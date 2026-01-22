Получите все материалы CNews по ключевому слову
Малышев Игорь
СОБЫТИЯ
Малышев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Никулин Игорь 23 2
|Ефимов Альберт 43 1
|Татаринов Кирилл 43 1
|Юсупов Ренат 123 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 28 1
|Достов Виктор 26 1
|Урусов Виктор 150 1
|Левиков Антон 69 1
|Пронин Алексей 9 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Алексеев Алексей 12 1
|Александров Сергей 17 1
|Макаров Станислав 117 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Демидов Михаил 133 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Осокина Полина 25 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Карпуничев Сергей 12 1
|Кругляков Роман 44 1
|Ромашин Максим 5 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Ступин Сергей 9 1
|Никулин Дмитрий 11 1
|Шалеев Дмитрий 2 1
|Шилина Мила 8 1
|Гурова Наталья 13 1
|Головлев Павел 12 1
|Ковалевский Анатолий 8 1
|Кузьменко Павел 40 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Кочергин Михаил 5 1
|Синько Павел 2 1
|Харламов Павел 1 1
|Зернов Павел 1 1
|Соколова Кира 2 1
|Абрамов Владимир 13 1
|Шапиро Леонид 1 1
|Микроинформ 35 1
|РАН - Российская академия наук 2022 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.