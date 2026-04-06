Google Project Zero

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.04.2026 Аналитики R-Vision назвали 5 самых опасных уязвимостей за март 1
03.09.2025 ИИ Google смог предотвратить кибератаку 1
05.08.2025 Нейросеть нашла 20 опасных «дыр» в популярных продуктах Open Source 1
28.02.2025 Работа над ошибками в Android: устранены 33 уязвимости, из них две эксплуатируемые и одна критическая 1
28.06.2024 Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
22.06.2022 В браузере Safari открылась «дыра», которую однажды уже чинили 9 лет назад. Ее вовсю эксплуатируют 2
30.05.2022 Хакеры поставили рекорд по атакам на «дыры» в ПО Microsoft, Apple и Google, о которых сами вендоры ничего не знали 1
24.05.2021 В Android закрыли 4 «дыры», которые уже вовсю используют хакеры 1
10.02.2021 В криптобиблиотеке для Linux и macOS нашлась предельно простая для использования брешь 1
10.12.2020 Критическая уязвимость в iOS позволяла захватывать iPhone без участия хакера 1
04.12.2020 Критическая «дыра» позволяла захватывать чужие iPhone через Wi-Fi 1
26.10.2020 «Дырка» в открытом ПО угрожает миллиарду устройств по всему миру 1
08.05.2020 Разработчики iOS и macOS проглядели богатый букет опасных брешей 2
07.05.2020 Проблема в Android угрожает миллионам смартфонов 1
07.05.2020 Телефоны Samsung последних лет можно взломать с помощью картинки 2
13.03.2020 Один из главных компонентов антивируса Avast отключён из-за уязвимости. Под угрозой 400 млн ПК 1
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 1
28.08.2019 Apple загадочно реанимировала дыру в iOS для взлома iPhone 1
26.08.2019 ПК Lenovo можно взломать за 10 минут. Компания отказалась чинить «дыру» 1
14.08.2019 С помощью «секретного» протокола можно захватить любой ПК на современной Windows. Видео 2
04.07.2019 iPhone можно превратить в «кирпич» одним сообщением в iMessage 1
21.06.2019 С помощью браузера Tor можно захватить ПК под Windows, Linux и macOS. Атаки уже начались 1
13.06.2019 Microsoft за три месяца не закрыла дыру, позволяющую легко сломать множество ПК и серверов под Windows 10 1
13.08.2018 Эксперт Google отругал Apple за небезопасный iPhone 2
18.01.2018 Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS 1
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча 2
12.12.2017 В Google создан инструмент для взлома iPhone 1
06.10.2017 Microsoft закроет дыры в Windows 10, но оставит Windows 7 на произвол хакерам 1
26.01.2017 Плагин Cisco для браузера Chrome поставил под удар десятки миллионов ПК 1
30.06.2016 Знаменитый антивирус получил оценку «хуже не бывает» 2
14.01.2016 Digital Security представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ на 2016 г. 1
08.10.2015 Eset NOD32 обзавелся поддержкой OS X El Capitan 1
24.04.2015 Бывший сотрудник АНБ: Надежная защита OS X - это фикция 1
11.03.2015 Microsoft устранила 45 серьезных «дыр» в обновлении Windows, Office и Internet Explorer 1
16.01.2015 «Эпичный троллинг»: Google назло Microsoft продолжает публиковать уязвимости в Windows 1
12.01.2015 Microsoft обозлилась на Google за раскрытие информации о «дыре» в Windows 1
16.07.2014 Знаменитый взломщик iPhone и PlayStation 3 нанят на работу в Google 1
21.08.2013 Российские инновации бьют рекорды. Будет кризис? 1

Публикаций - 39, упоминаний - 46

Google Project Zero и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12459 25
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1637 18
Apple Inc 12911 12
Microsoft Corporation 25531 8
Samsung Electronics 10871 3
X Corp - Twitter 2924 3
Qualcomm Technologies 1947 3
Zerodium 7 2
Acros Security 4 2
Cisco Systems 5310 2
Meta Platforms - Facebook 4583 2
Intel Corporation 12675 2
GitHub 1009 2
ESET - ESET Software 1158 2
Gen Digital - Avast Software 182 2
Trend Micro 645 2
Trellix - FireEye 62 1
Cloudflare 145 1
Palo Alto Networks 180 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 91 1
Google DeepMind 70 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 189 1
SolarWinds 58 1
Mozilla Foundation 207 1
Dimension Data 21 1
Quramsoft 1 1
SonicWall 57 1
FuzzySecurity 1 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 16 1
Инверсия - Инверсия НПФ 153 1
Kaseya 34 1
ИИ-Технологии 266 1
Conti - Хакерская группировка 42 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 40 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 70 1
SAP SE 5535 1
Lenovo Group 2400 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1720 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 361 1
AMD - Advanced Micro Devices 4558 1
Uber 348 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1590 1
Amnesty International 21 1
Tesla Motors 442 1
Royal Dutch Shell - Шелл 228 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 261 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5835 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 490 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3438 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7194 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32934 33
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2291 27
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2756 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13837 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27512 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9807 9
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 763 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7810 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26505 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26054 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75450 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58861 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9921 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12635 4
Оповещение и уведомление - Notification 5549 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23479 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8306 3
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 128 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 580 3
Google Android устройства-девайсы 829 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 723 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13206 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3222 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7772 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6313 3
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 312 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11472 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2682 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8505 2
Qmage - файлы изображений с расширением .qmg 2 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3664 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1808 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 787 2
Angrypolarbear - Angrypolarbearbug - уязвимость 3 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 405 2
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1469 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 195 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13299 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5359 33
Microsoft Windows 16587 15
Apple iOS 8429 12
Google Android 14977 9
Apple macOS 2327 8
Linux OS 11187 7
Google Chrome - браузер 1675 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7487 5
JavaScript - JS - язык программирования 1366 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1437 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1526 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3075 4
Mozilla Firefox - браузер 1928 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4126 3
Microsoft Windows 10 1915 3
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 109 2
SQLite - встраиваемая СУБД 52 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 420 2
Apple AirDrop 40 2
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 526 2
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 116 2
Apple Wireless Direct Link - AWDL 2 2
Microsoft MSRC - Microsoft Security Response Center 30 2
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 397 2
Microsoft Windows 7 2004 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3487 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2029 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 282 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 284 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 834 2
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 240 2
Apple iPhone 11 282 2
Apple WatchOS 84 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 312 2
Apple iMessage - Мессенджер 166 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 233 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1497 1
Мельникова Анастасия 435 7
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 6
Beer Ian - Бир Иен 4 4
Betz Chris - Бетс Крис 3 3
Hotz George - Хоц Джордж - Хотц Джордж 14 3
Зайцев Михаил 323 3
Гинятуллин Роман 61 2
Evans Chris - Эванс Крис 8 2
Forshaw James - Форшоу Джеймс 3 2
Silvanovich Natalie - Силванович Натали 2 2
Павлов Никита 130 2
Jurczyk Mateusz - Юрчик Матеуш 2 2
Водясов Алексей 222 2
Ускова Ольга 172 1
Гвоздев Дмитрий 141 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Сильванович Натали 1 1
Силванович Натали 1 1
Williamson Ned - Уильямсон Нед 1 1
Медведовский Илья 34 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Kocher Paul - Кочер Пол 2 1
Тюрин Алексей 17 1
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
Groß Samuel - Гросс Самуэль 1 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Aoyama Soya - Аояма Соя 2 1
Ершов Сергей 15 1
Глазунов Сергей 6 1
Частухин Дмитрий 10 1
Valsorda Filippo - Валсорда Филиппо 2 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 75 1
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 1
Галушкин Олег 182 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 219 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53946 3
Россия - РФ - Российская федерация 160939 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18606 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13670 2
Южная Корея - Республика 6938 2
Германия - Федеративная Республика 13040 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 760 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13647 1
Индия - Bharat 5775 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3625 1
Израиль 2815 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14667 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1257 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5580 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1069 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55889 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5438 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1104 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52001 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7102 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3750 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20790 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5999 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 587 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15481 1
Утечка мозгов - brain drain 58 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8019 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2632 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5829 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32511 1
Энергетика - Energy - Energetically 5624 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 568 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2715 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1645 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 705 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1786 1
Аудит - аудиторский услуги 3221 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 933 1
Увлечения и хобби - Hobbies 388 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2155 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 75 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 209 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11925 1
ZDnet 663 3
Neowin 194 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1276 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 2
Google Threat Analysis Group 18 2
Pen Test Partners 6 1
AV-Comparatives 26 1
Juniper Research 558 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 989 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 442 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 643 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 169 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1684 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1139 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7639 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 152 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2613 2
Black Hat - Конференция 119 1
Capture the Flag - CTF 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1433088, в очереди разбора - 729438.
Создано именных указателей - 192655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/