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MAS Elektronik AG HardLink

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.06.2005 MAS представила беспроводные принт-серверы 1
29.07.2004 Новый маршрутизатор HardLink появился в России 2
22.03.2004 HardLink HA-100U2 позволяет подключиться к LAN Fast Ethernet через USB 2
09.03.2004 Новые гигабитные коммутаторы HardLink HS-5G и HS-8GP появились в РФ 1
01.03.2004 Новый управляемый коммутатор HardLink появился в РФ 1
17.06.2003 HardLink HT-100SCS - миграция с витой пары на оптику 2
15.11.2002 MAS Elektronik AG начала поставки в Россию нового маршрутизатора HardLink HR-114 2
13.06.2002 MAS Elektronik начала продажи нового маршрутизатора 3
01.04.2002 MAS Elektronik AG представила новый гигабитный коммутатор HardLink HS-224G 1
27.03.2002 MAS Elektronik AG представила новые разработки на CeBIT 2002 1
22.03.2002 MAS Elektronik AG представила новые управляемые коммутаторы HardLink HS-224RM и HS-224RFM 1
13.03.2002 MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA 1
28.02.2002 MAS Elektronik AG начала поставки настольных двухскоростных концентраторов HardLink 1
21.02.2002 MAS Elektronik начала поставки двухскоростных концентраторов HardLink 1
14.02.2002 MAS Elektronik AG начала поставки новых принт-серверов HardLink 1
05.02.2002 MAS Elektronik AG начал поставки коммутаторов HardLink HS-16R, HS-24R и HS-32R 1
30.01.2002 MAS Elektronik начала поставки адаптера Ethernet/Fast Ethernet с USB-интерфейсом HardLink HA-100U 1
24.01.2002 MAS Elektronik AG начала поставки коммутатора HardLink HS-108G 1
15.01.2002 MAS Elektronik AG представила сетевые адаптеры HardLink HA-64G/HA-32G 1

Публикаций - 23, упоминаний - 29

MAS Elektronik AG и организации, системы, технологии, персоны:

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 19
Microsoft Corporation 25775 2
Lenovo Group 2447 1
Крок - Croc 1964 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
FuzzySecurity 1 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Xoro Eectronics 81 1
Ланит - DPI Computers 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
101Hotels.com 456 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 13
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 10
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 10
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 10
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 10
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 8
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 8
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
duplex - full duplex - half duplex - способ связи с использованием приёмопередающих устройств 27 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 208 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 113 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 2
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Windows 7 2007 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Windows PowerShell 250 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 2
Microsoft USMT - Microsoft User State Migration Tool 7 2
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Google Project Zero 39 1
Lenovo Vantage - Lenovo Diagnostics 15 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 11 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 1
Microsoft Windows NT 890 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows 98 452 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Xoro AEP 4 1
Xoro HSS 8 1
Microsoft Assessment and Planning Toolkit - MAP 15 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Microsoft Windows Virtual PC 10 1
Малышев Игорь 25 1
Forshaw James - Форшоу Джеймс 3 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Кругляков Роман 44 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Европа Восточная 3138 11
Германия - Гамбург 185 10
Европа 24964 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 10
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Pen Test Partners 6 1
CeBIT 614 1
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