерское соглашение 1
04.04.2018 «КРОК» объявила о структурных изменениях в компании 1
19.01.2018 «Лента» с помощью SAP становится real-time ритейлером 1
28.05.2014 Управленческое ПО расширяет границы 1
11.04.2014 Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM 2
27.02.2014 Бизнес прощается с Windows XP 1
30.11.2012 Softline защитила почтовую систему «ЮниТайл» от спама 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: безопасность мобилизует "облака" 1
15.05.2012 «Крок» заложил фундамент для построения единого ИТ-пространства для АК «Алроса» 2
18.11.2010 Вышла финальная версия телеком-решения нового поколения Microsoft Lync Server 2010 1
01.11.2010 Windows 7 Service Pack 1: готов ли бизнес к обновлениям? 1
24.11.2009 Windows 7 для бизнеса: что получат ИТ-службы 1
17.09.2009 «Лаборатория Касперского» усиливает своё присутствие в регионах: новые назначения 1
19.03.2008 Партнеры заработают в 18 раз больше Microsoft 1
29.02.2008 «Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в ЮФО 2
26.10.2007 Microsoft привезла в Россию телеком-революцию 1
02.12.2003 В Москве прошла конференция Microsoft "Платформа 2004" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 28

Малышев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25296 11
Крок - Croc 1816 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 5
Novardis - Новардис Консалтинг 64 5
SAP SE 5450 4
9068 4
Intel Corporation 12566 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
Softline - Софтлайн 3307 2
HP Inc. 5766 2
Oracle Corporation 6890 2
Citrix Systems 841 2
Галактика - Корпорация 1509 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 1
Jabra 78 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 36 1
Компас 20 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 164 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 113 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
R-Style Computers 53 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 1
Инфософт ВЦ 24 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 61 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 1
PRO32 - ПРО32 52 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 1
Broadcom - VMware 2506 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 813 1
Cisco Systems 5230 1
Yandex - Яндекс 8550 1
Связной ГК 1384 2
Лента - Сеть розничной торговли 2279 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 239 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Miele - Миле 137 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 1
Кредит Европа банк 66 1
Новард УК - Novard 73 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Седьмой Континент 64 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
Разгуляй 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2725 1
Adidas - Адидас 167 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 567 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 324 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Лента - Утконос 178 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
Superjob - Суперджоб 726 1
Инвитро - Invitro 74 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 276 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4993 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2191 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8932 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2177 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4361 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12029 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13376 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7642 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
Microsoft Windows 16398 5
Microsoft Windows XP 2422 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1788 3
Microsoft Windows 7 1995 2
Intel x86 - архитектура процессора 1988 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
Microsoft Windows Server 2008 481 2
Microsoft Visual Studio 420 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 2
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
MasterCard SecureCode 79 1
Microsoft DirectX Direct3D 34 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 55 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
Microsoft Office Communicator 58 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Microsoft Assessment and Planning Toolkit - MAP 15 1
Microsoft RemoteFX 25 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Asus VivoTab 9 1
Google Trends 23 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
DEPO Computers - Depo Switch 6 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 25 1
OpenAI - ChatGPT 557 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
PRO32 - Connect 18 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Microsoft USMT - Microsoft User State Migration Tool 7 1
MAS Elektronik AG - HardLink 22 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 1
Apple iPad 3943 1
Никулин Игорь 23 2
Ефимов Альберт 43 1
Татаринов Кирилл 43 1
Юсупов Ренат 123 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 1
Достов Виктор 26 1
Урусов Виктор 150 1
Левиков Антон 69 1
Пронин Алексей 9 1
Рубцова Ольга 33 1
Алексеев Алексей 12 1
Александров Сергей 17 1
Макаров Станислав 117 1
Стуров Дмитрий 33 1
Демидов Михаил 133 1
Хлуденев Александр 10 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Осокина Полина 25 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Карпуничев Сергей 12 1
Кругляков Роман 44 1
Ромашин Максим 5 1
Замашкина Наиля 23 1
Ступин Сергей 9 1
Никулин Дмитрий 11 1
Шалеев Дмитрий 2 1
Шилина Мила 8 1
Гурова Наталья 13 1
Головлев Павел 12 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Кузьменко Павел 40 1
Кондаков Гарри 35 1
Кочергин Михаил 5 1
Синько Павел 2 1
Харламов Павел 1 1
Зернов Павел 1 1
Соколова Кира 2 1
Абрамов Владимир 13 1
Шапиро Леонид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 13
Германия - Федеративная Республика 12950 4
Франция - Французская Республика 7987 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 2
Япония 13560 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1646 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 347 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Казахстан - Республика 5823 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Европа 24659 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1089 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 841 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Испания - Королевство 3764 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2096 1
Узбекистан - Республика 1880 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1002 1
Нидерланды 3639 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 694 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 359 1
Хорватия - Республика 280 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 457 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6948 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 2
Английский язык 6881 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5889 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 229 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
HRM - HR брендинг 118 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
InfoWorld 55 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3616 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1064 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Микроинформ 35 1
РАН - Российская академия наук 2022 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

