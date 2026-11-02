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Индексная книга (каталог) CNews*
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Силванович Натали

СОБЫТИЯ


02.11.2026 Android-смартфон можно дистанционно превратить в «кирпич» одиночным SMS-«убийцей» 1
04.07.2019 iPhone можно превратить в «кирпич» одним сообщением в iMessage 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Силванович Натали и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1130 1
Apple Inc 13338 1
X Corp - Twitter 2944 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7845 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12011 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14536 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2387 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 174 1
Оповещение и уведомление - Notification 6234 1
Apple iOS Springboard 24 1
Apple iMessage - Мессенджер 168 1
Google Project Zero 40 1
Apple WatchOS 90 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3130 1
Apple macOS 2486 1
Apple iOS 8679 1
Apple iPad 4031 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7734 1
Silvanovich Natalie - Силванович Натали 3 1
Индия - Bharat 5929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483267, в очереди разбора - 722756.
Создано именных указателей - 203732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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